Euronext Brussel: Like the ceiling can't hold us

Holdings voeren de boventoon in Brussel in een markt waar ieder dipje meteen gekocht wordt. De vedetteholding Sofina profiteert niet mee en lijkt aan een lagere premie op de beurskoers perfect geprijsd.

Iedereen de dip gekocht? De verliesbeurt van maandag, waarbij de Bel20 naar zijn laagste peil in drie maanden zakte, is twee dagen later weer goedgemaakt. De sterindex wint 0,6 procent naar 4.134 punten nu de zorgen rond een systeembesmetting door de wankele Chinese vastgoedreus Evergrande wat wijken.

UCB profiteert niet mee. Cijfers van onderzoeksbureau Symphony Health Solutions wijzen erop dat de verkoop van het middel Cimzia tegen onder meer de ziekte van Crohn in de laatste maand op 181 miljoen dollar uitkwam. In de voorgaande maand bedroegen de verkopen 191,2 miljoen euro.

De jaarverkoop tot dusver van Cimzia bedraagt 1,32 miljard dollar vergeleken met 1,26 miljard vorig jaar.

Aperam (+3,3%) is de sterspeler in de index nadat de inoxproducent maandag met een verlies van ruim 6 procent zijn slechste beursdag dit jaar had beleefd. Aperam wipte onlangs voorbij Sofina als beste presteerder dit jaar in de Bel20.

Hoewel de belangstelling van beleggers voor beursgenoteerde bedrijven die toegang bieden tot private equity groot blijft, zijn velen gaan inzien dat Sofina's premie van 30 procent op de intrinsieke waarde lichtjes overdreven is, oordeelt beurshuis Kepler Cheuvreux. Door de recente zwakte in de koers daalde de premie van ten opzichte van de nettoactiefwaarde tot 14 procent. Het toegenomen beleidsrisico in China heeft volgens Sofina een impact van 2 tot 3 procent op de portefeuillewaarde. 'Dat blijft geruststellend', schrijft analist Romain Kumps, 'zeker omdat markten als India sterk blijven ondersteund door de sterke waarderingen in private equity'. Kumps vindt een premie van 10 procent op de portefeuillewaarde gerechtvaardigd, in plaats van 5 procent streefpremie in het verleden. Toegepast op de nettoactiefwaarde levert dat een verhoogd koersdoel van 360 euro op.

Wij vinden een streefpremie van 10 procent voor Sofina opportuun. Romain Kumps Kepler Cheuvreux

Brede markt

Dankzij datzelfde Kepler Cheuvreux staan twee investeerders op de brede markt in het zonnetje. Het beurshuis promoveert Brederode en Gimv naar de kooplijst.

'Brederode zit op een sneltrein', schrijft Romain Kumps. 'Een stellaire prestatie met zijn private-equityportefeuille leidde tot 22,6 procent waardecreatie in het voorbije halfjaar, ongezien in het Belgische holdinglandschap.' De huidige koers houdt volgens de analist geen rekening met toekomstige waardecreatie terwijl Brederode een return van 15 procent of meer haalde in de voorbije tien jaar. Daardoor krijgt de holding een koopadvies en een koersdoel van 127 euro.

De prestatie van Brederode in het voorbije halfjaar werd nooit geëvenaard in het Belgische holdinglandschap. Romain Kumps Kepler Cheuvreux

Gimv boekt dan weer lof voor zijn slimme exits in de voorbije maanden. 'Wij zien de intrinsieke waarde daardoor op zowat 55 euro in plaats van 49 euro in maart', aldus Kepler. De investeringsmaatschappij krijgt een koopadvies met een koersdoel van 61 euro.

Ook Quest for Growth wordt door analist Romain Kumps onder de loep genomen. Na een aanpassing op basis van portefeuillewijzigingen, de beursprestaties van indexen en koersdoelen van de verschillende deelnemingen komt Kepler uit op een koersdoel van 8,4 euro voor de Leuvense privak. Het beurshuis gaat daarbij uit van een korting van 25 procent op de portefeuillewaarde, zowat het gemiddelde in de voorbije vijf jaar.

Het nieuwe koersdoel biedt slechts 9 procent opwaarts potentieel waardoor Kepler bij een houdadvies blijft.

QfG wint 1 procent naar 7,8 euro.

Aan de onderkant van de koerstabellen staat Mithra met een verlies van 9 procent naar 17,9 euro. De Luikse specialist in vrouwengeneeskunde liep door Covid-19 aanzienlijke vertraging op met zijn recentste patiëntenstudie met menopauzemiddel Donesta. Het onderzoek naar Perinesta, een ander mogelijk goudhaantje wordt zelfs stopgezet.

Analisten behouden het vertrouwen. De koersdoelen van KBC Securities en Degroof Petercam impliceren zelfs een koerspotentieel van bijna 100 procent in de komende twaalf maanden. De analisten wijzen erop dat PeriNesta - het onderzoeksprogramma dat wordt stopgezet - nog niet heel belangrijk was voor het bedrijf. ING plakte er een waarde van 3,5 euro per aandeel op, wat overeenkomt met 10 procent van de totale bedrijfswaarde. ‘De potentiële markt was groot, maar het ontwikkelingstraject was risicovol en we schatten de kans op succes slechts op 40 procent.’

Bij Degroof Petercam was Perinesta goed voor ‘minder dan 10 procent’ in de waardering. KBC Securities was al niet zo optimistisch en waardeerde het op minder dan 1 euro per aandeel.

Van de vertraging in de Donesta-studie liggen de beurshuizen niet erg wakker. De vertraging is vooral in Europa, terwijl de lancering in de VS - de belangrijkste markt voor medicijnen - nog altijd gepland is voor de eerste helft van 2024.