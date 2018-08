Euronext Brussel - ING duwt Bel20 onder het nulpunt

De Bel20 verliest een half procent. Enkel KBC en Telenet (+0,1% tot 44,54 euro) noteren in de plus.

Grootste verliezers zijn Bpost (-2,4% tot 13,59 euro) en ING (-1,3% tot 11,97 euro). De Nederlandse bank is goed voor ruim een vierde van het Bel20-verlies en noteert op het laagste peil in bijna twee jaar. ING rolt samen met BBVA, UniCredit, HSBC en BNP Paribas het meest over de tong bij de de Turkse crisis, Turkije vertegenwoordigt zo'n 2 procent van het totale kredietrisico van de bank.

KBC (+0,1% tot 63,58 euro) bezit geen Turkse obligaties maar de handelsfinanciering voor bedrijfsklanten zorgt voor een 'zeer beperkte kortetermijnriscio'.

De financiële groep maakte vorige week halfjaarcijfers bekend die in lijn lagen met de consensus. Toch verhoogt Deutsche Bank zijn winstverwachtingen voor 2018-2020 met 2 procent. En wel omdat KBC de prognose voor zijn kernomzet verhoogde en door de sterke resultaten van de verzekeringstak.

'We blijven KBC verkiezen voor zijn blootstelling aan Tsjechië waar de rentes worden opgekrikt.' De analisten verwachten voorts dat het overtollige kapitaal van de bank in een mooi dividendrendement zal uitmonden en daarnaast ook kansen biedt voor overnames. Ze handhaven hun koopadvies en koersdoel van 77 euro.

Ageas (-0,9% tot 44,90 euro) heeft aan Credit Suisse dan weer een mindere supporter. Na de tegenvallende halfjaarcijfers verlagen de analisten hun winstverwachting (wpa) voor dit jaar met 8 procent. Het verkoopadvies en koersdoel van 43 blijven onaangeroerd.

De analisten vinden de premie van 15 tot 20 procent onterecht waarmee Ageas tegenover zijn sectorgenoten noteert, ook al haalt de verzekeraar meer dan een derde van zijn omzet in het bloeiende Azië. 'We zien in mature markten zoals België weinig ruimte om de marges te verbeteren en de liabilities te doen groeien.' De analisten mikken vanaf 2020 voor de hele groep op een jaarlijkse groei van 5 procent, en dat is niet veel beter dan de cijfers van de concurrenten, luidt het.

UCB (-0,4% tot 76,18 euro) kreeg in de VS het statuut van weesgeneesmiddel toegewezen voor neusspray Midazolam tegen epilepsie die de groep in juni overnam. Het product kwam ook op fast track voor verdere ontwikkeling terecht. Als alles volgens plan verloopt kan Midazolam begin volgend jaar het fiat van de Amerikaanse farmawaakhond krijgen. Niks nieuws onder de zon, wat ook te zien is aan de koersreactie.

Deals

KBC Securities hervat de opvolging van Cofinimmo (-0,4% tot 110,30 euro) met een koopadvies ('opbouwen') en koersdoel van 120 euro. De vastgoedgroep haalde eind juni 55 miljoen euro op voor nieuwe overnamedeals. Die worden vooral gedaan in de Duitse zorgsector, tot op heden goed voor 172 miljoen euro aan investeringen. De analisten verwachten dat het nieuwe management de komende twee jaar nog eens 250 miljoen euro zal spenderen.

Op de brede markt gaan centjesaandelen Crescent/Option (+5,4%) en KKO (+4,8%) aan kop. Sioen wint 1,7 procent.

Onderaan bengelen Mithra, Curetis en IBA met verliezen van meer dan 2 procent. De biotechaandelen wonnen de voorbije weken en maanden fors terrein.

Exits

Option werd in mei al officieel omgedoopt tot Crescent. Op de Brusselse beurs wordt de naamsverandering pas vandaag doorgevoerd, de ticker blijft wel OPTI.

KBC Securities-analist Guy Sips ziet licht aan het einde van de tunnel met de huidige vooruitzichten, de verwachte additionele financieringsbronnen (lening Belfius, red.) en de verwachte positieve winstbijdrage van de Crescent-groep.

Maar Sips blijft niettemin bij zijn verkoopadvies en koersdoel van 0,3 euro. Omdat de fusie met Crescent het aantal uitstaande aandelen op liefst 1,32 miljard bracht. Tegen de huidige aandelenkoers van 0,06 euro geeft dat het bedrijf een beurswaarde van 80 miljoen euro, wat Crescent een van de duurste aandelen maakt dat het beurshuis volgt in de Benelux.