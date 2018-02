Euronext Brussel: ING voert Bel20-remonte aan

ING trekt de kop in de Bel20, terwijl AB InBev een hardnekkig rood vlekje in de Bel20 blijft.

De Bel20 zet in het spoor van Wall Street en de andere Europese beurzen de remonte voort. Beleggers putten moed uit de forse terugval van de 'angstbarometer' VIX, na de plotse piek vorige week. Zelfs een onverwacht hoge Amerikaanse inflatie en bijhorende stijging van de lange rente kan het beursklimaat niet deren, in schril contrast met de neergang vorige week.

De sterkste stijger in de Bel20 is ING . De oranje bankreus gaat 1,7 procent hoger naar 14,91 euro. Berenberg handhaaft in een update het 'kopen'-advies, met een koersdoel van 16,50 euro.

Andrew Lowe, de nieuwe ING-analist bij het beurshuis, noemt de bank een 'langetermijnwinnaar' in de sector. 'Veel andere banken hebben hun kostenbesparingen verminderd, nu de inkomsten wat minder onder druk staan. Maar ING blijft op koers om tegen 2021 900 miljoen, 10 procent van de kostenbasis, kosten weg te snijden', schrijft Lowe. 'De CEO van ING is heel duidelijk over de dreiging die technologiebedrijven vormen. Dat helpt om de kostenfocus te behouden.'

-20% Bier zonder kraag AB InBev verloor sinds de teleurstellende kwartaalcijfers eind oktober een vijfde van zijn beurswaarde

De analist houdt ook van de belofte om het dividend jaar na jaar te verhogen. 'Dat is een teken van vertrouwen in de resultaten en de balans. Contrasteer dat met ABN AMRO en KBC, die een percentage van de winst uitkeren. Deze beide banken staan onder druk door kosteninflatie en voorzieningen voor probleemkredieten die vergeleken met het huidige nulpeil onvermijdelijk gaan stijgen.'

Is ING de gangmaker van de Bel20, dan weegt een ander zwaargewicht onverminderd op de beursbarometer: AB InBev. De biergigant brokkelt nog maar eens 0,8 procent af naar 82,93 euro, een nieuw dieptepunt sinds oktober 2014. Sinds CEO Carlos Brito eind oktober voor het tweede kwartaal op rij met de resultaten stevig onder de lat door ging, verloor het aandeel 20 euro of een vijfde van zijn waarde.

JPMorgan blijft in een update bij zijn verkoopadvies, maar verlaagt het koersdoel nog van 87 naar 80 euro. Het beurshuis is al een tijd somber over de brouwer, vooral door de toestand op de Amerikaanse markt. Op die cruciale en rendabele markt is de verkoop van de vroegere vlaggenschepen Budweiser en Bud Lite door toenemende concurrentie van artisanale bieren en veranderend drinkgedrag in vrije val, met een volumedaling van meer dan 6 procent in het derde kwartaal.

Daarom komt nog eens de tuimelende dollar bij. Die weegt stevig op het sterk dollargevoelige aandeel, aangezien een aandeel niks anders is dan een raming de toekomstige kasstromen. En die kasstromen zakken naarmate de dollar zakt, wat de beurskoers in euro bijna mathematisch aftopt. Dat verklaart meteen waarom het aandeel AB InBev in Brussel over de voorbije 12 maanden met 18 procent is gezakt, terwijl het aandeel op Wall Street over dezelfde periode slechts 3 procent verloor.

De grootste stijger op de Brusselse beurs is Sipef , dat 4,9 procent hoger koerst naar 64 euro en zo een deel van de zwakke prestatie van de voorbije paar maanden uitvlakt. De plantageholding kwam zoals verwacht deze ochtend met sterke cijfers.

KBC Securities handhaaft het 'kopen'-advies en koersdoel van 75 euro. 'Wij verwachten dat de lagere werkingskosten per ton en de hogere productievolumes de zwakkere prijsomgeving zullen compenseren. Als een goed gerunde 'pure' palmoliespeler is Sipef goed geplaatst om munt te slaan uit een stijging van de prijzen over de langere termijn. Tegen de huidige koers noteert het aandeel tegen een aantrekkelijke korting van 20 procent op de sectorgenoten', stelt analist Alan Vandenberghe.

ING hanteert een 'houden'-advies, zij het met een vrij optimistisch koersdoel van 69 euro. Analist Matthias Maenhout wijst op de sterke outlook voor 2018. 'Voor het hele jaar rekent Sipef op een 9 procent hogere productie, wij mikten maar op 5 procent groei'. Bovendien heeft Sipef zich al deels ingedekt tegen de huidige lage prijzen op de contantmarkt, door al 41 procent van de geschatte jaarproductie op termijn te verkopen.

Nyrstar komt in de buurt van Sipef met een winst van 4,3 procent naar 6,54 euro. De zinkspecialist slaat munt uit de zinkprijs: die steeg woensdag voor de tweede dag op rij fors in Londen en noteert nu met 3.567 dollar per ton op een nieuw hoogtepunt sinds 2007. Dat voedt het optimisme in de aanloop naar de jaarcijfers, volgende week donderdag.

De zinkprijs profiteert al een tijd van het krappe aanbod van het grijze metaal nadat verschillende grondstoffenproducten mijnen in de mottenballen zetten. Tegelijk is de vraag hoog, dankzij het synchrone economische herstel in alle belangrijke economische regio's in de wereld.