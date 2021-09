Euronext Brussel: Kinepolis op driedaagse in Disneyland

Een driedaagse winstreeks leidt Kinepolis naar een vers jaarrecord waarvoor de cinemagroep vooral Walt Disney mag danken. IBA krijgt een stroomstoot dankzij een samenwerking rond nucleaire geneeskunde.

Terwijl het hippe zusje AEX boven de 800 punten komt piepen, blijft de Bel20 aan de grond. De Brusselse sterindex noteert met 0,1 procent verlies op 4.170 punten. Een depressief Galapagos verliest steeds meer grip op 50 euro. Het biotechbedrijf nadert zijn diepste koers dit jaar bij optievolumes die hoger dan gebruikelijk liggen.

Solvay verruilt een plus rond de middag voor een min na de merkwaardige oproep van een activistische aandeelhouder. Bluebell Capital stelt de positie van CEO Ilham Kadri ter discussie in een brief aan bestuursvoorzitter Nicolas Boël. Het verwijt aan het adres van Kadri is nalatigheid bij milieuvervuiling door de fabriek van Solvay in Rosignano nabij Livorno. Daar heeft Solvay een sodiumcarbonaatfabriek die volgens de activist afval in zee loost. Het Britse Bluebell kreeg eerder ook de CEO van Danone naar de uitgang. Maar het effect op de koers was korstondig: Danone noteert nu op het peil van voor de komst van een nieuwe topman.

Sodiumcarbonaat is in ieder geval geen prioriteit voor Kadri. De afdeling werd in één van haar eerste wapenfeiten als CEO in een aparte bedrijfsentiteit ondergebracht, allicht met zicht op een verkoop.

Solvay opende positief maar zakt na de middag licht met 0,1 procent naar 109,3 euro.

Jaarrecords sneuvelen Op een makke beursdag slaagt een rist Brusselse small en midcaps erin om een jaarrecord te vestigen. Het gaat om Van de Velde, IBA, Kinepolis en Accentis. Bij de nieuwe recordhouders staat ook een Bel20-er: Melexis zet op 105,4 euro niet alleen een jaarrecord maar ook een allertijdenrecord neer.

Brede markt

Kinepolis trekt een versnelling hoger in een driedaagse winstreeks. De cinema-uitbater mag aan de feest-DIS dankzij het machtige bedrijf achter tickernaam DIS. Walt Disney kondigt aan dat het zijn resterende films voor 2021 in de bioscoop zal uitbrengen alvorens ze op het streamingplatform Disney Plus te brengen. De succesfilm Black Widow in de Marvelreeks vormde aanleiding voor die beslissing na een jaarrecord aan de box office. 'Na het kassucces van onze zomerfilms, waaronder vijf van de acht beste Amerikaanse releases dit jaar, zijn we verheugd om onze bioscoopplannen voor de rest van het jaar aan te passen', aldus Kareem Daniel, de voorzitter van de distributietak van Disney.

Dat nieuws komt erg gelegen aan de Eeuwfeestlaan op de Heizel. Kinepolis ziet zich daardoor extra verzekerd van munitie om in het najaar de streamingdiensten te bekampen.

Een roadshow van KBC Securities geeft het aandeel extra zichtbaarheid. Volgende week volgt nog een investeerderstournee met Degroof Petercam.

Kinepolis wint 4 procent naar 50 euro. Iets voor de klok van 10u kon het een nieuw jaarrecord vestigen op 51,2 om daarna wat terug te vallen.

IBA toont een staaltje krachtige kernfusie door de krachten te bundelen met SCK CEN. Dat onderzoekscentrum gelegen aan de groene 'Boeretang' in Mol heeft wereldfaam in onderzoek rond kernenergie. IBA en het SCK zullen samenwerken om de productie van om de productie van actinium-225 mogelijk te maken. Die radioactieve isotoop zou doelgericht kankercellen kunnen bestrijden terwijl het gezond weefsel ongemoeid laat. Er lopen meerdere studies met het beloftevolle isotoop, onder meer in prostaat-, long-, darm-, borst en pancreaskanker maar ook in zeldzame kankers zoals glioblastoma, een invasieve hersenkanker.

'Meer dan elders is het in kankeronderzoek cruciaal om frontrunner te blijven', zegt analiste Laura Roba, analiste van Degroof Petercam. 'IBA bewijst hiermee die voortrekkersrol'.

'Momenteel is de bevoorrading van hoogkwalitatief actinium een uitdaging. Dat probleem kan met deze samenwerking aangepakt worden', aldus Roba. Toch voelt ze zich beter aan de zijlijn. 'We blijven bij een houdadvies omdat de aanbestedingen van hospitalen, waar IBA erg vanaf hangt, onder druk blijven. De marges herstellen maar er blijft druk', zegt Roba die haar houdadvies voorziet van een koersdoel van 15 euro.

IBA wint 4,8 procent naar 49,8 euro, eveneens een jaarpiek.

Asit Biotech mag op het ereschavot. Het Hof van Beroep in Luik maakt wrakhout van bezwaren van de Waalse overheid en staat Asit toe om door te werken aan een reddingsplan. Daarbij streeft het een tweede leven na als beurshuls waarbij een Franse sectorgenoot DMS zijn activiteiten zal inbrengen.