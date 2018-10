Euronext Brussel: 'Kalm blijven en voortdoen'

De Bel20 veert op na enkele kwakkeldagen. Kiadis Pharma krijgt van het Europees geneesmiddelenagentschap extra huiswerk en valt in ongenade bij beleggers.

'Keep calm and carry on', is het advies van beurshuis KBC Securities voor aandeelhouders van Kiadis Pharma. Maar het advies lijkt even goed van toepassing voor alle beleggers.

De beurzen kregen de voorbije dagen wereldwijd klappen, onder andere ingegeven door de handelsoorlog tussen de VS en China, de oplopende rente in de VS en het naderende einde van het stimulusbeleid in Europa. Maar de beursinzinking was van korte duur. De Bel20 herstelt vandaag net als de andere Europese beurzen.

Grootste stijger is Argenx dat steun krijgt van het Piper Jaffray. Het Amerikaanse beurshuis merkte op dat Momenta Pharmaceuticals, een concurrent van Argenx, gisteren een update over zijn onderzoekspijplijn gaf. Momenta zet net als Argenx in op een medicijn tegen myasthenia gravis maar het 'veiligheidsprofiel' van het Argenx-medicijn efgartigimod lijkt beter te zijn, concludeert de analist. Bovendien heeft het Belgische biotechbedrijf een voorsprong van zo'n twee jaar.

Argenx is momenteel bezig met een fase 3-studie met zijn medicijn efgartigimod dat voor meerdere auto-immuunziektes kan ingezet worden. Analisten voorspellen een piekomzet van meerdere miljarden. Onlangs stond Argenx evenwel in een slecht daglicht toen verwarring opdook over bloedingen bij enkele patiënten die behandeld werden met efgartigimod.

Nog in de biotechsector krijgt Kiadis Pharma een pak rammel. Het bedrijf heeft extra huiswerk gekregen van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Kiadis zit in de laatste rechte lijn om ATIR101 goedgekeurd te krijgen voor commercialisering, maar moet de gegevens uit vorige patiëntenproeven verder uitspitten en extra vragen beantwoorden. Het adviescomité van de EMA zal daardoor pas volgend jaar een oordeel vellen en niet dit kwartaal zoals gehoopt. ATIR101 is een technologie om stamcellen te behandelen zodat de slaagkans bij stamceltransplantaties bij bijvoorbeeld leukemiepatiënten groter wordt.

Geen paniek

KBC Securities ziet evenwel geen reden waarom aandeelhouders van Kiadis Pharma moeten panikeren. Het beurshuis blijft bij haar standpunt en raadt aan het aandeel te kopen met een koersdoel van 20,50 euro. 'Dit is ontgoochelend', klinkt het bij KBC Securities. 'Maar het betekent niet dat het risico op een niet-goedkeuring groter wordt. Keep calm and carry on.' De analist merkt op dat ook het Italiaanse Molmed, dat een gelijkaardige therapie ontwikkelde, drie vragenrondes moest doorspartelen alvorens groen licht te krijgen.

Kiadis benadrukt zelf dat het geen nieuwe patiëntentesten moet opzetten. Indien dat wel het geval was, zou het bedrijf meteen weer een tweetal jaar zoet zijn geweest. De commerciële lancering in de tweede jaarhelft van 2019 komt niet in gevaar. 'Kiadis heeft nog tijd om de commerciële organisatie op te bouwen, de productie op punt te stellen en de onderhandelingen voor terugbetaling te voeren', aldus KBC Securities dat vorige maand een optimistisch rapport publiceerde waarin het Kiadis 'een ondergewaardeerde leider in de wereld van transplantatiegeneeskunde' noemde. Kiadis, dat vorig jaar nog leningen met een wurgrente afsloot om te overleven, zal volgens het beurshuis binnen een tiental jaren 500 miljoen euro omzet halen uit zijn technologie.

Overname in Noorwegen

Zenitel neemt het verlieslatende Phontech over, met uitvalsbasis in Horten een 40-tal kilometer onder Oslo. Phontech maakt deel uit van het Noorse Jotron en is gespecialiseerd in intercom- en openbare omroepoplossingen voor de scheepvaart en de olie- en gasmarkt. De overname wordt volledig gefinancierd met eigen middelen. De omzet van Phontech kwam vorig jaar uit op 7,3 miljoen euro, wat betekent dat de omzet van Zenitel met meer dan 10 procent toeneemt. Zenitel verwacht dit en volgend jaar niet- recurrente integratiekosten om de boek recht te trekken. Vanaf 2020 zouden de activiteiten moeten bijdragen tot de operationele cash flow.

Met korting van de beurs

De 21 jaar beurscarrière van farmabedrijf Eckert & Ziegler Bebig , dat ooit nog door het leven ging als IBt, loopt intussen op zijn laatste benen. De Duitse moeder (Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik) hoopt via een aandelenruil de 20 procent die ze nog niet in handen heeft, te verwerven.

Op basis van een evaluatie door een onafhankelijk expert is gisteravond een ruilverhouding vastgelegd. Aandeelhouders van Bebig krijgen het voorstel om 5,3 Bebig-aandelen in te ruilen voor 1 aandeel van de moedergroep. Aangezien het 'moederaandeel' gisteravond op de Duitse beurs afsloot op 44,53 euro, worden de Bebig-aandelen in de deal gewaardeerd op 8,40 euro. Dat is 30 eurocent minder dan de laatste slotkoers op Euronext Brussel.

Miljoenenverlies op parfum