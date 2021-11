Euronext Brussel: Hyloris rijmt (niet) op Azelis

De Amerikaanse journalist Jim Bishop verwoordde het ooit prachtig. Autumn carries more gold in its pocket than all the other seasons. Op de beurzen is die uitspraak dit jaar een waarheid als geen ander. Sinds het einde van de zomer gaat de beursrally weer crescendo. De Bel20 kan terugkijken op de beste oktobermaand in zes jaar. En ook november wordt krachtig ingezet.