Euronext Brussel: Greenyard schiet hoger

Corona houdt de beurzen in zijn greep. AB InBev krijgt een tik na een verkoopadvies. Greenyard ziet de omzet stevig stijgen.

In de ochtend leek het nog even alsof beleggers hun corona-angst lieten varen, maar de Europese beurzen kleurden alweer vrij snel rood. De angst zit er goed in sinds het aantal besmettingen in Italië flink is gestegen. Ook in Zuid-Korea en Iran houdt het virus stevig huis. Beleggers vrezen voor een pandemie die de groei van de wereldeconomie zal afknellen door legio quarantainemaatregelen. Gemiddeld gaan Europese aandelen 1,2 procent lager.

De Bel20 weet de dans bepaald niet te ontspringen en noteert rond 12u 1,6 procent in de min. Door het zwaargewicht AB InBev is het verlies nog wat dieper dan in Europa. De bierreus levert 3 procent in nadat de zakenbank HSBC zijn advies van 'kopen' naar 'verkopen' verlaagt en het koersdoel stevig knipt van 92 naar 60 euro. Beleggers duchten nu al voor de cijfers die de biergigant donderdag naar buiten brengt. In het derde kwartaal bleek al dat AB InBev een krimp zag in de bierverkopen. De hoge schuldgraad van de groep vereist juist een hoge omzetgroei.

Greenyard

Greenyard doet niet mee aan het pessimisme: het aandeel schiet 4,5 procent hoger. De groentereus zag in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet stijgen met 6,4 procent tot 983,7 miljoen euro. De versafdeling zag de verkopen 5,7 procent toenemen tot 771,8 miljoen euro en bij de divisie Long Fresh (diepvries- en ingemaakte producten) klom de omzet met 8,9 procent tot 211,9 miljoen euro.

Over de eerste negen maanden van het boekjaar 2019/2020 komt de omzet nu 1,7 procent hoger uit, waarvan 0,8 procent organisch. Het bedrijf lijkt daarmee in rustiger vaarwater te zijn gekomen. 2019 was een moeilijk jaar voor Greenyard waarin het aandeel een ware achtbaanrit doormaakte.

Analist Alan Vandenberghe van KBC Securities is positief over de cijfers van fruitreus, maar tegelijkertijd voorzichtig. 'De positieve trend in de omzetgroei is bevestigd en de prognose voor een brutobedrijfswinst van tussen 88 en 93 miljoen bleef onveranderd. We zijn tevreden met de positieve evolutie van de verkopen maar zonder informatie over marges of schuldafbouw blijven wij voorzichtig. Door de lage marges heeft zelfs een sterke omzetklim een beperkte invloed op de winstgevendheid en de cashflow.' Vandenberghe bevestigt zijn 'houden'-advies en laat zijn koersdoel staan op 4,20 euro.

Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam zegt dat de cijfers van Greenyard beter dan verwacht zijn. 'We zijn vooral tevreden met de ommekeer in de volumegroei van de versdivisie. Naar aanleiding van deze trading update verwachten we onze omzetverwachtingen licht te verhogen.'

Toch blijft de Boer voorzichtig. 'Het margepotentieel voor de verstak is nog onduidelijk, terwijl de financiële positie van de groep fragiel blijft: de schulden belopen 5 keer de brutobedrijfswinst.' Bij de halfjaarupdate zei de onderneming dat het uiteindelijk toch geen kapitaalverhoging zal doorvoeren, omdat de winstontwikkeling beter liep dan gedacht.

De analist heeft een 'houden'-advies voor Greenyard met een koersdoel van 6 euro.

Recticel

Analist Nathalie Debruyne van Degroof Petercam zet het koopadvies voor Recticel om in een 'houden'-advies en knipt koersdoel van 9,9 naar 8,2 euro. Debruyne denkt dat de schuimrubberfabrikant de verkoop van de autotak wederom uitstelt. 'Het bedrijf zei meer duidelijkheid te geven tegen het einde van 2019, maar we hebben nog geen aankondiging gezien. We denken dat Recticel de verkoop opnieuw zal uitstellen als gevolg van het coronavirus. De huidige marktcondities zijn ook niet ondersteunend voor de verkoop. Het risico dat er helemaal geen deal meer komt is toegenomen.'

Het aandeel levert 3,4 procent in.

Euronav

De oliereder Euronav heeft de Suezmax M/T Finesse uit 2003 verkocht voor 21,8 miljoen dollar. Op de verkoop boekt Euronav in het tweede kwartaal een meerwaarde van 8,3 miljoen dollar. Na deze verkoop komt de Suezmax-vloot van Euronav uit op 26 schepen.

Met de verkoop van relatief oude schepen voert de olietankerrederij - die bij de aan- en verkoop van schepen blijk geeft een neus voor timing te hebben - al een tijdje een verjongingskuur door.

Euronav zakt 3,1 procent.

Met deze transactie verkocht Euronav een van haar oudste Suezmax-schepen. Hugo de Stoop CEO Euronav

Accentis

Vastgoedontwikkelaar Accentis zag de huurinkomsten in 2019 met 5 procent dalen tot 12,3 miljoen euro. Dat komt door de beëindigde contracten met Ahlers in Evergem en met Eandis in Ieper. Accentis boekte een meerwaarde op de verkoop van de volledige site in Evergem (61.000 euro). Eind vorig jaar lag de bezettingsgraad op 98,11 procent, tegenover 99,16 procent eind 2018.

Onderaan de resultatenrekening ziet Accentis de winst met 8 procent stijgen tot 7,87 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan een een 'positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportfolio' met 3,3 miljoen euro.