Euronext Brussel - Kelderend Galapagos remt Bel20 af

'Het is nu wel erg onwaarschijnlijk dat AbbVie de medicijnen van Galapagos zal overnemen', zeggen de KBC Securities-analisten Sandra Cauwengerghs en Lenny Van Steenhuyse. 'Maar we hebben in onze waardering van het aandeel al rekening gehouden met zo'n potentiële tegenslag. Het onderzoek naar taaislijmziekte is goed voor 2 procent, of 2,7 euro van de waarde van het aandeel. We blijven positief over het aandeel.'



'Er zijn ook nog grote katalysatoren voor de de aandelenkoers op komst in de tweede jaarhelft. De belangrijkste daarvan is de publicatie van de resultaten van het onderzoek naar het reumamedicijn filgotinib in het derde kwartaal.' KBC Securities herhaalt zijn koopadvies voor Galapagos, met een koersdoel van 113 euro.



Galapagos gaat in het derde kwartaal nog resultaten publiceren voor zijn eerste combinatietherapie rond mucoviscidose', reageert analiste Stephanie Put van Degroof Petercam. 'Wellicht zal AbbVie op dat moment definitief beslissen of het zich terugtrekt uit dit onderzoeksprogramma. Dat onderzoek vertegenwoordigt volgens ons zo'n 2 euro van de waarde van het aandeel.'



'Het grootste deel van onze waardering is gebaseerd op filgotinib', zegt Put nog. 'De eerste resultaten van het fase II-onderzoek voor dat medicijn worden verwacht in september of oktober. Twee andere grote onderzoeken zouden in de eerste helft van 2019 resultaten moeten opleveren. De tegenvaller voor mucoviscidose zal vrijdag wegen op de aandelenkoers. Maar wij hebben onze beleggingscase opgebouwd rond filgotinib, de uitgebreide portefeuille van Galapagos en zijn sterke technologieplatform.'



Put behoudt haar koopadvies maar verlaagt het koersdoel van 103 naar 99 euro.