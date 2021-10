Euronext Brussel: If I were a Carpenter and you were a lady

In het meest besproken aandeel in Brussel is er geen handel. Recticel blijft geschorst in afwachting van een reactie van hoofdaandeelhouder Greiner op het soepelschuimhuwelijk met het Amerikaanse Carpenter.

If I were a carpenter

And you were a lady

Would you marry me anyway

Would you have my baby?

Bobby Darin - If I were a Carpenter (1973)

Kent u nog dat liedje van Bobby Darin? Het is de oorwurm op de Beleggenredactie nu Recticel zijn soepelschuimdivisie verkoopt aan het Amerikaanse Carpenter. Door dat verstandshuwelijk houdt Recticel een ongewenste huwelijkskandidaat op afstand: de Oostenrijkse soepelschuimspecialist Greiner die met zijn ongevraagd bod van 13,5 euro met de billen bloot of in het beter Oostenrijks - mit nacktem Gesäß - staat.

Zelfverminking volgens sommigen, nu Recticel een van zijn twee sterke benen moet afzagen en we een mooi Belgisch bedrijfsonderdeel in buitenlandse handen zien vallen. Maar vanuit beleggersoogpunt een geniale zet, vinden analisten.

In een reactie op de deal met Carpenter verhoogt ING zijn koersdoel voor Recticel naar 22 euro, goed voor 50 procent opwaarts potentieel. 'Dit antwoord van Recticel op een vijandige aanval van Greiner is een stroke of genius', zeggen de analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester.

'Recticel kan worden omgevormd naar een pure player op vlak van isolatie, een divisie met een superieure groei en hogere winstgevendheid'. De prijs die Recticel vangt voor de soepelschuimafdeling (656 miljoen euro) ligt ook hoger dan de laatste waardering die ING aan de divisie gaf (570 miljoen euro op 8 oktober).

Het toewijzen van kapitaal aan de isolatietak blijft de komende jaren cruciaal, schrijven de analisten. Recticel zal ook blijven deelnemen aan verdere consolidatie in de markt. 'Toch kunnen we een uitkering van een deel van de verkoopopbrengst aan aandeelhouders niet uitsluiten'.

Voor een koersreactie na deze shakespeariaanse wending moeten we geduld oefenen. De FSMA wacht met de hervatting van de handel tot er een formele reactie is van Greiner. To be continued/Fortsetzung folgt.

In de Bel20 is dinsdag weinig deining. Een stevige verliesopening voor alle twintig indexleden maakt tegen de middag plaats voor een meer gematigd beeld (-0,2%) waarbij WDP de sterkste stijger is en Melexis de scherpste daler. Zwaargewicht AB InBev lijkt toch gebukt te gaan onder enige overhang van grootaandeelhouder Altria. De tabaksreus kan sinds maandag zijn geblokkeerde AB InBev-aandelen verhandelen. Daags na het einde van die lock-up bereikt de bierreus de laagste koers dit jaar : 46,7 euro.

Xior

Op de brede markt gaat nog een ander huwelijk over de tongen. Xior verwerft Quares Student Housing, een vastgoedfonds met 6.000 studentenwoningen dat vroeger deel uitmaakte van het huidige Qrf. Xior telt er 155,8 miljoen euro voor neer, inclusief schulden.

'Dit is niet de grootste deal voor Xior, maar hij is strategisch voor de Belgische portfolio die de commerciële positie van Xior in zijn thuisland fors verbetert', schrijft Inna Maslova van Degroof Petercam. De analiste meent dat een nieuwe aandelenuitgifte nu nog waarschijnlijker is geworden nu de schuld van Xior boven 50 procent kan uittorenen tegen het einde van het jaar.

Ahold Delhaize lijdt onder een Amerikaanse adviesknip. De supermarktgroep moet het bij Goldman Sachs voortaan met een neutraal advies stellen. 'Het derde kwartaal zal het laatste zijn van outperformance', voorspelt analist Robert Joyce. Joyce verwacht dat de supermarktgroep een operationele winst van 804 miljoen euro kan voorleggen in het derde kwartaal. Hij is daarmee 7 procent positiever dan de consensus. 'Ahold Delhaize deed beter dan de sector na de pandemie (zie grafiek). Maar de kostendruk zal beginnen door te wegen', schrijft de analist.