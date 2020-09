Euronext Brussel: Islands in the Streamz

Telenet is een onontgonnen eiland van groei in de telecomsector vinden analisten.

Op een kabbelende beursdag herontdekken beleggers het dividendeiland Telenet. Terwijl Sofina scoort over het Noordzeekanaal, doet IBA hetzelfde in de Dijle- en Sambervallei.

Mogen we Telenet een muzikale suggestie doen? Een kleine tweak aan het prachtige duet van Kenny Rogers en Dolly Parton, en je hebt de perfecte zomersoundtrack van bij het recente parcours van het Mechelse telecombedrijf. Terwijl Telenet volop zijn nieuwe streamingdienst Streamz uitrolt, viel het aandeel de afgelopen maanden stevig terug. Sinds juni ging er 20 procent van de koers.

Islands in the stream - Dolly Parton & Kenny Rogers

No man is an island, wil het spreekwoord, en dat geldt zeker ook voor Telenet. Het bedrijf wordt meegetrokken door de algemene sectorzwakte in de Europese telecomsector. Prijsdruk door toegenomen concurrentie en steeds grotere investeringen in steeds sneller dataverkeer kleuren het plaatje. Maar in die geplaagde sector is Telenet wel een eiland van groei, meent beurshuis Kempen.

Analist Emmanuel Carlier vindt de zwakke koersprestatie van Telenet 'fundementeel verkeerd' en louter gebaseerd op emotie. Carlier ziet tal van katalysatoren voor het aandeel op korte termijn. 'Telenet zal terug aanknopen bij zijn verkoops- winst- en cashflowgroei in 2021', zegt de analist. 'Bovendien blijft het dividendrendement van 7 procent uitzonderlijk hoog'.

Kempen herhaalt zijn koopadvies en zijn koersdoel van 49 euro (goed voor 56 procent opwaarts potentieel). En dat is dan nog een conservatief als je het afweegt tegen het meest bullish koersdoel voor de telecomgroep. Deutsche Bank ziet met een koersdoel van 60 euro ruimte voor een koersverdubbeling.

Telenet opende vlak maar staat rond de middag op 1,7 procent winst op 32 euro. Het bedrijf neemt de kop in de Bel20 . De sterrenkorf dikt met 0,4 procent aan naar 3.378 punten.

Sofina

Ook bij Sofina staat een eiland centraal, meer bepaald de Britse eilanden. The Hut Group, een participatie van de Belgische holding, maakt in Londen zijn beursdebuut in de grootste Britse techbeursgang ooit. Dat gebeurde met een knal. Het e-commercebedrijf trok bij opening 20 procent hoger.

Het was verwacht dat Sofina aan de verkoopzijde zou staan bij de beursgang maar dat is niet het geval. De holding blijft bij zijn huidige positie die voor de beursgang 9,1 procent van het kapitaal besloeg.

Sofina rukt in het kielzog van The Hut Group met 1,5 procent op naar 232,5 euro.

IBA

IBA scoort dan weer in de eigen achtertuin. De Waalse protontherapiespecialist komt met een dubbel nieuwtje. Gisteren maakte het - pal in het midden van de beursdag - bekend dat het een contract beet heeft met het Belgische onderzoeksinstituut voor nucleaïre geneeskunde IRE in Fleurus. IBA gaat er een deeltjesversneller bouwen die Germanium kan produceren, een product dat volgens IBA steeds vaker gebruikt wordt in binnen- en buitenland voor kankerbestraling.

Daarnaast kondigt de marktleider in protontherapie samen met UZ Leuven aan dat het afgelopen zomer de eerste kankerpatiënten heeft behandeld in zijn protontherapiekamer in Gasthuisberg.