Euronext Brussel: ING vuurt Bel20 aan, Telenet herstelt

Goede kwartaalresultaten vertalen zich in forse koerswinst voor ING en geven de Bel20 een boost. Telenet maakt de klap van woensdag bijna helemaal goed. Hamon wordt bijna een derde meer waard.

Na een vlakke start boeken de Europese winst matige winsten. Beleggers proberen de rampzalige maand oktober achter zich te laten en trekken zich op aan verschillende goede bedrijfsresultaten. Ook de hoop op vooruitgang in de brexitonderhandelingen verzoet het sentiment.

In Brussel wint de Bel20 rond 12.30 uur 1,75 procent tot 3.507 punten. De klim van de Belgische index is veel groter dan het gemiddelde in Europa (0,7%) en dat is aan de vier zwaargewichten te danken én aan stevig herstel voor Telenet. AB InBev, dat afgelopen week zwaar afgestraft werd voor het halveren van het dividend en zwakte op de belangrijke Braziliaanse markt, wint 1,8 procent tot 66,32 euro. Nutsgroep Engie gaat 2 procent hoger en KBC 0,9 procent.

Beste klimmer in de Bel20 is ING Groep. De nettowinst van de Nederlandse bank kwam hoger uit dan verwacht, op 776 miljoen euro. Ten opzichte van een jaar eerder was dat bijna de helft minder, maar dat is te wijten aan de boete van 775 miljoen euro die ING moest betalen wegens het niet verhinderen van witwaspraktijken. De onderliggende cijfers vallen echter mee en de toestand in Turkije lijkt onder controle. Dat neemt voor beleggers de vrees voor een dividendknip weg. Het aandeel schiet 7,1 procent hoger tot 11,22 euro. ING zorgt er ook voor dat het handelsvolume op Euronext Brussel ondanks het feest van Allerheiligen toch een vrij normaal peil haalt.

Lager hoger

Telenet maakte woensdag een duik van 6,5 procent na de publicatie van zwakke commerciële resultaten in het derde kwartaal. Voor bijna al zijn producten verloor het bedrijf klanten, wat te wijten is aan de stevig uithalende concurrentie en de prijsverhogingen in juli. Vandaag maakt Telenet het verlies weer helemaal goed met een winst van 6,5 procent tot 45,68 euro.

De telecom- en mediagroep kreeg nochtans een behoorlijk vernietigend rapport van het Londense beurshuis Raymond James over zich heen. Daarbij blijft het advies op 'underperform' (verkopen) staan en zakt het koersdoel van 50 tot amper 35 euro. Dat is het laagste koersdoel van alle beurshuizen die Telenet opvolgen.

Volgens analisten Stéphane Beyazian en Thibault de Coincy is de penetratiegraad van 60 procent die Telenet heeft bij gezinnen, onhoudbaar. Er komen heel wat uitdagingen op het bedrijf af - verkoopdruk, netwerkregulering, hoge kapitaalinvesteringen - waardoor de 'premiumwaardering' wordt bedreigd.

Ze gaan er van uit dat Telenet niet in staat zal zijn om de zwakke commerciële en omzettrends te keren. Ze zien dan ook geen reden om het bedrijf tegen hogere multiples te waarderen dan KPN of Proximus. Dat zou de waarde op amper 30 euro per aandeel zetten. Er is echter ook onaangeboord potentieel, onder meer in Brussel waar Telenet zowel op de particuliere als de bedrijfsmarkt nog aardig kan groeien.

Met een netto schuldgraad van 4 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) en investeringen op til verwachten de analisten op middellange termijn geen dividenden. Ze vinden overigens dat Telenets strategie om in één keer voor 600 miljoen euro aan dividenden uit te keren in plaats van een regulier dividend uit te betalen niet efficiënt.

Oktober

Grootste daler in de Bel20 is GBL, dat 2,85 procent prijs geeft (tot 79,84 euro) na de kwartaalupdate. Daaruit onthouden we vooral dat de nettoactiefwaarde van de holding in oktober met 10 procent is gedaald tegenover eind september.

KBC Securities verlaagt daarom zijn koersdoel van 100 tot 94 euro. Analist Cédric Duinslaeger blijft bij zijn ‘bijkopen’-advies. Hij raamt de aangepaste nettoactiefwaarde (gebaseerd op de koersdoelen van KBCS voor Ontex en Umicore) op 114,5 euro per aandeel. Zijn nieuwe koersdoel van 94 euro vertegenwoordigt ten opzichte hiervan een discount van 18 procent.

Centjesaandeel

Op de brede markt laat Hamon zich opmerken met een sprong van 32,13 procent tot 0,44 euro. De orderinname over de eerste negen maanden kwam 36 procent hoger uit dan in de overeenkomstige periode van 2017. Bovendien heeft de Waalse producent van industriële schoorstenen en rookgaszuiveringssystemen zijn posities buiten de olie- en gassector (die nog steeds niet hersteld is van de scherpe duik van de olieprijs in de tweede helft van 2014) weten te versterken.

Bij de koersopstoot wel de bedenking dat Hamon een centjesaandeel is en dus vatbaarder voor (speculatieve) koersbewegingen. Door moeilijke markten, een boekhoudschandaal en opeenvolgende kapitaalverhogingen is de koers van Hamon sinds 2010 zowat twintig keer kleiner geworden.

China

IBA gaat dapper verder op zijn elan. De Waalse maker van bestralingsapparatuur veerde woensdag 12,8 procent op. Het was niet direct duidelijk wat er aan de hand was. Analisten verwijzen vandaag naar China. Een Chinese overheidssite heeft een bericht gepubliceerd over het plan voor de installatie van grote medische apparatuur voor de periode 2018-2020. Daarbij er zouden 10 protontherapiecentra bijkomen, 6 tegen eind 2019 en de 4 andere tegen eind 2020. Ze zullen gelijk worden verdeeld over de Chinese regio’s.