Euronext Brussel - ING duwt Bel20 in het rood

De Europese aandelen noteren vrij stabiel. Met uitzondering van Brussel en Amsterdam die met verlies noteren. Boosdoener daar is ING dat last heeft van falende IT-systemen.

Dat de Bel20 - en de AEX - onder nul noteren, heeft veel te maken met het feit dat ING in zowel de Brusselse als de Amsterdamse beursbarometer een zwaargewicht is. Op zijn zachtst gezegd beleeft de Nederlandse grootbank een rotweek. Er zijn nu berichten over de zware IT-problemen

Eerder op week was de monsterschikking met het Nederlandse openbare ministerie, waar ING een strafrechterlijke vervolging voor 775 miljoen euro afkocht. Ten koste van de aandeelhouder. Wat beleggers deed twijfelen aan de belofte van het management om jaarlijks een 'progressief' (lees: stijgend) dividend uit te keren. ING koerst ruimt 3 procent lager naar 11,13 euro.

Sinds begin dit jaar verloor het aandeel ING al 28 procent. In de Bel20 presteren alleen Ontex, Bekaert en Bpost nog slechter.

Mogelijk komt er trouwens een staartje aan de megaschikking. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak. Het is de eerste stap op weg naar een mogelijke tuchtrechtzaak. Die kan uitmonden in een beroepsverbod tot drie jaar voor de betrokken bankiers en een boete van maximaal 25.000 euro. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de Nederlandse VFB, wil dat de raad van bestuur van de bank de positie van topman Ralph Hamers tegen het licht houdt.

In een lijvige update van Berenberg over de Europese biotechsector valt vooral UCB op. Het beurshuis verhoogt het koersdoel in één trek van 66 naar 84 euro. Maar omdat het aandeel - net als zowat alle Belgen - een prima zomer beleefd heeft en sinds eind juni zo'n 13 procent hoger noteert, blijft het advies op 'houden'. Het aandeel trekt vandaag 0,6 procent aan tot 76,92 euro.

De reden van zowel het hoger koersdoel als de beresterke zomer van het aandeel - één van de beste Bel20'ers tot nog toe in de tweede jaarhelft - is groter optimisme over de pijplijn. Dat de markt sinds de zware opdoffer met het onderzoek naar osteoporosemiddel in het voorjaar van 2017 die pijplijn aan middelen onderschat, is - ere wie ere toekomt - iets waar de analisten van Morgan Stanley al sinds eind 2017 op hameren.

'Met Cimzia en Vimpiat (resp. het reumamiddel en het epilepsiemiddel van UCB, red.) die de komende 3 à 5 jaar meer concurrentie gaan ondervinden, denken we dat de huidige pijpilijn de omzetdaling van deze huidige sterkhouders kan opvangen in de vroege jaren '20', schrijft het biotechteam van Berenberg. Ze stippen drie beloftevolle experimentele middelen in de pijplijn aan, met de kanttekening dat door de forse O&O-uitgaven de winstmarge tussen nu en 2021 onder de 30 procent zal zakken:

Bimekizumab: potentieel in een druk bevolkte markt. Berenberg: 'Het verst gevorderde product in de pijplijn (na Evenity) toonde sterke testresultaten voor de behandeling van psoriasis, psoriasis artritis (PsA) en spondylo-artritis (AS). Op dit ogenblik in de derde klinische testfase, wij verwachten een lancering in 2021 en rekenen bij 75 procent slaagkans op 2,6 miljard euro piekverkopen per jaar. Het middel zou wel profiteren van een alliantie met een partner.'

Rozanolixizumab – in de gaten te houden. 'Op dit ogenblik in de tweede fase, toont 'rozimab' zich beloftevol in de tussentijdse resultaten voor de behandeling van ITP (een bloedaandoening waar ook Argenx onderzoek naar verricht, red.). Daarnaast wordt het antilichaam ook ingezet voor onderzoek naar myasthenia gravis (hét grote doorbraakonderzoek van Argenx, red.) Met nog beperkte data ter beschikking, schatten we slaagkans voorlopig op 35 procent in met piekverkopen van 850 miljoen over de verschillende potentiële aanwendingen van het middel'.

Padsevonil: verbreding van de epilepsieportefeuille. 'Op dit ogenblik in de tweede testfase voor de behandeling van epilepsie die niet meer reageert op bestaande geneesmiddelen, een onderzoeksdomein met grote urgentie. Beloftevolle resultaten in de fase IIa, de resultaten van de fase IIb worden halverwege 2020 verwacht. Die resultaten worden cruciaal. Potentieel zien we een lancering in het najaar van 2022, met piekverkopen van 760 miljoen en een slaagkans van 50 procent.'

Op de brede markt prijkt Exmar bovenaan met 5,1 procent winst tot 5,59 euro. De Antwerpse specialist in het vervoer en de behandeling van gassen, heeft het eerste halfjaar positief afgesloten dankzij de verkoop van de LNG-tanker Excelsior. Over de Caribbean FLNG is er geen nieuws.

Texaf trekt 1,7 procent aan tot 29,50 euro. De holding , ooral actief in luxevastgoed in de Congolese hoofdstad Kinshasa, zag zijn nettowinst in het eerste halfjaar meer dan vertwintigvoudigen, al heeft het dat vooral te danken aan een belastingmeevaller. Een factor in de cijfers die het bedrijf zelf 'volatiel' noemt.

De huurinkomsten van het vastgoed stegen met 4 procent tot 8,5 miljoen euro, zonder dat er nieuwe gebouwen bij kwamen. De Congolese fiscus hield daar evenwel meer van af, waardoor het bedrijfsresultaat 3 procent daalde. Het is vooral de steengroeve Carrigres, het laatste restant van de industriële portefeuille van Texaf, die in positieve zin verrast door alvast operationeel uit de rode cijfers te klimmen. Texaf verscherpte opnieuw de kostendiscipline bij Carrigres, maar dat kon niet beletten dat er op het onderste lijntje van de resultaten van de steengroeve nog een licht verliescijfer van 0,12 miljoen euro verschijnt.

De voornaamste reden dat de nettowinst van Texaf met 2.180 procent steeg tot 7,44 miljoen euro is fiscaal van aard. Een 'positieve herschatting' van de uitgestelde belastingen leidt tot een boekhoudkundige meevaller van 3,5 miljoen euro, gelinkt aan de waardering van de vastgoedportefeuille en de impact van de wisselende waardeverhouding tussen de Congolese frank en de euro. Texaf waarschuwt voor de 'volatiliteit die inherent is aan deze rubriek' en dat 'dit effect in de toekomst zou kunnen omkeren'.

Biotechbedrijf Thrombogenics (+1,2%, 6,86 euro) zag zijn cashberg eind juni met 14 miljoen slinken tot 101 miljoen euro. Het nettoverlies stabiliseerde op 15,2 miljoen euro. Daartegenover staat dat het biotechbedrijf de voorbije maanden naar eigen zeggen 'belangrijke vooruitgang' boekte in zijn zoektocht naar medicijnen om oogziektes te bestrijden.

De analisten van KBC Securities stellen een goede vooruitgang van de pijplijn vast en handhaven hun 'houden' en koersdoel van 6 euro.