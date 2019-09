Euronext Brussel: Greenyard plukt vruchten

De fruitafdeling in een REWE-supermarkt in Berlijn

Op een licht hogere beurs staat Greenyard in de belangstelling. Het fruit- en groenteconcern sluit een langetermijnovereenkomst met een van de grootste Duitse supermarktgroepen. IBA investeert in een nieuw soort bestralingstherapie.

In Europa zat er in de vroege handel weinig leven in de beurzen. Tegen de middag noteren ze een half procent hoger. Na de rentebesluiten van de voorbije dagen is de focus van beleggers weer verschoven naar het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Er vinden dezer dagen voorbereidende besprekingen plaats, maar het blijft onzeker of en wanneer de twee grootmachten een handelsakkoord zullen bereiken.

De Bel20 volgt de opwaartse trend. De Brusselse graadmeter gaat omstreeks 12.30 uur 0,4 procent hoger tot 3.720 punten. Sterkste stijger in de index is het bierconcern AB InBev (+1,8%), dat volop werk maakt van de beursgang in Hongkong van zijn Aziatische dochter BBC APAC.

Onderaan de tabel staat andermaal Colruyt met een verlies van 1,1 procent tot 46,76 euro. Het is al de derde dag op rij dat de eigenzinnige retailer uit Halle onder druk staat. Donderdag verlaagde Goldman Sachs zijn koersdoel van 49 naar 43 euro. Het beurshuis herhaalde ook zijn verkoopadvies.

Enige zenuwachtigheid rond de algemene vergadering van volgende week woensdag kan ook een rol spelen. Het bedrijf geeft daar doorgaans vooruitzichten voor het lopende boekjaar. Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam verwacht dat Colruyt voorzichtig voor de dag zal komen, zo zei hij gisteren aan De Tijd. Bij de publicatie van de jaarresultaten midden juni waarschuwde Colruyt al voor ‘sterkere prijs- en promodruk in een uitdagende Belgische retailmarkt’.

REWE

Op de brede markt gaat Greenyard 2,1 procent hoger tot 2,88 euro. Het fruit- en groenteconcern richt vandaag zijn algemene vergadering in en de raad van bestuur zal daar wellicht heel wat vragen krijgen over het lopende transformatieplan.

De koerswinst mag allicht worden toegeschreven aan een belangrijk voorakkoord dat Greenyard sloot met het Duitse REWE, de groep boven de gelijknamige supermarktketen en de discounter Penny. De twee willen hun bestaande samenwerking uitbouwen tot een langetermijnpartnerschap voor vers fruit, groenten en bloemen. Greenyard bouwt daarmee verder op het partnerschapmodel dat eerder werd uitgerold in Nederland, België en het VK. Cijfers over de samenwerking gaf het bedrijf echter niet.

Bij gebrek aan data is het moeilijk om de impact van dit nieuwe contract in te schatten, reageert KBC Securities. Sinds de voorstelling van het transformatieplan heeft Greenyard enkele interessante deals gesloten, moeten analisten Alan Vandenberghe en Guy Sips toegeven. Niettemin verwachten ze dat beleggers aan de zijlijn zullen blijven tot er meer duidelijkheid is over hoe Greenyard zijn balans gaat oplappen. Hun advies blijft ‘houden’, het koersdoel 5,70 euro.

Hadrontherapie

IBA (+3,4%, 16,20 euro) investeert in een nieuw soort kankertherapie, met name hadrontherapie. Daarbij gebeurt de bestraling met snelle hadronen, subatomaire deeltjes die uit quarks bestaan. IBA heeft daartoe een nieuwe dochteronderneming opgericht, Normandy Hadrontherapy (NHa), die in Caen een eerste hadrontherapiesysteem gaat ontwikkelen. Aan het project nemen ook verscheidene private en publieke spelers deel. Samen investeren ze meer dan 60 miljoen euro; de inbreng van IBA bedraagt 7,6 miljoen euro. Hadrontherapie met koolstofionen werkt net als protontherapie, maar is efficiënter bij de behandeling van tumoren die stralingsresistent zijn.

De biofarma-analisten van KBC Securities wijzen er op dat de ontwikkeling van hadrontherapie nog in de kinderschoenen staat. De nood aan zware acceleratoren en het hoge energieverbruik maken van hadrontherapie ook een dure bedoening. ‘Hadrontherapie zit nog in de R&D-fase en is nog jaren verwijderd van kostenefficiëntie’, klinkt het. Het advies blijft ‘bijkopen’, het koersdoel 23,50 euro.

Volgens ING-analist David Vagman (verkopen, 15 euro) zou IBA de ontwikkeling van hadrontherapie op zijn eentje financieel niet hebben aangekund. Dat dit via een joint venture gebeurt, is dan ook logisch. Heel wat zaken rond die joint venture zijn echter nog onduidelijk, onder meer de rol die de industriële partners gaan spelen. In het huidige stadium is het dan ook erg moeilijk om het financieel potentieel van de joint venture en de volledige strategische relevantie in te schatten.

Tankermarkt

De aanslagen van vorig weekend op Saoedische olie-installaties hebben niet alleen de olieprijs hoger gejaagd en voor onrust rond de bevoorrading gezorgd, maar hebben ook rechtstreekse gevolgen voor de tankermarkt. Hoe groot de impact zal zijn, hangt vooral af van hoe lang het zal duren om de weggevallen productiecapaciteit te herstellen.

Het maritiem onderzoeksbedrijf Drewry becijferde dat een productieonderbreking van een week zou betekenen dat er 10 VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) minder zouden geladen worden. Als het een maand duurt voor de Saoedi’s weer op volle kracht olie produceren, komt de impact echter neer op meer dan 50 VLCC’s die zonder werk vallen. Daardoor zouden de vrachttarieven significant onder druk komen te staan, waarschuwt Drewry.