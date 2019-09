Euronext Brussel: ‘I like to be in America'

Kinepolis doet een grote overname in de Verenigde Staten en krijgt daarvoor op alle rangen applaus. Ondanks minder goede halfjaarcijfers gaat Sioen hoger.

De Europese beurzen winnen rond het middaguur zowat een half procent bij een dunne handel. Ze moeten het zonder input uit de VS sturen omdat de Amerikanen vandaag Labor Day vieren. Een bemoedigend cijfer over de Chinese industrie en hoop op een hervatting van de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken zorgen voor wat steun.

De Bel20 stijgt 0,4 procent tot 3.584 punten. Grote uitschieters in de index zijn er niet. Inoxproducent Aperam (+1,2%) tekent voor de grootste winst, Barco (1,3-%) is de grootste verliezer.

Het nieuws van de dag komt van Kinepolis , dat een reuzendeal doet in de Verenigde Staten. De bioscoopgroep legt omgerekend 137 miljoen euro op tafel voor MJR Digital Cinemas. Een speler die in de staat Michigan actief is en daar 10 bioscoopcomplexen uitbaat met in totaal 164 schermen en ruim 20.000 zitplaatsen. Vorig jaar kreeg MJR 6,2 miljoen bezoekers over de vloer en bedroeg de omzet 81,2 miljoen dollar.

Voor Kinepolis is het de tweede acquisitie buiten Europa. Anderhalf jaar geleden lijfde de Belgische groep het Canadese Landmark Cinemas in en nu steekt ze dus de grens over. Om het met een bekende song uit West Side Story te zeggen: ‘I like to be in America’. Kinepolis stijgt 2,9 procent tot 54 euro.

'I like to be in America', de beroemde song uit West Side Story

Analisten zijn zonder uitzondering enthousiast over de deal. Het beurshuis Kepler Cheuvreux noemt de intrede van Kinepolis in de VS een 'great transaction'. De analisten wijzen op de overnameprijs van minder dan 8 keer de brutobedrijfswinst (ev/ebitda). 'Deze deal heeft het potentieel de winst per aandeel met meer dan 20 procent op te krikken, mede dankzij synergieën.'

KBC Securities noemt de overnameprijs 'zeer redelijk'. Door de overname stijgt de schuldgraad (netto schulden/ebitda) van 2,5 keer eind juni naar iets minder dan 2,9 keer eind dit jaar. Analist Guy Sips merkt op dat MJR al veel inkomsten boekt buiten de ticketverkopen, denk maar aan de verkoop van drank en popcorn. 'In 2018 lagen deze inkomsten op 4,4 euro per bezoeker, wat al boven het groepsgemiddelde ligt. Toch zien we nog ruimte voor een grotere rendabiliteit zodra MJR 'Kinepolis proof' is.’

ING-analist David Vagman schat de synergieën op 2 tot 3,5 euro per aandeel, oftewel een positief effect op de koers van Kinepolis van 4 tot 6,5 procent. 'De huidige brutowinstmarge van 35 procent kan Kinepolis allicht opkrikken tot 35 à 40 procent.'

'Een mooie aankoop voor een heel aantrekkelijke prijs', meent Fernand de Boer van Degroof Petercam. Hij verhoogt zijn koersdoel van 55 naar 60 euro en handhaaft zijn koopadvies.

Marges

Sioen Industries kon in het eerste halfjaar de omzet licht (+2%) doen stijgen, maar de bedrijfswinst en de nettowinst kwamen zowat een vijfde lager uit dan een jaar eerder. Duurdere grondstoffen, een zwakkere marktvraag en een gewijzigde omzetmix wogen op de marges, terwijl Sioen ook stevig investeerde in uitbreiding van de capaciteit. In zijn vooruitzichten blijft de producent van industriële weefsels en textiel voorzichtig, aangezien ‘macro-economische indicatoren tegenwind voorspellen’. Het aandeel opende in het rood maar staat intussen 1,9 procent hoger op 21,90 euro.

Nathalie Debruyne van Degroof Petercam denkt dat Sioen Industries in de eerste jaarhelft voorrang heeft gegeven aan het winnen van marktaandeel, ten nadele van de marges. Zij verwacht voor heel 2019 een lichte daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) en heeft haar prognose aangepast van 71,5 tot 68,4 miljoen euro. Als gevolg hiervan laat ze haar koersdoel zakken van 27,5 tot 26,2 euro. Ze laat haar 'houden'-advies onveranderd.

Dividendbeleid

De jaarresultaten van KBC Ancora (-0,4%, 35,84 euro) leverden winstmatig geen verrassingen op, maar het dividendbeleid wordt wel gewijzigd vanaf het lopende boekjaar. De monoholding gaat voortaan 90 in plaats van 100 procent van haar winst uitkeren. De bedoeling is de schulden sneller te kunnen afbouwen.

‘Wij zijn wat verrast aangezien de schuld al vrij laag is tegenover de netto-actiefwaarde’, zegt ING-analist Albert Ploegh. De analist becijferde dat door de nieuwe regeling de premie qua dividendrendement van KBC Ancora tegenover KBC zal dalen van 30 tot 17 procent. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 36 euro.

Bart Jooris van Degroof Petercam heeft zijn ramingen aangepast aan de nieuwe vooruitzichten en zijn nieuwe ramingen voor KBC Groep. Doordat hij een hoger dividend van KBC verwacht, stijgt zijn schatting van de nettowinst van 266 tot 320 miljoen euro. Dat compenseert de lagere pay out-ratio. Hij behoudt zijn koersdoel van 48,6 euro. Vermits dat doel 35 procent opwaarts potentieel biedt, verhoogt hij zijn advies van 'houden' naar 'kopen'.

Premiummerken

Stevig verlies incasseert D’Ieteren . De Brusselse familiale holding zakt 4,8 procent tot 43,70 euro. Donderdag was het aandeel 9,35 procent opgeveerd na goede halfjaarcijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Die winst is al bijna helemaal verdwenen.

Mogelijk heeft het verlies te maken met de problemen die de premiummerken in ons land kennen. De verkoop van Audi daalde in de eerste zeven maanden met 8 procent, die van Porsche met 26 procent. Audi en Porsche zijn twee premiummerken van de VW-groep, wiens merken D’Ieteren Auto invoert in ons land. Ook andere premiummerken kregen rake klappen, met uitzondering van Volvo en Mercedes.

De gedaalde populariteit van dieselwagens, die vroeger het merendeel van de verkoop uitmaakten, is een van de hoofdredenen voor de lagere verkoop. Ook de lagere fiscale aftrekbaarheid voor nephybrides - die in de praktijk amper elektrisch rijden - speelt mee, naast onzekerheid van de consument over welk soort aandrijving hij moet kiezen.

Hergroeperingsfase

Bovenaan de koerstabel hebben twee biotechbedrijven postgevat. ASIT biotech schiet 15,2 procent hoger tot 1,198 euro, voor zover wij konden nagaan zonder nieuws.

Oxurion wint 7 procent tot 3,19 euro. Het Leuvense bedrijf dat geneesmiddelen voor oogaandoeningen bij diabetici ontwikkelt, neemt deze week in Parijs deel aan Euretina, het congres van de Europese vereniging van retinaspecialisten. Oxurion zal er de veelbelovende fase 1-resultaten van het onderzoek met THR-149 bij diabetisch maculair oedeem (DME) voorstellen.