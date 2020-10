Euronext Brussel: Horror in bioscoopland

Het aandeel Kinepolis zakt voor het eerst sinds februari 2014 onder 25 euro.

De Europese beurzen gaan licht lager. Beleggers zijn nog altijd voorzichtig nu het bijna wachten op Godot wordt: het Amerikaanse Congres kan het maar niet eens worden over een stimulusplan voor de economie.

De Bel20 zakt rond 12.15 met 0,2 procent op tot 3.314 punten.

Telenet

Telenet is de grootste stijger binnen de sterindex met een winst van 1,3 procent. Berenberg verhoogt het advies voor Telenet van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel stijgt van 37,50 naar 40,30 euro. 'We verwachten dat Telenet klaarheid zal brengen over de aandeelhoudersvergoedingen bij de publicatie van de derdekwartaalresultaten', zegt analist David Burns. Die resultaten komen op 29 oktober.

Berenberg schetst verder een scenario waarbij Telenet zijn 3.000 zendmasten verkoopt. Dat kan volgens het beurshuis 525 miljoen euro in het laadje brengen. Dat geld zou Telenet kunnen gebruiken voor zijn plannen voor een glasvezelnetwerk tot in de woning samen met Fluvius (fiber-to-the-home) en om eventueel Voo te kopen in Wallonië.

Een pleïade van investeerders zoals pensioenfondsen is tuk op het stabiele rendement dat zendmasten opleveren.

Bij Telenet-concurrent Proximus gaat het wat minder. Met een verlies van ruim 4 procent is het aandeel het kneusje van de Bel20. Barclays heeft het advies voor Proximus verlaagd van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel ligt op 17 euro.

Kinepolis

Het bioscoopaandeel Kinepolis krijgt, na een forse afstraffing van 7,1 procent op dinsdag, opnieuw een tik van 4,2 procent waardoor het aandeel op het laagste punt staat sinds februari 2014. Het blijft maar regenen en hard waaien in bioscoopland. De grootste bioscoopketen ter wereld, AMC , vreest voor een lege kas tegen het einde van het jaar. CEO Adam Aron zegt in een interview met het persagentschap Reuters dat hij een kapitaalverhoging overweegt. AMC wordt net als veel andere bioscopen geconfronteerd met veel minder publiek als gevolg van de coronapandemie.

Analist Guy Sips van KBC Securities maakt zich niet al teveel zorgen over Kinepolis. 'De problemen bij Kinepolis zijn lang niet zo urgent als bij AMC en Cineworld . We schatten dat de bioscoopgroep nog tien tot elf maanden voort kan met zijn liquiditeit. Daarnaast heeft het bedrijf genoeg mogelijkheden om additionele liquiditeit te verkrijgen. De onderneming heeft ook met de banken afgesproken dat er niet gekeken wordt naar de schulden tot aan de halfjaarcijfers van eind juni 2021. Tijdens die 'covenant-holiday' moet Kinepolis wel een liquiditeit van minimaal 30 miljoen euro aanhouden.'

Sips benadrukt voorts dat de Belgische bioscoopketen de komende tijd geen schulden hoeft terug te betalen. 'De eerste grote terugbetaling vindt pas plaats in 2022. Kinepolis heeft de afgelopen jaren een prudent financieel beleid gevoerd, zodat de gemiddelde looptijd van schulden meer dan vijf jaar bedraagt.' Hoewel Kinepolis op de lijst van KBC Securities van de kwetsbaarste aandelen voor een tweede coronagolf staat, blijft de analist bij zijn koopadvies en een koersdoel van 43 euro. 'Maar we moeten erkennen dat we in de komende maanden een hobbelige rit tegemoet kunnen gaan.'

Koopjes

'De angst in de markt is nu dat AMC mogelijk zijn bioscopen gaat sluiten, terwijl het tot nu toe steeds meer bioscopen opent in tegenstelling tot concurrent Cineworld', zegt analist David Vagman. 'Het sluiten van bioscopen is slecht voor de sector omdat dat ervoor zorgt dat filmproducenten nog meer bereid zijn om hun films uit te stellen.'

Maar Vagman ziet ook een positieve kant. 'Het is mogelijk dat gezondere bioscoopgroepen, zoals Kinepolis, interessante koopjes kunnen doen in de sector.'

De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 49 euro.

Aedifica

De Belgische specialist in zorgvastgoed Aedifica kondigt een kapitaalverhoging aan van liefst 459 miljoen euro. De nieuwe aandelen kosten 83,50 euro, wat een korting is van 13,7 procent tegenover de slotkoers van dinsdag en rekening houdt met een coupon die vanavond nabeurs wordt onthecht. Die coupon heeft betrekking op het dividend over de periode van 1 juli tot en met 26 oktober. Op dat dividend - dat de raad van bestuur op 1,03 euro bruto schat - hebben de houders van de nieuwe aandelen geen recht.

De bestaande aandeelhouders krijgen voor elk aandeel in bezit een voorkeurrecht. Vijf voorkeurrechten geven het recht om in te schrijven op één nieuw aandeel. Ook dat recht wordt vanavond onthecht. De inschrijvingen beginnen donderdag en lopen tot en met 22 oktober 16 uur. De voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend, worden vrijdag 23 oktober geveild als scrips.

Met het geld wil Aedifica de balans versterken en de lopende zorgvastgoedprojecten financieren. Het aandeel zakt 2 procent.

Bone Therapeutics

Het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics kan sterke resultaten voor zijn fase 2a-onderzoek voorleggen. Na 24 maanden is er bij 27 van de 30 testpatiënten (90%) een succesvolle fusie van de wervels. 'De patiënten blijven ook belangrijke klinische verbeteringen in functionaliteit en pijn ondervinden, al vanaf zes maanden na de behandeling en gedurende alle 24 maanden van de follow-up', luidt het.

Het aandeel sterkte dinsdag al met 19 procent aan en woensdag komt daar nog eens 11 procent bij.