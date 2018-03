Euronext Brussel: Hamon onderkoeld

Stijgende aandelen zijn woensdagmiddag in de minderheid. Wie nog eens durfde magere jaarcijfers te publiceren, krijgt vandaag extra op z'n donder.

De sfeer is niet al te best op de Europese beurzen. De Bel20 verliest 0,7 procent tot 3.888 punten.

Voor de tweede dag op rij is Ontex de sterkste daler in de index. Het aandeel verliest nog eens 3,3 procent tot 21,3 euro. Berenberg reageert vanochtend op de jaaresultaten met een verlaging van het advies van 'kopen' naar 'houden'; het koersdoel zakt van 33 naar 28 euro. Bij KBC Securities zakt datzelfde cijfer van 25 naar 22 euro, met een bijbehorend houden-advies.

'Het aandeel ziet er misschien goedkoop uit, maar volgens ons zijn er operationele risico's,' is het onzachte oordeel na de biecht over problemen bij de Braziliaanse overnameprooi. Klanten kregen er kortingen die niet in de boekhouding werden opgenomen, met een eenmalige kost van 15 miljoen voor Ontex als resultaat. Dat had Ontex over het hoofd gezien bij het boekenonderzoek voor de overname in maart 2017 in voege trad.

Het aandeel zat al maanden in een dalende trend, reageerde eind januari negatief op een winstwaarschuwing - waarbij het probleem al benoemd maar niet verklaard werd - en zakte gisteren ook sterk weg.

De hardste klap is voor Hamon (-5,5%, 0,52 euro), dat gisteren nabeurs had moeten rapporteren maar die cijfers pas uitstuurde na middernacht. Het verlies bij de engineeringgroep, vooral gekend als bouwer van koeltorens, is slechts een derde van een jaar eerder. Daarnaast heeft het bedrijf 47 miljoen euro bijgetankt met de uitgifte van verse aandelen. Daar eindigt het 'goede' nieuws over Hamon, dat nog steeds in woelig vaarwater zit. Voor de vierde keer in vijf jaar is er sprake van een nettojaarverlies. Er waren eind vorig jaar een derde minder bestellingen dan 12 maanden voordien.

Een derde negatieve uitschieter na de resultatenpublicatie is Agfa , dat 's middags 3,4 procent lager noteert op 3,78 euro. Het bedrijf mikt op omzetgroei en een recurrente brutowinstmarge (rebitda op omzet) van 10 procent. In 2017 miste Agfa beide targets en voor 2018 ziet het er niet super uit.

'De groeimotoren van Agfa presteerden vorig jaar goed,' reageert analist Guy Sips van KBC Securities, die zijn koersdoel laat zakken van 5 naar 4,7 euro. Sips haalt aan dat de gezondsheidsafdeling het heel goed deed in het vierde kwartaal. 'De omzetdaling was te wijten aan wisselkoerseffecten en de terugval van traditionele bedrijfstakken, zoals fysiek drukken van medische beelden.'

'Agfa mikt op een gemiddelde recurrente bedrijfswinst (rebitda) van 10 procent van de omzet in de komende jaren', haalt Sips aan. Maar hij beseft dat dat gemiddelde zal zakken door het resultaat van dit jaar, nadat ook 2017 onder die lat uitkwam. 'De winstgevendheid zal in 2018 onder druk staan door de investeringen in toekomstige activiteiten (zoals het verzelfstandigen van de afdeling gezondheids-IT) en tegenzittende grondstoffenprijzen. Daarom zullen we onze verwachtingen verlagen en zakt het advies van KBC Securities alvast naar bijkopen (van kopen).'

Een (halfjaar)rapport dat niet negatief verraste was dat van infrastructuurfonds TINC . Zoals we van de beurskoers gewoon zijn, beweegt die rond het middaguur amper of niet. De winst per aandeel nam in de eerste jaarhelft (tot 31 december 2018) toe, van 0,38 euro een jaar geleden naar 0,59 euro. Het bedrijf is van plan om na afloop van het volledige boekjaar - ergens in oktober - 0,49 euro per aandeel uit te keren. Door de aard van het beestje - investeringen in infrastructuurprojecten zoals de A11-snelweg - zijn de cashflows van TINC heel voorspelbaar voor zelfs de lange termijn.

Om meer investeringen te kunnen doen 'bekijkt' TINC de mogelijkheden om extra geld aan te trekken door de uitgifte van verse aandelen. TINC verwacht hierover te communiceren voor het midden van 2018. Die operatie lijkt zo goed als in kannen en kruiken, omdat verschillende banken (KBC Securities, Belfius Bank, Bank Degroof Petercam, Kempen) al werd gevraagd om de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Tenzij er in de eerstvolgende weken een grote ramp gebeurt op de beurzen, kan u dus nieuws verwachten uit die hoek.