Euronext Brussel: ING licht Bekaert voetje, Greenyard terug naar af

Op een lagere Brusselse beurs krijgen Bekaert en Greenyard klappen na kritische analistenrapporten. VGP en Tinc halen extra kapitaal op.

De Europese beurzen zakken gemiddeld 0,7 procent en stevenen op hun slechtste dag in zes weken af. De hoop op een spoedig Amerikaans-Chinees handelsakkoord is vervlogen. President Trump dreigde dinsdag de importtarieven op te trekken als er geen akkoord uit de bus komt. China is dan weer boos omdat de Amerikaanse Senaat aan een wet werkt die de actievoerders in Hongkong steunt.

In Brussel verliest de Bel20 omstreeks 12.40 uur 0,6 procent tot 3.872 punten. De financiële zwaargewichten ING (-1,7%) en KBC (-1,3%) wegen het meest op de index. Bij de grote dalers vinden we Ackermans & van Haaren (-1,6%) en Umicore (-1,4%) terug.

Voor bedrijfsnieuws en opvallende bewegingen moeten we echter op de brede markt zijn. Daar verliest Bekaert 4,9 procent tot 24,34 euro nu ING het aandeel niet langer koopwaardig acht. Analist Stijn Demeester heeft zijn advies verlaagd naar ‘houden’. Zijn koersdoel zakt van 29 naar 28 euro.

Na de kwartaalupdate en het Capital Markets Event in Zwevegem heeft Demeester zijn winstramingen voor de periode 2019-2021 verlaagd en zit hij iets onder de consensus. De hoofdreden voor zijn verlaagde raming van de courante bedrijfswinst (rebit) in 2019 is de ongunstige trend van de grondstoffenprijzen, wat wijst op een lagere vraag in de eindmarkten.

Om de uitdagende omgeving het hoofd te bieden sluit Bekaert drie zwak presterende fabrieken. Samen met de herstructurering in België zal dit in 2020 en 2021 de bedrijfswinst met 20 à 30 miljoen euro doen stijgen, becijferde de ING-analist. Voor 2019 zal er echter een eenmalige impact van circa 87 miljoen euro zijn.

Demeester wijst erop dat het aandeel dit jaar al 26 procent is gestegen, zodat de verhouding risico/opbrengst minder aantrekkelijk is geworden. Bekaert noteert bovendien dicht tegen een historisch hoge waardering.

Zware schuldenlast

Na het 8 procent-verlies van dinsdag gaat Greenyard nog eens 10 procent lager naar 4,985 euro. Daarmee zit de groente- en fruitgroep weer op het niveau van twee en een halve week geleden en is het positieve effect van het halfjaarbericht van maandag helemaal verdwenen. Greenyard kondigde toen aan de conserventak te behouden en geen kapitaalverhoging door te voeren.

Degroof Petercam stelde zich meteen vragen bij die strategische keuzes omdat het bedrijf nu langer met een hoge schuldgraad opgezadeld zal zitten. Analist Fernand de Boer verlaagde zijn advies van ‘kopen’ naar ‘houden’.

KBC Securities nam iets meer tijd voor zijn huiswerk en komt nu tot gelijkaardige conclusies. De strategische beslissing om voor een ‘stand-alone’ te opteren heeft voor gevolg dat Greenyard nog minstens de twee komende jaren een zware schuldenlast zal torsen, zeggen analisten Alan Vandenberghe en Guy Sips. Het verwaterend effect van een kapitaalverhoging is nu wel vermeden en de kasstroomgeneratie van de tak Prepared (conserven) behouden. Dat neemt niet weg dat het risicoprofiel van Greenyard in hun ogen onvoldoende is verbeterd, terwijl de groep nu maar een beperkte manoeuvreerruimte meer heeft.

De analisten hebben hun ramingen aangepast en komen op basis daarvan tot een faire waarde van 5,40 euro per aandeel. Dat wordt meteen hun nieuw koersdoel, dat iets later is dan het vorige (5,70 euro). Hun advies blijft op ‘houden’ staan.

Een obligatie en veel nieuwe aandelen

VGP , de ontwikkelaar van logistieke parken, lanceert een obligatie voor particuliere beleggers. De coupon bedraagt 2,75 procent bruto. Netto komt dat neer op 1,69 procent. De vastgoedontwikkelaar wil met de transactie minstens 100 miljoen en maximaal 150 miljoen euro ophalen. VGP zal de opbrengst gebruiken ‘voor de gedeeltelijke financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten op ontwikkelingsgrond in de bestaande en nieuwe markten’. Het aandeel wint 0,7 procent tot 86,60 euro.

Infrastructuurinvesteerder Tinc wil tot 112,7 miljoen euro vers kapitaal ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het gaat om een operatie met voorkeurrecht waarbij bestaande aandeelhouders per drie aandelen in bezit één nieuw aandeel kunnen kopen. De prijs is vastgelegd op 12,40 euro, wat 11,4 procent minder is dan de slotkoers van dinsdag (14 euro). De opbrengst is bestemd om ‘uitstaande investeringsverbintenissen’ – investeringen in windparken, een vakantiedorp, zorgresidenties en een sluis – te financieren. Tinc stijgt 2,1 procent tot 14,30 euro.

In het kader van de in september aangekondigde schuldherschikking geeft het Leuvense technologiebedrijf Crescent 236 miljoen nieuwe aandelen uit. Dat blijkt uit de oproeping voor een buitengewone algemene vergadering. Het totale aantal uitstaande aandelen zal daardoor stijgen tot 1,6 miljard.