Euronext Brussel: Luid en duidelijk

De markten belonen Bekaert voor klare taal over tegenwinden. Solvay pakte dat omfloerst aan, en ziet de beurskoers wegglijden.

De Europese beurzen staan woensdag onder druk, en krijgen daarmee de negatieve trend op Wall Street van gisteravond niet gekeerd. In Brussel gaat de Bel20 een half procent lager, om nog maar eens door de grens van 4.000 punten te zakken.

Dat zal niet aan Bekaert gelegen hebben: het aandeel wint een mooie 6,7 procent na de jaarcijfers, tot 39,7 euro. Nochtans waren de cijfers puik, maar kwam daar geen hoger dividend uit voort. Bekaert zal opnieuw 1,1 euro uitkeren.

De jaaromzet van staaldraadfabrikant Bekaert eindigde voor het eerst boven 4 miljard euro na een stijging met een tiende tot 4,1 miljard. Dat is meer dan waar professionele Bekaert-watchers op hadden gerekend. Het dividend zal niet mee stijgen, Bekaert stelt voor 1,1 euro per aandeel uit te keren. Het bedrijfsresultaat zakte immers lichtjes. Het bedrijf voorspelt dit jaar even winstgevend te zijn als in 2017, ondanks wat moeilijkheden in de eerste zes maanden van 2018. Dezelfde factoren die de tweede jaarhelft van 2017 verstoorden spelen vandaag nog mee. De bedrijfstop haalt onder meer moeilijke omstandheden in Latijns-Amerika aan, en 'de blijvende beweeglijkheid van walsdraadprijzen en inflatoire kosten'.

Met Ackermans & van Haaren en Solvay deden vanochtend nog twee andere Bel20'ers de boeken open. AvH (-0,5%, 147,6 euro) en vooral dochter CFE (+2,4%, 110,6 euro) konden overtuigen, deels met een verhoogd dividend.

Ook Solvay krikt het dividend op na een jaar van groei in alle divisies. Dat is immers al jaren het dividendbeleid van een van de oudste Belgische bedrijven. Toch zakt er geen enkele Bel20'er vandaag sterker. Degroof Petercam verlaagt het koersdoel voor Solvay van 153 naar 142 euro, maar bevestigt wel het koopadvies. Het nieuwe cijfer is het gevolg van nieuwe, verlaagde prognoses voor 2018. 'De resultaten voor 2017 losten de verwachtingen in ondanks negatieve wisselkoerseffecten en hogere grondstoffenprijzen. Maar de vooruitblik is een tegenvaller,' oordeelt analiste Nathalie Debruyne. 'Alles samengeteld betekent dit dat de brutobedrijfswinst (EBITDA) dit jaar in het beste geval stabiel zal blijven. Enkel een gunstige verandering in de wisselkoers tussen de euro en de dollar (een heropleving van de Amerikaanse munt, red.) zou het verhaal dit jaar kunnen veranderen.'

Geen dividend maar wel optimisme na de jaarcijfers van vastgoedbedrijf (maar geen GVV) Banimmo (+1,5%, 3,29 euro). De schuldratio (schulden/eigen vermogen) werd stevig verbeterd door een verdere verlaging van de schulden en zonder vers kapitaal. Die focus kwam er pas echt na de komst van een nieuwe CEO in 2016. Er komt opnieuw geen dividend.

In dezelfde lijn gaf het bedrijf dinsdagavond mee dat het eerder die dag zijn dochtermaatschappij Banimmo France verkocht en het de resterende twee Franse stukken vastgoed ook van de hand wil doen. De focus komt volledig te liggen op kantoren in eigen land. Banimmo steekt 14 miljoen euro cash op zak, en werkt zo toe naar de aflossing van een grote obligatie in mei van dit jaar.