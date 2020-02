Euronext Brussel: Horrordag 3

Het coronavirus houdt ook woensdag weer lelijk huis op de Europese beurzen. Solvay raamt de impact van het virus op 25 miljoen euro.

Wie dacht dat het na twee absolute horrordagen op de Europese beurzen weer rustiger zou worden, komt bedrogen uit. Ook woensdag doen beleggers hun aandelen in de verkoop, omdat ze bang zijn voor de economische gevolgen van het coronavirus. Die vrees is de laatste dagen extra groot omdat het virus nu ook buiten China stevig om zich heen slaat. In Europa is er op dit moment sprake van een heuse coronaopstoot. De Europese beurzen leveren rond 13 uur 0,9 procent in. Eerder stond Europa nog dieper in het rood, maar de Amerikaanse futures - die licht in het groen staan - tillen de beurzen hoger.

De Bel20 doet het een stuk slechter met een verlies van 1,5 procent. Galapagos trekt de index stevig lager door een koersverlies van 4,8 procent. Het biotechbedrijf staat al sinds begin deze week elke dag in de uitverkoop. Er is geen nieuws rond het aandeel, waardoor het erop lijkt dat beleggers in het huidige onzekere klimaat hun winsten willen verzilveren. Net voor de verkoopgolf, noteerde Galapagos vorige week nog op een record.

Solvay

Chemiereus Solvay realiseerde over het vierde kwartaal een omzet van 2,4 miljard euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 525 miljoen euro. Over heel 2019 was de ebitda stabiel, in lijn met de verwachtingen. Op organische basis viel de ebitda terug, maar dat werd goedgemaakt door positieve wisselkoersverschillen.

In 2020 ziet Solvay de ebitda met 0 tot 3 procent dalen. Ter vergelijking: analisten dachten aan een vlakke ebitda. Onder meer het coronavirus draagt bij tot de winstdaling: het virus heeft in het eerste kwartaal een impact van 25 miljoen euro. De groep reageert met een schrapping van 500 jobs (daarnaast is er de creatie van 150 nieuwe jobs 'voor de toekomstige groei'). Op middenlange termijn wil Solvay jaarlijks 350 miljoen euro besparen. Dat is een verhoging tegenover de vorige doelstelling van 300 à 350 miljoen euro minder kosten tegen 2024.

Ondanks de verwachte winstdaling in 2020, behoudt Solvay de doelstelling om over 2020-2024 een gemiddelde jaarlijkse groei van de ebitda te realiseren rond 5 procent.

Aandeelhouders krijgen een dividend van 3,75 euro, hetzelfde als vorig jaar.

Analist Wim Hoste van KBC Securities stelt dat de cijfers in lijn met de verwachtingen liggen, maar dat de vooruitzichten over de bedrijfswinst in 2020 tegenvallen. 'We gingen uit van een klim met 3 procent', zegt Hoste. 'Toch blijft het aandeel aantrekkelijk met een koers-winstverhouding van 13,9 op basis van onze oude vooruitzichten voor 2020. We zullen onze prognoses wel licht naar beneden bijstellen.' Hoste blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 115 euro.

Het aandeel zakt 3,9 procent.

Retail Estates

De specialist in winkelvastgoed, Retail Estates , koopt het retailpark De Bossche Boulevard in 's-Hertogenbosch. De boulevard telt 29 winkelruimtes die allemaal verhuurd zijn. De investering bedraagt 68,7 miljoen euro, de nettohuur komt uit op 4,5 miljoen euro (6,5%). Retail Estates koopt het retailpark met het geld van de obligatie van 75 miljoen euro die de groep eind december uitgaf.

Voor Retail Estates gaat het om het tiende Nederlandse retailpark in drie jaar.

Telenet

De Mechelse telecomgroep Telenet is sinds 2017 in Luxemburg actief met zijn dochterbedrijf SFR-Coditel. Concurrent Eltrona neemt SFR nu over en in ruil daarvoor geeft het een pakket aandelen aan Telenet. Door ook het belang van 34 procent van Post Luxembourg over te nemen, zal de telecommer een belang van 50 procent min één aandeel bezitten van Eltrona. Telenet kocht SFR eind 2016 voor 400 miljoen euro.

Analist Ruben Devos van KBC Securities reageert positief op de deal. 'Een strategische samenwerking in een kleine markt zoals Luxemburg helpt om de middelen samen te voegen en om een meer competitieve groep te creëren.'

MDxHealth

MDxHealth kwam met resultaten over 2019. Het kankerdiagnosticabedrijf zag de omzet vorig jaar 22 procent dalen tot 21,5 miljoen euro. De operationele kosten zakten met 5,6 miljoen van 48,8 naar 43,2 miljoen euro. De kaspositie van de groep bedroeg eind 2019 22,1 miljoen euro, na een kapitaalverhoging van 9 miljoen euro en een lening van nog eens 9 miljoen euro van Kreos Capital in september.

Het bedrijf wijst erop dat het gebruik van de test ConfirmMDx in 2019 met 5 procent is gedaald naar 18.195 testen. Het gebruik van die test, die dient om mannen eruit te halen die ondanks een negatieve biopsie mogelijk toch prostaatkanker hebben, zat al een tijd in dalende lijn. In het laatste kwartaal steeg het volume wel met 22 procent. De tweede test van MDxHealth, SelectMDx, doet het momenteel veel beter en zag het gebruik in 2019 met 61 procent stijgen tot 21.669 testen. SelectMDx werkt op basis van een urinestaal en vist die mannen eruit die meer kans op prostaatkanker lopen.

Voor 2020 verwacht de onderneming dat het gebruik van Confirm met 20 tot 25 procent zal toenemen. Voor Select voorziet het zelfs een klim van 25 tot 30 procent.