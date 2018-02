Euronext Brussel - Koopadvies haalt Elia uit winterslaap

Het meest stabiele aandeel van het Brusselse koersenbord schoot wakker dankzij verrassend sterke cijfers én een koopadvies.

De Bel20 sloot 0,2 procent lager 3.974 punten.

Grootste daler was UCB , dat 3,4 procent zakte naar 66,14 euro. De biofarmaciegroep was gisteren de grootste stijger na goed onthaalde jaarcijfers, maar in tweede lezing - na de telefonische conferentie met analisten gisteren - is het enthousiasme een beetje bekoeld.

Credit Suisse handhaaft het advies op 'houden', het koersdoel is 68 euro. De farma-analisten van het beurshuis verbazen zich wat over de forse lanceringskosten die de groep voorziet voor osteoporosemiddel Evenity, gelet op de niet overtuigende testresultaten voor het middel. Ook stellen ze hun prognoses voor de verkoop van Vimpat en Neupro voor de komende jaren neerwaarts bij, rekening houdend met generische concurrentie vanaf respectievelijk 2022 en 2021.

Het Brusselse koersenbord begint steeds meer op de tien kleine negertjes te lijken, waarbij de laatste het licht mag uitdoen. Na de biedingen op Tigenix, Ablynx en Vastned Retail Belgium eerder dit jaar is er nu ook eentje op Realdolmen . Het Franse Gfi biedt 37 euro per aandeel, de grootaandeelhouders zijn al akkoord.

De IT-groep won 11,7 procent naar 37,20 euro. Dus net boven de biedprijs, wat aangeeft dat beleggers niet meteen op een biedoorlog rekenen. De biedpremie oogt karig, al moet daar wel de kanttekening bij dat het aandeel dit jaar al stevig doorgestegen was na een koopadvies van KBC Securities. Analist Guy Sips bestempelde Realdolmen in januari als 'een echte kasstroommachine'. Zijn koersdoel toen? 37 euro ...

Degroof Petercam verhoogde het advies voor Elia van 'houden' naar 'kopen'. Analist Bart Jooris stipt aan dat de nettowinst met 229 miljoen euro ruim boven de verwachte 200 miljoen euro uitkwam.

Elia overkoepelt in essentie twee bedrijven: de Belgische netbeheerder Elia Transmission en een belang van 60 procent in de Duitse netbeheerder 50Hertz, zowat de slimste Belgische overname van het jongste decennium.

In 2016 kleurden de resultaten uitzonderlijk een stuk meer 'roodgeelzwart' dan 'Schwarzrotgold', maar in 2017 is het evenwicht hersteld. Elia Transmission krikt de nettowinst 9 procent op naar 109 miljoen, maar de winstbijdrage van 50Hertz spurt liefst 58 procent hoger naar 108 miljoen euro.

De belangrijkste redenen voor de spectaculaire groei zijn de sterke groei van het net - de winst die een netbeheerder 'mag' boeken is een functie van de investeringen en de omvang van het net - en vermindering van de werkingskosten, na de vele onderhoudswerken in 2016.

De sterke cijfers en het koopadvies gaven het doorgaans ultrastabiele aandeel een stevige boost: plus 3,7 procent naar 49,90 euro.

VGP heeft woord gehouden: de Centraal-Europese vastgoedontwikkelaar beloofde een tijd geleden dat de sterke groei in Duitsland de basis zou vormen voor een regulier dividend. En zo blijkt: over boekjaar 2017 laat VGP via een dividend van bruto 1,90 euro per aandeel 35 miljoen naar de aandeelhouders vloeien.

Dat is zowat één derde van de recordwinst van 96 miljoen euro of 5,17 euro per aandeel over boekjaar 2017, 5 procent meer dan over boekjaar 2016. Het aandeel ging 2,2 procent hoger naar 66,20 euro.

Berenberg verhoogt na de jaarresultaten van Barco het koersdoel naar 130 euro en onttroont zo ABN AMRO (koersdoel: 125 euro) als grootste fan van de beeldvormingsgroep. Het advies blijft logischerwijs 'kopen'.

'We verhogen onze langetermijnprognose voor de winstmarge van 11 naar 12,5 procent, nog altijd onderaan de vork van 12 à 14 procent die het management zelf op middellange termijn ambieert. Wij blijven overtuigd dat er potentieel is om de marges nog méér op te trekken door meer software en diensten aan de productmix toe te voegen', schrijft analist Trion Reid.