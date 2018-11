Euronext Brussel: Het gras is opnieuw groen bij Greenyard

Een stevig koopadvies doet de neergang van het aandeel Greenyard dit jaar even vergeten.

De Bel20 maakt vrijdagmiddag pas op de plaats, en blijft daarmee voor op de licht negatieve trend in Europa. Sommige andere beurzen in onze buurlanden verliezen iets meer dan een half procent.

Aan Bpost zal dat niet liggen: het aandeel verkeert al maanden in moeilijkheden en bereikt met een daling van 4,7 procent tot 11,15 euro alweer een vers dieptepunt. De grootste daler van de dag is Nyrstar (-5,3%, 1,25 euro), dat opnieuw een negatieve trend met een dag verlengt.

Een aandeel dat de trend kan keren vrijdag is Greenyard. De koers stijgt 9 procent naar 8,25 euro na een analistenrapport van Thijs Hoste van Kempen & Co. - die tot deze zomer de Brusselse holdings opvolgde voor Degroof Petercam. Hij plakt meteen een koopadvies op Greenyard bij zijn eerste rapport over het bedrijf. Het bijhorende koersdoel over 12 maanden, 12,5 euro, is ook het hoogste koersdoel van alle analisten. Volgens hem kan het aandeel met twee derde stijgen van de slotkoers van donderdag.

Greenyard speelde dit jaar een aantal believers kwijt, en zag zijn aandeel meer dan halveren. De deconfiture van de beurskoers - die het in 2017 zeer goed had gedaan - was al bezig toen begin juli een terugroepactie nodig bleek. Een Hongaarse fabriek van het bedrijf werd in gelinkt aan een bacterie die consumenten het leven had gekost. Daarna volgde een winstwaarschuwing die ook te maken had met een droge zomer en sterke concurrentie. In mei was er ook al een winstwaarschuwing.

Omdat het bedrijf door de gedaalde winst zijn afspraken met de banken dreigde te schenden, verkocht het zijn afdeling horticultuur en maakte het nieuwe afspraken met de banken. Of het tij gekeerd is bleek voorlopig niet uit de beurskoers, die de forse stijging sinds 2012 heeft uitgewist.

Cofinimmo zakt een procent na de cijfers van donderdagavond. Nochtans worden de esultaten van het grootste vastgoedbedrijf op de Brusselse beurs goed onthaald door analisten. 'Door de recente investeringen en indexering van de huurprijzen verwachten we dat de winst per aandeel volgend jaar 5 procent hoger ligt dan dit jaar,' reageren de analisten van ING. 'We denken dat de kans op een hoger dividend na 2019 in de lift zitten.' Cofinimmo betaalde 5,5 euro bruto uit per aandeel na 2017, en spiegelde beleggers na dit jaar een stabiele winstuitkering voor. Het advies bij ING blijft staan op 'houden', het koersdoel is 105 euro.

KBC Securities klinkt nog meer overtuigd na de cijfers van het derde kwartaal. 'De groei in zorgvastgoed is bij deze bevestigd,' concludeert het vastgoedduo Jan Opdecam en Alexander Makar. Door recente aankopen bestaat de portefeuille van Cofinimmo sinds kort voor meer dan de helft uit zorgvastgoed. De bedoeling was al heel lang om ergens dit jaar die mijlpaal te bereiken. In absolute cijfers is Cofinimmo zelfs de grootste huisbaas van rusthuizen, service flats of ziekenhuizen in Brussel, meer dan de nichespecialisten Care Property Invest en Aedifica.