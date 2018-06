Euronext Brussel - Immobel en banken boven

De Bel20 wint om 11 uur 0,6 procent tot 3.751 punten.

De Europese bankaandelen zijn vandaag met grote voorsprong de grootste stijgers. Ze winnen gemiddeld 1,2 procent nadat de Amerikaanse banken een stresstest van de centrale bank hebben doorstaan. Zo ook de Amerikaanse dochters van Deutsche Bank Credit Suisse en UBS.

Hoewel KBC (+1,4%, 66,36 euro) en ING (+1,4%, 12,64 euro) geen uitstaans hebben met de stresstest gaan ze het in het zog van hun Europese collega's vlot hoger.

De twee helpen de Bel20 het weekverlies, tot gisteren 2 procent, te milderen tot 1,3 procent. De index gaat vandaag 0,7 procent hoger.

Nog in de sterindex winnen Ageas, Aperam en AvH meer dan 1 procent. AB InBev trekt 0,7 procent aan tot 84,53.

Bpost, gisteren 5,8 procent onderuit na teleurstellende winstprognoses, gaat 0,8 procent hoger tot 14,54 euro. Telenet, dat een slecht beursjaar kent, wint 3,1 procent tot 39,70 euro.

Op de brede markt trekt Immobel de kop met een winst van 3,8 procent tot 54 euro. Kepler Cheuvreux start de opvolging van de vastgoedgroep met een koopadvies en een koersdoel van 62 euro, goed voor een stijgingspotentieel van 19 procent tegenover de slotkoers van donderdag.

Bekaert (+0,8%, 28,80 euro) sluit zijn rubberversterkingsfabriek in het Italiaanse Figline e Incisa Valdarno. 318 mensen staan op straat. De concurrentiepositie van de Figline-entiteit stond de laatste jaren onder druk, stelt Bekaert. 'Door de aanzienlijk hogere kostenstructuur in vergelijking met andere Bekaert-rubberversterkingsfabriek in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika is de fabriek er niet in geslaagd om financieel houdbare prestaties neer te zetten.'

Agfa-Gevaert zit 1,4 procent in de lift tot 3,30 euro. Het Internationaal Arbritragehof van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft in een finale uitspraak bepaald dat de beeldvormingsgroep zijn fotofilmdivisie AgfaPhoto eind 2004 correct heeft verkocht aan Hartmut Emans. De Duitse investeerder verweet Agfa dat het zijn dochter bij de verkoop positiever had voorgesteld dan de werkelijke toestand en eiste meer dan 400 miljoen euro van Agfa.