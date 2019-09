Euronext Brussel: KBC snijdt, Curetis verdwijnt

Op een hogere beurs wordt KBC beloond voor de geplande sanering. Curetis wordt overgenomen door een Amerikaanse sectorgenoot.

De Europese beurzen beleven een goede dag en stijgen omstreeks 12.30 uur gemiddeld 0,8 procent. Op verschillende fronten was er hoopvol nieuws. Door de nederlaag van premier Johnson in het Britse parlement is de kans op een harde brexit kleiner geworden. In Italië staat een nieuwe coalitie in de steigers. En in Hongkong zou ‘chief executive’ Carrie Lam hebben aangekondigd dat de wet die uitlevering aan China mogelijk maakt, wordt ingetrokken. De bewuste wet was de directe aanleiding voor maandenlange protestacties.

Op Euronext Brussel gaat de Bel20 0,5 procent hoger tot 3.581 punten. Op drie na gaan alle aandelen uit de sterindex hoger. Een stevige bijdrage tot de winst van de Bel20 leveren de bankwaarden. ING stijgt 1,1 procent tot 8,745 euro en KBC 0,7 procent tot 52,42 euro.

KBC Groep maakt voorbeurs een stevige saneringsronde bekend. De komende drie jaar verdwijnen er 1.400 banen in België door natuurlijke uitstroom. Daarnaast worden de contracten van 400 externe contractuelen niet verlengd. KBC gaat ook jaarlijks minstens 250 banen schrappen in Tsjechië. Dat de ingrepen besparingen moeten opleveren, is duidelijk, maar KBC geeft daar voorlopig geen details over, en evenmin over de herstructureringskosten. Net als andere banken moet KBC zich aanpassen aan de snelle digitalisering en de margedruk opvangen die te wijten is aan de lage rente.

In hun reacties houden analisten zich op de vlakte. Gezien de lastige lagerente-omgeving denken wij dat KBC – net als andere Europese banken – moet proberen om de druk op de omzet deels te compenseren door de kosten te drukken, klinkt het bij Kepler Cheuvreux. Het beurshuis ziet KBC’s inkomsten volgend jaar met 1 procent stijgen en de kosten met 1,5 procent. Het behoudt zijn advies (afbouwen) en koersdoel (53,30 euro).

ING-analist Albert Ploegh beperkt zich tot een opsomming van de feiten, maar vindt het resultaat wel ‘positief’. Hij laat zijn koopadvies en koersdoel van 67 euro onveranderd.

Zelhem

De grootste winst in de Bel20 is andermaal voor Aperam : er komt 2 procent bij tot 23,32 euro. De fabrikant van roestvrij staal is al zeven dagen op rij aan het klimmen en won daarbij 15 procent. BofA Merrill Lynch heeft het advies verhoogd tot 'kopen'. 'Aperam is de beste manier om in te spelen op de rally in de nikkelprijs', klinkt het.

Vastgoedgroep Care Property Invest kondigde dinsdagavond zijn zevende investering aan in Nederland. Care Property koopt de zorgresidentie 'De Gouden Leeuw' voor 10,1 miljoen euro in Zelhem (Gelderland). Dat moet vanaf het eerste kwartaal van 2020 huurinkomsten opleveren. Het bruto aanvangsrendement ligt boven 5,5 procent.

KBC Securities merkt op dat het de tweede deal is van Care Property met De Gouden Leeuw Group. Het beurshuis verhoogt het koersdoel van 24 tot 25 euro. 'Gezien we voor dit jaar een winst per aandeel verwachten van 0,91 euro, impliceert het koersdoel een fair winstrendement (winst/koers) van 3,65 procent.' Het advies blijft 'houden'.

Care Property Invest noteert 2,5 procent in de plus op 28,30 euro.

OpGen

Doorslaggevende nieuws bij Curetis stuurt het aandeel 13 procent hoger tot 0,731 euro. De Duits-Nederlandse specialist in moleculaire diagnostiek heeft het al een hele tijd moeilijk. De verkoop van zijn zaklabo Unyvero wil niet vlotten en dat bemoeilijkt de financiële situatie. Eind juni had het bedrijf maar 7,8 miljoen euro meer in kas. In augustus kondigde Curetis aan investeringsbank H.C. Wainwright onder de arm te nemen om strategische en tactische opties te onderzoeken.

Die oefening heeft nu tot resultaat geleid. Curetis gaat een combinatie aan met zijn kleinere Amerikaanse sectorgenoot OpGen . Dat bedrijf, dat op Nasdaq noteert, neemt feitelijk Curetis over en betaalt de deal met nieuwe aandelen. In het fusiebedrijf krijgt Curetis het wel grotendeels voor het zeggen: zijn CEO Oliver Schacht wordt de nieuwe topman en in de raad van bestuur zullen de Curetis-mensen ruim in de meerderheid zijn.

De deal moet nog door de aandeelhouders van beide bedrijven worden goedgekeurd en zou begin volgend jaar worden afgerond. We kunnen ervan uitgaan dat de notering van Curetis op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel dan zal verdwijnen.

OptimAb

De topper op de brede markt is Kiadis Pharma (+17%, 6,175 euro), voor zover we weten zonder nieuws.

Celyad (+5,1%,12,74 euro) had voorbeurs wel nieuws. Het Waalse biotechbedrijf heeft voor het eerst een leukemiepatiënt behandeld met CYAD-01 waarbij het immuuntherapiemiddel met het nieuwe OmtimAb-productieproces werd gemaakt. OptimAb gebruikt een verkorte celcultuur en integreert ook een selectieve PI3K-inhibitor (een middel dat enzymen blokkeert die een rol spelen bij de groei van tumoren, red.) waardoor het middel in het laboratorium beter kankertumoren blijkt te bestrijden.

De test maakt deel uit van het fase 1-onderzoek Deplethink. Daarbij worden drie verschillende dosissen getest: 100 miljoen, 300 miljoen en 1 miljard cellen per infuus. De hoofdbedoeling van het fase 1-onderzoek is nagaan of het middel veilig is. Het secundaire doel is zien of er klinische activiteit is en wat er met het ingespoten product in het lichaam gebeurt. Celyad verwacht rond eind dit jaar voorlopige resultaten.

D’Ieteren kon dinsdag niet profiteren van een positief commentaar van Kepler Cheuvreux, maar maakt nu een inhaalbeweging. Het aandeel wint 4,3 procent tot 45,85 euro, waarmee de uitschuiver van maandag is goedgemaakt.