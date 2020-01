Euronext Brussel: IBA straalt na contract met Georgië

Na de bloedrode beursdag op maandag herstellen de Europese aandelenbeurzen. Barco geeft zijn goudhaantje een upgrade.

Maandag waarde het coronaspook door Europa en werden er forse verliezen geleden op het oude continent. Dinsdag zijn beleggers wat gekalmeerd en noteert het gemiddelde Europese aandeel 0,2 procent hoger.

De Bel20 wint rond 13u 0,4 procent.

IBA

Voor spektakel moet u vandaag bij IBA zijn. De specialist in protontherapie voor kankerbestrijding knalt met 8,8 procent hoger. Het bedrijf mag een Proteus One protontherapiesysteem bouwen aan de universiteit van Koetaisi (KIU), de tweede stad van Georgië. De eerste patiënt zou moeten behandeld worden in 2024. Het contract, inclusief onderhoud, heeft een waarde tussen 35 en 40 miljoen euro. Het genereert vanaf 2019 inkomsten.

Inclusief dit contract heeft IBA in 2019 in totaal 8 kamers verkocht, goed voor een orderboekje van 1,1 miljard euro, een record. IBA heeft verder leningen geherfinancierd met een totale waarde van 67 miljoen euro.

'Dit is het eerste contract voor het bedrijf in 2020. In 2019 is wel een kleine aanbetaling gedaan die nog onder de omzet van dat boekjaar valt, maar omdat IBA nu pas het grootste deel van de aanbetaling heeft ontvangen is het nu pas bekendgemaakt', zegt analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities.

Van Steenhuyse benadrukt dat er nog geen invloed is te zien op de prijs van het contract door de concurrerende prijsvechter Varian. 'De prijs is vergelijkbaar met eerdere overeenkomsten. Het is wel zo dat de groep een extra cyclotron moet leveren, maar de groep hoeft nu maar voor een kortere periode service te verlenen. Daardoor blijven de marges stabiel. We verwachten voor de toekomst wel prijsdruk, wanneer IBA wil concurreren met Varian voor bepaalde contracten. Dan kunnen ook de marges zakken.'

Vorige week haalde een verkoopadvies van het beurshuis Jefferies het aandeel hard onderuit. Jefferies vreest net als Van Steenhuyse dat de concurrentie in de markt voor protontherapiekamers toeneemt door de komst van Varian.

Barco

Barco wil met een nieuwe generatie van de presentatietool Clickshare zijn onmisbaarheid in de vergaderzalen verder vergroten. De nieuwe productlijn van het goudhaantje, met drie modellen, maakt het mogelijk om draadloze videoconferenties te organiseren.

Volgens een eigen onderzoek van het bedrijf is daar vraag naar, want in 50 procent van de vergaderingen zou een persoon de bijeenkomst op afstand volgen. Dat gebeurt vaak via video, wat zich vertaalt in een kluwen aan videoconferentiesystemen. Dat drijft IT-departementen tot waanzin, omdat werknemers dan met tal van videobelsystemen op hun laptop moeten connecteren met het audio- en videomateriaal in de vergaderzaal.

Barco zorgt er nu voor dat er maar één stukje kabel met een stukje hardware nodig is om contact te kunnen leggen met de nodige camera's, speakers of andere video- en audioelementen in de zaal.

Stefaan Genoe, analist van Degroof Petercam, benadrukt nog maar eens hoe belangrijk Clickshare voor Barco is:

De Clickshare-verkopen zijn goed voor een geschatte 210 miljoen euro en beslaan zo'n 45 procent van de brutobedrijfswinst. Stefaan Genoe Analist Degroof Petercam

KBC Securities-analist Guy Sips laat zijn koersdoel voor het bedrijf stijgen van 220 naar 235 euro en laat zijn koopadvies staan. 'We zien nog meer potentieel in de draadloze presentatieproducten nu het bedrijf met een gloednieuwe reeks Clickshare-modellen komt.'

Sips ziet kansen in de nieuwe markt voor draadloos vergaderen. 'Wij verwelkomen dat Barco ook in deze grote en groeiende markt stapt.'

De beurskenner verhoogt zijn waardering voor Clickshare van 1,2 miljard (97,50 euro per aandeel) naar 1,37 miljard euro (110,60 euro per aandeel).

Het aandeel veert op met 0,5 procent.

Aedifica

Na een nieuwe biedronde heeft Aedifica 98,1 procent van de aandelen van Hoivatilat, de Finse uitbater van rustoorden en kinderdagverblijven, verworven. De groep gaat nu een procedure opstarten om de resterende aandelen van rechtswege in handen te krijgen en om vervolgens het aandeel van de beurs van Helsinki te schrappen.

Ter herinnering: De EPRA-winst (de winst van de strategische operationele activiteiten) over 2019 zal lager uitkomen dan voorzien. Hoivatilat rekende erop dat de EPRA-winst minstens 40 procent van de omzet zou bedragen. Dat wordt nu bijgesteld naar 'minstens 35 procent'.

Analist Wido Jongman van KBC Securities merkt op dat de winstwaarschuwing van Hoivatilat het gevolg is van de advieskosten die gemaakmoesten t worden voor het bod van Aedifica. 'Deze kosten zijn eenmalig en hebben betrekking op het boekjaar 2019. Daarom passen wij onze verwachtingen voor 2020 niet aan, zodat de waardering onveranderd blijft.'

De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 125 euro.