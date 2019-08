Euronext Brussel: Greenyard serveert smakelijke primeurgroenten

Op een licht hogere beurs steelt Greenyard de show. Na een bemoedigende trading update wordt de fruit- en groentegroep een kwart meer waard. Een koersdoelverlaging licht Bpost voetje.

Er zit vandaag niet veel beweging in de Europese beurzen. Omstreeks 12.30 uur noteren ze licht hoger. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat hij een onderhandelde oplossing wil voor het handelsconflict met China, maar het blijft wachten op concrete stappen.

In Duitsland bevestigde het Statistische Bundesamt dat de grootste economie van de eurozone in het tweede kwartaal met 0,1 procent is gekrompen. Als ook het derde kwartaal een negatieve groei laat zien – en de industriële cijfers van maandag waren weinig opbeurend – belandt Duitsland in een recessie.

In Brussel laat de Bel20 een kleine winst optekenen. De graadmeter stijgt 0,3 procent tot 3.498 punten. De grootste procentuele winst in de index is voor Galapagos (+1,55%) en Aperam (+1,2%). De telecomwaarden bengelen onderaan: Telenet zakt 1,2 procent, Proximus 0,6 procent.

Balans

Blikvanger is Greenyard . In de trading update over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/20 kwam het schuldenbeladen fruit- en groenteconcern met een positieve boodschap. Het herstel van de winstmarges is ingezet en in de tweede helft van het boekjaar wordt een versnelling verwacht. Greenyard gaf zelfs een winstprognose: het rekent voor de eerste jaarhelft op een 'aangepaste ebitda’ (brutobedrijfswinst voor impact van IFRS 16) tussen 43 en 45 miljoen euro. Als dat lukt, zou het een verdubbeling zijn tegenover de voorgaande zesmaandenperiode. Beleggers geloven er weer in en sturen het aandeel 28,3 procent hoger tot 3,08 euro.

Nochtans zijn niet alle analisten even happy. Kepler Cheuvreux en KBC Securities wijzen erop dat het belangrijkste nieuws ontbreekt: de maatregelen om de balans van Greenyard te herstellen.

Kepler merkt op dat Greenyard nog negen maanden heeft om een oplossing te vinden. De banken hebben Greenyard tot juni 2020 gegeven om orde op zaken te stellen.

De oplossing ligt in een nieuwe kapitaalverhoging, gecombineerd met de verkoop van de blikdivisie, zegt KBC Securities. 'Zolang de balans niet structureel herstelt, blijven wij aan de zijlijn.' Het advies luidt 'houden' en het koersdoel ligt op 5,70 euro.

Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam is wel dik tevreden met de trading update. Hij is onder de indruk van de verbetering van de aangepaste bedrijfswinst (ebitda). Zelf rekende de analist slechts op 27 miljoen euro. ‘Samen met de impact van de plannen om te versnellen voorspelt dit veel goeds voor de winstgevendheid van het hele jaar en schept dit meer vertrouwen in Greenyards financiële positie’, klinkt het. Hij gaat zijn winstraming voor het lopende boekjaar optrekken van 66 tot circa 90 miljoen euro, en die voor het boekjaar 2020/21 van 94 tot circa 105 miljoen euro.

Op basis van het toegenomen vertrouwen in Greenyards herstelplan trekt hij zijn advies op van ‘houden’ tot ‘bijkopen’. Zij koersdoel stijgt van 3,50 tot 4 euro. Hoewel er nog heel wat ‘bewegende delen’ en onzekerheden zijn, waardoor de koers een hobbelige rit kan kennen, is hij toch van mening dat het de moeite loont om het aandeel op te pikken.

Geen groei meer

Bpost heeft last van negatieve analistenrapporten. Maandag herhaalde Goldman Sachs het verkoopadvies en verlaagde het koersdoel van 8,5 tot 8 euro. Vandaag komt daar een welgemikte knip van Kepler Cheuvreux bij.

Het beurshuis laat zijn koerdoel zakken van 14,5 euro naar 10 euro. 'Door issues op korte en lange termijn, verwachten we geen groei meer van de bedrijfswinst (ebit). Onze ebit-prognoses voor de periode 2019-2020 zakken met 25 procent.' Omdat het nieuwe koersdoel een opwaarts potentieel van 9 procent impliceert, blijft het advies 'houden'. Het aandeel verzwakt 2 procent tot 9,1 euro.

Paquot

De holding Compagnie du Bois Sauvage (+1,1%, 364 euro) is in rouw. Medeoprichter, hoofdaandeelhouder en erevoorzitter Guy Paquot is overleden, zo raakte maandag bekend. Hij was 78 en zat al enkele jaren niet meer in de raad van bestuur.

KBC Securities verwacht geen ingrijpende wijzigingen in de structuur van Bois Sauvage, de eigenaar van pralinemaker Neuhaus. Paquot controleerde Bois Sauvage nog via Fingaren en Entreprises et Chemins de fer en Chine, maar die controle zal wellicht overgaan naar zijn dochter Valérie, denken analisten Joachim Vansanten en Jason Kalamboussis. Valérie Paquot zit al in de raden van bestuur van Fingaren en Bois Sauvage. Het valt wel af te wachten of de nieuwe generatie dezelfde visie op de toekomst van Bois Sauvage heeft, merken de analisten op.

Bioscoopgroep Kinepolis (+0,2%, 51,80 euro) is een van vier genomineerden voor de prijs ‘Onderneming van het Jaar’. De prijs wordt georganiseerd door EY in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis. De drie andere genomineerden zijn uitzendbedrijf Actief, Aertssen (infrawerken, hijsprojecten, transport en logistiek) en schoenwinkelketen Torfs. De winnaar wordt op dinsdag 8 oktober bekendgemaakt.