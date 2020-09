Euronext Brussel: Leeuw in zijn hempie

De beurzen staan fors in het rood. De oranje leeuw van ING verliest maandag een nageltje door een witwasschandaal in Polen. ASIT Biotech gaat fors hoger dankzij een nieuwe partner.

'Hup Holland Hup! Laat de leeuw niet in zijn hempie staan', zong de auteur van deze beursspiegel samen met zijn ouders, broer en zus wanneer het Nederlands elftal weer eens moest spelen op een EK of WK. Maar maandag staat er dan toch een oranje leeuw stevig in zijn hemdje, want ING krijgt een zware opdoffer van bijna 10 procent.

Wij geloven dat deze zaken zijn aangepast. Jason Kalamboussis Analist bij KBC Securities

Het Bel20-lid wordt wéér genoemd in een witwaszaak. Dit keer gaat het om ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING, want die zou jarenlang klanten geholpen hebben om geld uit Rusland wit te wassen en weg te sluizen. Dat verhaal is te lezen in de Nederlandse media en is onderdeel van de FinCen Files, waaraan ook De Tijd meewerkt.

KBC Securities reageert niet al te bezorgd: 'Een nieuwe witwaszaak, een nieuw land (na Nederland, Italië…. ). We voelen mee met de nieuwe CEO', zegt analist Jason Kalamboussis. 'Wij geloven dat deze zaken zijn aangepast. De nieuwe CEO, Steven Van Rijswijk, heeft werk gemaakt van nieuwe compliance-regels.' De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 8,50 euro.

Bel20

ING is de zwaarste daler in de Bel20 en zet daarmee ook de Brusselse sterindex zwaar onder druk: de graadmeter gaat 3,8 procent lager tot 3.249 punten. Ook zwaargewicht AB InBev koerst stevig lager met 4,4 procent. Andere aandelen die meer dan 4 procent onderuit gaan zijn Umicore , Ageas en Solvay .

Brede markt

Op de brede markt staat ASIT Biotech voor de verandering eens niet in zijn hemdje, want het aandeel koerst meer dan 30 procent hoger. Beleggers reageren enthousiast op het bericht dat de biotechspeler mogelijk een nieuwe partner heeft gevonden om een nieuw biotechbedrijf op poten te zetten voor het doen van onderzoek naar allergieën. De gesprekken zijn nog bezig. Zodra de samenwerking rond is zal meer informatie volgen.

We verwachten significante investeringen in recycling. Guy Sips Analist bij KBC Securities

Resilux wint 0,7 procent en weet het kruid zo droog te houden op een beurs die grotendeels onder water staat. Volgens analist Guy Sips van KBC Securities gaat de Europese vraag naar gerecycleerd plastic fors groeien in de komende vijf tot tien jaar. Dat is volgens Sips goed nieuws voor PET-flessenfabrikant. 'Er is toenemende druk van regulatoren en consumenten om meer te recycleren. Overheden en grote bedrijven zijn continu bezig hun doelen bij te stellen om afval te verminderen. Er is voor Resilux genoeg ruimte om in deze markt te springen en we verwachten significante investeringen in recycling.'