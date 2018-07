Euronext Brussel - Greenyard onder druk door terugroepactie

In de sterindex is Proximus (+1,6% tot 20,22 euro) de grootste stijger, Solvay (-1,6% tot 106 euro) de grootste daler.

Op de brede markt verliest Greenyard 2,1 procent tot 11,94 euro. De groente- en fruitverwerker roept de bevroren maïs, erwten, bonen, spinazie en zuring terug die de voorbije twee jaar in zijn Hongaarse fabriek zijn geproduceerd. Aanleiding is een mogelijke listeriabesmetting.

Greenyard benadrukt dat de terugroepactie niet inhoudt dat de groenten daadwerkelijk besmet zijn. Het bedrijf kan voorlopig de financiële impact van de terugroepactie niet inschatten. Meer info volgt later. Greenyard draait in Hongarije een omzet van 24 miljoen euro. Het beurshuis KBC Securities noemt de terugroepactie 'slecht nieuws', maar kan de impact evenmin inschatten.

Econocom verloor deze ochtend opnieuw 2 procent, nadat het aandeel de voorbije twee dagen al 10 procent was gekrompen. Ondertussen is het verlies teruggedrongen tot 0,6 procent op 4,05 euro.

Onder impuls van topman Denis Gorteman is D'Ieteren Auto de laatste jaren stelselmatig grote dealers aan het opkopen. De nadruk ligt daarbij op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen. Die is niet toevallig gekozen: de steden zijn belangrijk voor de afzet van wagens aan bedrijven.

2017 was een jaar van grote veranderingen voor PCB omdat in mei het farmaceutisch distributiebedrijf Belmedis in natura werd ingebracht. Dat gebeurde door de groep McKesson Europe, het moederbedrijf van zowel PCB als Belmedis. In oktober kondigde OCP, een dochter van McKesson Europe en de hoofdaandeelhouder van PCB, dan het voornemen aan om een openbaar overnamebod uit te brengen op de aandelen PCB die het nog niet bezit. Dat bod zou in tweede helft van 2018 worden gelanceerd.