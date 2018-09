Euronext Brussel - Kiadis in trek, Mithra onder druk

De helft van de Bel20-stijging is te danken aan KBC dat met 1,4 procent hoger gaat tot 63,26 euro. Alle Europese banken zijn vandaag in goeden doen met een gemiddelde stijging van 1 procent.

Nog in de sterindex is telecom in trek. Dat komt omdat Deutsche Bank zijn advies voor de voorlopig slechtst presterende sector van het jaar (-14%) optrok van 'verkopen', naar 'kopen'. Volgens de analisten zal het herstel van de Europese economie de telecombedrijven ten goede komen. De telco's winnen vandaag gemiddeld 0,8 procent.