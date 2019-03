Euronext Brussel: Griekse buizen brengen streepje zon

Euronext Brussel deelt in de klappen nadat zwakke groeicijfers de Europese beurzen onderuit haalden. Colruyt bereikt andermaal een nieuw record en Viohalco geniet van goede jaarresultaten.

De Europese beurzen gingen vrijdag licht hoger van start. De Europese Unie heeft de brexitdatum verschoven tot minstens 12 april, maar de kans op een harde scheiding blijft reëel. Toen in het eerste handelsuur zwakke groeicijfers voor de eurozone verschenen, doken de beurzen in het rood. Vooral de industriële activiteit in Duitsland en Frankrijk, de grootste twee economieën van de eurozone, is stevig aan het krimpen. Voor het eerst in drie jaar zakt de rente op de Bund onder nul. De euro staat onder druk. Rond 12.05 uur zakken de beurzen gemiddeld 0,7 procent.

De Bel20 weet het verlies te beperken tot 0,6 procent op 3.632 punten. Driekwart van de Bel20’ers kleurt rood. Inoxproducent Aperam, een volatiel en conjunctuurgevoelig aandeel, zakt 3,7 procent tot 27,08 euro en is de grootste daler in de index. De dalende langerentes in Europa zijn een slechte zaak voor banken omdat hun marges hierdoor worden uitgehold. KBC zakt 1 procent en ING 0,7 procent. Verzekeraar Ageas geeft 1,2 procent prijs.

Maïssiroop

AB InBev , dat sinds het begin van het jaar al meer dan 25 procent is gestegen, zakt 0,8 procent tot 72,90 euro. De Amerikaanse bierbrouwer MillerCoors daagt AB InBev voor de rechter wegens een controversiële tv-spot die tijdens de razend populaire ‘Super Bowl’ werd uitgezonden. In de spot van 60 seconden valt AB InBev de bieren Miller Lite en Coors Light aan omdat ze maïssiroop zouden bevatten. Bud daarentegen zou alleen de ‘edele’ ingrediënten water, mout, hop en rijst gebruiken. Volgens MillerCoors is de spot foutief en misleidend, maar AB InBev weigert het filmpje aan te passen.

Colruyt gaat tegen de trend in en schrijft 0,5 procent bij tot 65,74 euro. Daarmee bereikt de eigenzinnige retailer alweer een nieuwe recordkoers. Geen enkele analist heeft voor Colruyt een koopadvies – ze vinden het bedrijf steevast te hoog gewaardeerd – en toch blijft het aandeel maand na maand klimmen. Net zoals donderdag gebeurt dat vandaag bij ‘klein’ nieuws. De supermarktketen gaat tegen eind dit jaar in alle winkels de papieren prijsetiketten in de rekken vervangen door elektronische. Op die manier zal Colruyt, dat een laagsteprijzenbeleid hanteert, nog sneller kunnen inspelen op prijsaanpassingen bij de concurrentie.

Stalen buizen

Op de brede markt is Viohalco in de kopgroep terug te vinden. De Griekse holding, die belangen heeft in diverse metaalverwerkende bedrijven, maakte donderdagavond sterke jaarresultaten bekend en veert 7,1 procent op tot 3,25 euro.

Viohalco’s omzet schoot vorig jaar 18 procent hoger tot 4,4 miljard euro dankzij positieve evoluties in alle activiteiten. Zo was er 16 procent omzetgroei in het aluminiumsegment, 13 procent in het kopersegment, 20 procent in de staaltak, 59 procent bij de activiteit stalen buizen en 16 procent voor de kabelactiviteit.

Ook de rendabiliteit verbeterde, zij het in iets mindere mate. De brutobedrijfswinst verbeterde met 10 procent tot 332 miljoen euro, vooral dankzij sterkere resultaten voor aluminium en stalen buizen. De winst voor belastingen bedraagt 95,6 miljoen euro, wat 68 procent meer is dan in 2017.

Door de terugname van uitgestelde belastingen is het verschil met 2017 minder groot op het niveau van de nettowinst: die komt uit op 76,1 miljoen euro tegen 73,7 miljoen een jaar eerder.

Palmolie

François Van Hoydonck, de CEO van plantageholding Sipef (-0,2%, 51,30 euro) , was donderdag te gast op de CEO Talks van De Tijd. Uit zijn antwoorden op vragen van lezers onthouden we dat de afbouw van de voorraden palmolie meer tijd in beslag neemt dan verwacht, zodat het voor hogere palmolieprijzen wachten is tot de tweede jaarhelft.

De Sipef-topman maakte ook duidelijk dat een ban op palmolie, wat sommige ngo’s voorstaan, geen oplossing is. De vraag naar plantaardige oliën stijgt in de wereld en als je palmolie door andere oliën zou moeten vervangen, zou je veel meer landbouwareaal nodig hebben. Een hectare beplant met oliepalmen levert immers zes keer meer rendement (olie) op dan een hectare koolzaad en negen keer meer dan een hectare soja.

Crescent , het voormalige Option, zet zijn opvallende rit ook vandaag voort. Het aandeel is al twee weken lang onafgebroken aan het stijgen en is daarbij bijna verdrievoudigd. Nieuws rond Crescent is er niet, dus is het aandeel wellicht het speeltje van speculanten.