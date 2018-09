Euronext Brussel: Had je 300 miljoen, wat zou jij dan doen?

Met nog een kapitaalronde haalde Galapagos gezwind 300 miljoen euro op. Sectorgenoot ArgenX probeert 300 miljoen dollar te tanken op Wall Street.

Op de Brusselse beurs is er dinsdag amper vuurwerk te zien. Nadat het Witte Huis een importheffing op 5.000 extra Chinese producten aankondigde - tarieven die in januari naar 25 procent zullen stijgen - toonden de wereldbeurzen zich onbezorgd. Zelfs in China was er geen vuiltje aan de lucht, en dat was nadien in Europa niet anders.

Na de middag was de Bel20 0,2 procent gestegen, en hielden de indexleden elkaar dus in evenwicht zonder duidelijke uitschieters. ArgenX bleef tot dusver stabiel, omdat de FSMA de handel 's ochtends stillegde. Zoals alleen biotechbedrijven dat kunnen smeedt het bedrijf het ijzer wanneer het heet is met een kapitaalverhoging van 300 miljoen dollar in Wall Street vlak na de publicatie van goede medische testresultaten. Ook de beurskoers in Brussel zal onveranderd blijven tot het resultaat van die operatie is vrijgegeven, aldus de FSMA. Het Brusselse aandeel schoot maandagochtend de lucht in en won ruim 11 procent, maar viel na de conference call met analisten terug tot onder nul.

In de nacht van maandag op dinsdag had Galapagos trouwens al bijna 300 miljoen opgehaald, euro's welteverstaan. Galapagos blijft een beleggerslieveling en werd vorige week voor het eerst verhandeld tegen meer dan 100 euro per stuk. Ondertussen geeft het bedrijf ook nieuwe aandelen uit: bij een eerdere kapitaalronde liet de CEO 'iedereen wil onze aandelen' optekenen.

Elders op het koersenbord wordt de dag gekenmerkt door grootste stijger Dexia en grootste daler Crescent (vroeger Option), twee bedrijven wiens beurskoers niet meer is dan een speelbal van speculanten. Ook bij Kiadis Pharma gaat het dinsdag erg hard naar beneden, maar de daling van gisteren en vandaag volgt op een forse sprong omhoog nadat KBC Securities een kleine twee weken geleden het koersdoel verhoogde.

Atenor heeft een akkoord bereikt voor de verkoop van het Luxemburgse kantoor- en winkelproject NAOS, een gebouw van 14.000 m² dat in het Groothertogdom in aanbouw is en in september 2019 opgeleverd wordt. De vastgoedontwikkelaar heeft een belang van 55 procent in NAOS, dat luidens het jaarverslag eind 2017 voor 5,5 miljoen euro in de boeken stond.

'Deze verkoop zal een positief effect hebben op de resultaten van 2018 en 2019', verzekert Sonneville in een persmededeling. Atenor stelde al bij de halfjaarcijfers voor het volledige boekjaar een dividend van bruto 2,12 euro in het vooruitzicht, een stijging met 2 procent tegenover boekjaar 2017.

Geen groot nieuws, reageert Jean-Marie Caucheteux van Degroof Petercam. 'We passen ons model niet aan maar denken wel dat het dividend met meer dan 4 eurocent per aandeel zou kunnen stijgen, zoals de afgelopen twee jaar het geval was.' Vorig jaar bedroeg het dividend 2,08 euro per aandeel. In het model van Degroof Petercam staat nu 2,14 euro in potlood ingevuld: 'een brutorendement van 4,4 procent tegenover de huidige beurskoers.'