Euronext Brussel: Jaarcijfers overtuigen niet

De Bel20 worstelde net als de andere Europese beursindexen de hele dag met het nulpunt. Bekaert - over een paar dagen geen Bel20'er meer - was lang de sterkste daler maar herstelde. Galapagos en Ontex waren de toppers met respectievelijk 2,8 en 4 procent winst.

Sectorspecialist Thijs Hoste van Degroof Petercam had oog voor de omzetgroei, die uiteraard sterk gedopeerd werd door vier overnames, maar ook organisch 'sterk' groeide. De druk op de winstmarges was Hoste niet ontgaan. Hij zag dat er beterschap was in de tweede jaarhelft. 'In de nabije toekomst zou de integratie van de overgenomen bedrijven slechts beperkt wegen op de winstgevendheid. We verwachten dat Ter Beke de marges kan opkrikken door efficiëntiewinsten.'