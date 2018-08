Euronext Brussel: 'ING werd te zwaar gestraft door Turks tumult'

KBC Securities handhaaft het 'houden'-advies en het koersdoel van 44 euro.

Curetis zag het aantal geïnstalleerde labo's in de eerste jaarhelft met 13 stuks afnemen tot 162 stuks. Dat komt omdat het bedrijf labo's terugkocht die het geïnstalleerd had voor klinische testen. Het zal de labo's later opnieuw trachten te verkopen. De omzet in het eerste halfjaar nam met 36 procent toe tot 807.000 euro.

Curetis zegt in een statement dat het de verkoop van Unyvero in de VS hoopvol tegemoet ziet. In april van dit jaar kreeg het bedrijf groen licht om de labo's in de VS te verhandelen. 'We hebben 125 waarschijnlijke klanten geïndentificeerd op een totaal van 1000 hospitalen. Voor 50 van hen zit het onderhandelingsproces in een verdere fase,' klinkt het.