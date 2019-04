Euronext Brussel: 'Kapitaalverhoging Care Property dit jaar niet meer nodig'

De specialist in zorgvastgoed Care Property maakt een kapitaalverhoging minder dringend door een slim gestructureerde overname in Waals-Brabant. Het recht op een dividend werd daarvoor uitzonderlijk vroeg van de koers geknipt.

Aandelenbeleggers hebben er zin in, en stuwen de Europese beurzen voor de vierde dag op rij duidelijk hoger. De Bel20 wint nog eens 0,6 procent, en bereikt zo het hoogste niveau sinds september. Een stierenmarkt loert om de hoek, want de index zit een goeie 19 procent boven het dieptepunt van de kerstvakantie.

Vastgoed

Analisten reageren positief op de overname van een woonzorgcentrum door Care Property Invest. Bij KBC Securities stijgt het koersdoel van 22 naar 24 euro, het advies blijft 'houden'. Kepler Cheuvreux had al een koersdoel van 24 euro, en herhaalt het koopadvies. 'Door nieuwe aandelen uit te geven voor deze overname zakt de druk om in 2019 een kapitaalverhoging door te voeren zoals wij verwachtten in 2019,' oordeelt Jan Opdecam van KBCS. 'Daarom kan het koersdoel hoger, maar het opwaarts potentieel voor het aandeel blijft beperkt.'

Het gaat om de grootste deal van het jaar tot dusver, en de tweede investering in Wallonië. Kepler Cheuvreux haalt aan dat het management plande om dit jaar 80 miljoen euro aan investeringen te doen. De financiering daarvoor komt logischerwijs door een klassieke kapitaalverhoging - waarbij beleggers nieuwe aandelen kopen -, of door overnameprooien te betalen met nieuw gecreëerde aandelen. 'We hadden dit soort deal volledig verwacht en dus zal de impact op analistenprognoses waarschijnlijk beperkt zijn.'

Ook Degroof Petercam ziet de transactie van Care Property Invest in Genval als een logische stap. 'Het huurrendement werd niet gepubliceerd, maar we denken dat dit in de buurt van 5 procent zal liggen,' redeneert vastgoedspecialist Herman Van der Loos. Hij herhaalt zijn bijkopen-advies met koersdoel 24 euro.

Door de deal te structureren met een inbreng in natura - overnames betalen via nieuwe aandelen met een kleine korting - verwacht ook hij niet langer een kapitaalverhoging later dit jaar. 'Zo'n operatie schuift op tot na 2019.'

'Het aandeel doet het heel goed dit jaar (+16%),' klinkt het nog. Maar hij vreest geen terugval. 'De koers zal waarschijnlijk ondersteund blijven door het lagerenteklimaat en het ultraveilige profiel.' Huurcontracten van Care Property lopen vandaag volgens een gewogen gemiddelde nog 17 jaar, waardoor de inkomsten voorspelbaar zijn. Bovendien zijn vele huurders kleine overheden (gemeenten) en leent het bedrijf zich niet te pletter.

Het recht op een dividend van Care Property ging maandagavond al van de koers, terwijl dat oorspronkelijk op 31 mei zou gebeuren. Dat bevestigt CEO Peter Van Heukelom: 'We hebben de coupon geknipt net voor de inbreng in natura voor de overname in Genval die we woensdagochtend aankondigden.' Die akte werd op dinsdag ondertekend.

Wie sinds dinsdag Care Property Invest kocht, heeft dus geen recht meer op een dividend na het boekjaar 2018. Wie het aandeel al had, ziet twee maanden lang een recht op dat dividend op zijn beleggersrekening staan. De uitkeringsdatum (4 juni) is niet veranderd, want het dividend van 0,72 euro bruto moet nog goedgekeurd worden op de jaarvergadering van 29 mei. Die data staan sinds vandaag op de financiële kalender van het bedrijf.

Ander vastgoednieuws: De verhuurder van retailvastgoed Qrf heeft een opvolger gevonden voor zijn CFO, die recent verhuisde naar Home Invest Belgium. Tom Schockaert komt aan boord, en heeft ervaring op de financiële afdelingen van Elia en recenter Katoen Natie. Qrf is ook op zoek naar een nieuwe CEO.

Eeuwig

Binnen de index gebeurt er weinig. Het koersdoel van Credit Suisse voor Solvay zakt van 118 naar 112 euro, maar op een dag als vandaag moet het aandeel zich daar niets van aantrekken. Aan het koopadvies wordt trouwens niet geraakt. De chemiegroep kondigde 's morgens aan dat het een eeuwigdurende obligatie van 700 miljoen euro vervroegd zou terugbetalen.

Aan de achtergestelde obligatie kleeft een coupon van 4,199 procent. Door de aard van de obligatie, wordt het effect onder de internationale IFRS regels als eigen vermogen beschouwd. Daarom wordt dit ook een 'hybride obligatie' genoemd.

Solvay gaf de obligatie 5,5 jaar geleden uit - enkel voor institutionele beleggers - en op 12 mei was er voor Solvay een eerste 'call' mogelijkheid. Daarvan maakt de groep dus gebruik. De obligatie noteert tegen 100,5 procent wat erop wijst dat de markt de uitoefening van de call had verwacht.

Na de terugbetaling heeft Solvay nog voor 1,8 miljard euro aan hybride obligaties op de balans, tegenover 2,5 miljard euro eind vorig jaar. Solvay spaart jaarlijks zo'n 30 miljoen euro rente uit.

Doordat de hybride schuldeffecten als 'bijna-kapitaal' worden beschouwd, zijn ze voor Solvay belangrijk voor het behoud van een 'investment grade'-kredietscore. Na de verkoop van de nylontak aan BASF voor 1,3 miljard is die dure ‘verzekering’ voor de kredietscore echter minder nodig.

De strafste winstreeks van Brussel zet Melexis neer: het aandeel herstelde met 18 procent sinds het weekend. Woensdag komt er weeral 6 procent bij.