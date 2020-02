Euronext Brussel: Melexis en Aperam vliegen

Het coronaspook is voorlopig verjaagd van de Europese beurzen. Melexis profiteert van beter dan verwachte prognoses en Aperam gaat met zijn kwartaalcijfers boven de lat. Ondertussen stijgt Umicore vrolijk door.

Beleggers lijken ook vandaag minder bezorgd te zijn dat het coronavirus de wereldwijde economische groei zal schaden. Dat komt doordat China bereid lijkt om de economie te stimuleren. De Volksrepubliek pompte maandag en dinsdag 1.700 miljard yuan (220 miljard euro) in het financieel systeem. Daardoor gingen de Europese beurzen gisteren al stevig hoger (de Bel20 kende zelfs zijn beste dag in 13 maanden) en klommen de graadmeters op Wall Street met zo'n 1,5 procent.

De Belgische sterrenkorf gaat rond 12u 1,6 procent hoger tot 4.103 punten.

Melexis



De spectaculairste koersstijging komt van Melexis . Het aandeel vliegt met 14,2 procent hoger.

De fabrikant van autochips en -sensoren, sloot 2019 af in lijn met de verwachtingen. Zoals analisten hadden verwacht ging de omzet 10 procent lager tot 127 miljoen euro. De brutomarge bedroeg 39,7 procent, iets minder dan de verwachte 40 procent van de consensus.

We bevestigen wat we in oktober zeiden: de voorraadcorrecties van de autobouwers zijn voorbij, de bestellingen zijn verder verbeterd in het vierde kwartaal van 2019 en begin 2020. FRANÇOISE CHOMBAR CEO MELEXIS

Maar in de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2020 wist topvrouw Françoise Chombar alle twijfel uit. Voor het eerste kwartaal gaat ze uit van een omzet van 134 à 138 miljoen euro. Dat is tot 10 miljoen euro meer dan de beurskenners hadden gehoopt. De CEO schuift verder een brutomarge rond 41 procent en een bedrijfsmarge rond 17 procent naar voor.

Voor heel het boekjaar verwacht de chipbouwer een omzetgroei van ongeveer 10 procent, een brutomarge rond 41 procent en een bedrijfsmarge rond 17 procent.

Analist Marcel Achterberg van KBC Securities ziet het coronavirus als beer op de weg. 'Door de extra onzekerheid die ontstaan is door het coronavirus in China, de grootste automarkt ter wereld, weten we niet of de vraag naar auto's dit jaar significant zal verbeteren.'

Achterberg ziet niet veel opwaarts potentieel meer voor het aandeel. 'Hoewel Melexis goed gepositioneerd is om te profiteren van de structurele markttrends denken we dat de recente koersstijgingen weinig ruimte overlaten voor verdere koerswinst.' Hij behoudt zijn houden-advies en laat het koersdoel op 68 euro.

Volgens analist Marc Hesselink van ING zijn de vooruitzichten die Melexis geeft voor heel 2020 te voorzichtig. 'De omzetverwachting was redelijk in lijn met wat analisten voorzagen, maar de prognose voor de marge ligt 100 basispunten onder de consensusverwachting. We denken dat dit een conservatieve schatting is. Dat is begrijpelijk omdat de zichtbaarheid zo vroeg in het jaar nog laag is.'

Ook Hesselink heeft een houden-advies voor het aandeel. Het koersdoel luidt 62 euro.

Aperam

In de Bel20 is Aperam de absolute topper. De producent van roestvrij staal stijgt met meer dan 10 procent na beter dan verwachte resultaten. Het zag de brutobedrijfswinst vorig kwartaal uitkomen op 357 miljoen euro, vergeleken met 504 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het cijfer ligt daarmee wel 5 procent boven de consensusverwachtingen.

We zagen een sterke cashflow en winst ondanks de slechtste markt voor roestvrijstaal sinds de aanvang van Aperam. TIMOTEO DI MAULO CEO APERAM

Verder kwam de vrije kasstroom uit op 140 miljoen euro, wat beduidend meer was dan verwacht (62 miljoen euro). Aperam realiseerde kostenbesparingen en verminderde het werkkapitaal.

Aperam zegt wel dat het last heeft van de zwakke economische omgeving, waardoor bijvoorbeeld in Europa voorraadafbouw plaatsvindt. Ook de aanhoudende toevloed van goedkoop Chinees staal naar Europa blijft Aperam parten spelen. Ondernemingen in de sector klagen al jaren over Chinese staalbedrijven die hun goedkope staal in Europa dumpen.

ING-analist Stijn Demeester zegt dat de vooruitzichten van Aperam conservatief zijn. 'Het bedrijf verwacht dat het eerste kwartaal vergelijkbare cijfers zal leveren als het laatste kwartaal van 2019. Concurrent Outokumpu verwacht daarentegen dat de markt voor roestvrij staal wel zal versterken in het eerste kwartaal van dit jaar.'

Demeester stelt dat de beter dan verwachte winst en sterke cashgeneratie goed nieuws zijn voor de koers van het aandeel, maar dat de prognose nog niet vraagt om optimisme. 'Ik verwacht nog niet direct een omslagpunt voor de winst of een marktherstel.'

Het aandeel wint 10,3 procent.

Umicore

Umicore veert woensdag nog eens 4 procent op na de stevige koerswinst van dinsdag (+12%). Ondanks die koersremonte verhoogt beurshuis Berenberg het advies voor de materialengroep van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel schiet van 32 naar 53 euro.

Berenberg vestigt de aandacht op een aantal zaken zoals de recordkoers voor Tesla, de succesvolle geluiden van Tesla-batterijpartner Panasonic, het herstel van de kobaltfutures en de historische lage marges in de petrochemie. 'Deze zaken hebben allemaal met elkaar te maken. Het wijst volgens ons op één duidelijke conclusie: de huidige marktconsensus over het wereldwijde marktaandeel voor elektrische wagens van 12 procent in 2025 is te laag.' Berenberg denkt eerder aan 20 procent.