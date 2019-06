Euronext Brussel: Melexis meegesleurd door verkoopgolf in chipsector

De Brusselse beurs gaat hoger, maar loopt achter op de rest van Europa. Melexis staat onder druk na een omzet- en winstalarm van waferproducent Siltronic. Barco profiteert van een groot projectorencontract.

Mario doet het weer. Nadat de Europese beurzen lager van start waren gegaan, zorgde de ECB-voorzitter met een goed gemikte frase tijdens zijn toespraak in Sintra voor een ommekeer. Mario Draghi beloofde meer monetaire stimulus als de economische toestand niet verbetert en de inflatie niet aantrekt. Dat kan zowel via een renteverlaging als via bijkomende aankopen van effecten.

Rond 12.30 uur gaan de beurzen op het oude continent gemiddeld 1,2 procent hoger. Een forse verslechtering van het Duitse ondernemersvertrouwen leggen ze zo naast zich neer. De ZEW-index is deze maand teruggevallen tot -21,1 punten, 19 punten lager dan in mei.

In Brussel blijft de winst van de Bel20 beperkt tot 0,3 procent op 3.461 punten. De druk komt onder meer van luierproducent Ontex, die 3,7 procent wegzakt tot 12,85 euro en op een nieuw dieptepunt belandt. Het vertrouwen in de aanpak van het management is nog steeds niet hersteld.

Ook Umicore (-2,2%) gaat lager, voor de vijfde dag op rij al. Voorts zakken de zwaargewichten KBC (-0,9%) en ING (-0,05%). Het vooruitzicht van een mogelijke renteverlaging door de ECB is voor banken weinig aantrekkelijk, omdat hun al krappe marges nog meer onder druk zouden komen te staan.

Laserprojectoren

Uitblinker in de Belgische sterindex is Barco. De beeldtechnologiegroep wint 2,8 procent tot 174,80 euro. Maandagavond raakte bekend dat Cinionic, de cinema-joint venture van Barco, het komende anderhalf jaar meer dan 1.000 laserprojectoren mag leveren aan Cineworld, ’s werelds op een na grootste bioscoopgroep. Bij die nieuwe toestellen zit ook de onlangs gelanceerde Barco Series 4.

Guy Sips van KBC Securities vindt het positief dat Cineworld het volledige gamma laserprojectoren van Barco gaat installeren, ook de nieuwe Series 4. Hij ziet in dit contract ook een bewijs dat de tak Entertainment over een goede dynamiek in cinema beschikt. Hij blijft bij zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 175 euro.

Analist Marc Hesselink van ING raamt de gemiddelde verkoopprijs voor de ruim duizend schermen op 45.000 tot 65.000 euro. Het contract voor Cinionic zou dus een waarde kunnen hebben van 45 tot 65 miljoen euro, al zal er wel volumekorting worden gegeven. Om dat even te kaderen: de analist schat de cinema-inkomsten van Barco voor dit jaar op zowat 240 miljoen euro. Hij verwacht een vrij goede margebijdrage, vooral daar ook het Series 4-product er bij zit.

Verkoopgolf

Een opvallende daler op de brede markt is Melexis. De ontwerper en verkoper van autochips geeft 4,8 procent prijs tot 56,45 euro. Melexis wordt meegesleurd door een verkoopgolf die over de hele chipsector rolt nadat de Duitse toeleveraar Siltronic een omzet- en winstwaarschuwing uitstuurde. Siltronic maakt de siliciumschijven of wafers die de basis vormen van elektronische chips. Het bedrijf ziet een blijvende vertraging in de chipsector door de geopolitieke onzekerheden en de Amerikaanse exportbeperkingen voor Chinese techbedrijven.

Melexis kan zo niet genieten van een hoger koersdoel bij ING. Daar volgt voortaan analist Marc Hesselink het aandeel op. Aan het houden-advies verandert niets, maar het koersdoel stijgt wel van 58 naar 60 euro. Hesselink looft Melexis als ‘hogekwaliteitsonderneming met positieve vooruitzichten op lange termijn’, maar valt over de hoge waardering. Hij wijst er ook op dat de autchipsector in een dalende fase van de cyclus zit. Op korte termijn is Melexis sterk afhankelijk van voorraadwijzigingen en de huidige onzekerheid rond de wereldhandel leidt tot voorraadafbouw doorheen de keten. Hesslink ziet daar dit jaar geen verandering in komen.

Microkosmos

Leasinvest Real Estate (-1%, 103 euro) liet maandagavond weten dat het volledig eigenaar wordt van de gebouwen B en E van het bedrijvenpark EBBC in Luxemburg. Via het vastgoedcertificaat Lux Airport bezat Leasinvest al circa 70 procent. Het legt nu 47,3 miljoen euro op tafel om de kantoorgebouwen helemaal in handen te krijgen. Die prijs is in lijn met de faire waarde zoals vastgesteld door een onafhankelijke expert van Leasinvest.

Volgens de vastgoedanalisten van KBC Securities is de aankoopprijs echter 13,5 miljoen hoger dan de laatste waardering door de expert van het vastgoedcertificaat. Ze vinden de volledige aankoop van B en E ‘een goed voorbeeld van een deal met toegevoegde waarde’ aangezien Leasinvest al 70 procent bezat en de premie bovenop de laatste waardering die ze betalen nu ‘gekristalliseerd’ kan worden. Jan Opdecam en Alexander Makar ramen de faire waarde-winst op deze transactie die terugvloeit naar de balans op 9,5 miljoen euro of 1,6 euro per aandeel. Ze verhogen hun winstraming voor 2019 van 6,45 tot 6,52 euro per aandeel en trekken hun koersdoel op van 97 tot 100 euro. Hun advies blijft ‘houden’.

Kepler Cheuvreux merkt op dat het laatste gebouw van het park toebehoort aan JP Morgan. Het beurshuis sluit niet uit dat Leasinvest in de komende maanden hierrond in actie schiet. Maar met 5 van de 6 gebouwen in bezit is nu als duidelijk ‘dat Leasinvest een zekere microkosmos is dit park zal kunnen scheppen’. Het advies blijf ‘houden’, het koersdoel 101 euro.

Wervelfusie

Bone Therapeutics (+3,1%, 4,31 euro) spint garen bij een hoger koersdoel van Kepler Cheuvreux. De recente onderzoeksresultaten met Allob bevestigen het potentieel van stamceltherapie voor sommige botaandoeningen, klinkt het. Bone zal nu de ontwikkeling van Allob voortzetten in twee fase 3-studies: wervelfusie en moeilijk genezende breuken. Daarnaast zal Bone wellicht een fase 3-onderzoek starten met JTA-004, een viscosupplement dat gebruikt wordt om artrose van de knie te behandelen. 'Deze nieuwe data maken de weg vrij voor een potentiële verkoop van meer dan 1 miljard euro tegen 2031', menen de analisten van Kepler Cheuvreux.