Euronext Brussel: Kiadis verbrandt cash in ijltempo

Het farmabedrijf heeft in de eerste jaarhelft meer geld verbrand dan dat het in heel 2018 deed. KBC Securities ziet potentieel in het oogmedicijn van Oxurion.

De Europese beurzen staan in zijn achteruit. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag.

De Bel20 daalt rond 11u30 met 0,2 procent tot 3.644 punten.

Kiadis

Kiadis maakt een uitschuiver van 7,3 procent doordat het geld verslindt. Het bedrijf had eind juni 62,7 miljoen euro op de bankrekening staan. Eind 2018 was dat 60,3 miljoen euro. Dat komt doordat de farmaspeler in de eerste helft van 2019 27,6 miljoen euro heeft opgehaald met de private plaatsing van 3,7 miljoen aandelen. Gecorrigeerd voor de kapitaalronde en voor de 3,1 miljoen cash die het bedrijf neertelde voor CytoSen komt de cashburn voor de eerste 6 maanden neer op 26 miljoen euro. Hierdoor heeft het bedrijf in de eerste 6 maanden van dit jaar meer geld verbrand dan in heel 2018 (24,2 miljoen euro).

Kiadis zag de operationele kosten met 14,6 miljoen stijgen naar 25,7 miljoen euro. Die stijging is vooral te wijten aan de verdere uitbreiding van het personeelsbestand, klinische uitgaven en aan het feit dat de farmaspeler nu in een groter gebouw zit. Daardoor ging het bedrijf netto met 25,9 miljoen in het rood.

Analist Lenny Van Steenhuyse maakt zich zorgen om de cashburn. 'De cashnoden van het bedrijf blijven een kritisch punt. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn omhoog geschoten. Daarnaast moet het bedrijf 6,1 miljoen euro aan schulden terugbetalen in 2019 en een vergelijkbaar bedrag in 2020', zegt Van Steenhuyse.

Wij verwachten dat Kiadis nog ongeveer 12 maanden verder kan. LENNY VAN STEENHUYSE Analist bij KBC Securities

De nervositeit rond het aandeel is groot omdat wetenschappers van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) zich buigen over Kiadis' middel ATIR1 (toediening bij celtransplantaties bij patiënten met bloedkanker). Iedereen hoopt dat de twijfels van de EMA worden teruggenomen. Eind juni kreeg Kiadis een enorme domper te verwerken toen de toezichthouder met extra eisen voor het middel op de proppen kwam.

Oxurion

En er is meer nieuws uit de medische hoek. Zondag presenteerde Oxurion de volledige resultaten van de fase1-studie voor het medicijn 'plasma kallikrein THR0149', een oogmedicijn om achteruitgang van het gezichtsvermogen van diabetespatiënten, diabetisch maculair oedeem (DME), tegen te gaan. KBC Securities analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse zijn positief over de resultaten. 'Dat onderzoek werd gedaan om de veiligheid van het middel aan te tonen en dat is nu gedaan. Daarnaast is er een eerste indicatie dat het product werkt', zegt Van Steenhuyse.

De beurskenner denkt dat er potentieel in het middel zit. ‘40 procent van de DME patiënten reageren niet op de standaardmedicatie. Daarnaast lopen de patenten rond verschillende van deze eerste lijn aan therapieën binnenkort af, wat de markt opent voor nieuwe behandelingswijzen’, zegt Van Steenhuyse.

Het Leuvense bedrijf kreeg vorige maand op oplawaai door slecht nieuws over één van zijn oogmiddelen.

Het aandeel wint 0,5 procent.

Verder maakte Euronext Brussel dinsdag bekend dat de vastgoedontwikkelaar Immobel op maandag 23 september van de BelSmall naar de BelMid-index gaat. Celyad maakt juist de omgekeerde beweging, die gaat naar de BelSmall. Nyrstar valt nu ook uit de BelSmall-index.

Voorts heeft Degroof Petercam het advies voor Leasinvest verlaagd van 'kopen' naar 'houden'. Dat doet het beurshuis naar aanleiding van het halfjaarrapport van de vastgoedspeler.

De koers van het aandeel is volgens analist Herman van der Loos de afgelopen weken genoeg gestegen. 'We hebben ons waarderingsmodel opnieuw laten draaien met onze nieuwe verwachtingen, waardoor we nu op een koersdoel van 116 euro uitkomen. Dat is substantieel lager dan de koers waartegen het aandeel handelt', zegt van der Loos.