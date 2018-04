Euronext Brussel: Melexis onder, Orange Belgium boven de lat

De Ieperse fabrikant van autochips Melexis zorgde met zijn kwartaalcijfers voor een zeldzame ontgoocheling en krijgt klappen. Orange Belgium deed dan weer beter dan verwacht. Berenberg is positief over Recticel.

De Europese beurzen gaan licht hoger, maar chipproducenten staan onder druk. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), een belangrijke toeleveraar van chips aan Apple, verlaagde zijn omzetdoelstelling wegens een zwakkere vraag naar mobieltjes.

In Brussel stijgt de Bel20 rond 12.20 uur met 0,35 procent tot 3.925 punten. De index wordt vooral hoger getrokken door AB InBev (+1,1%), Engie (+0,6%) en Proximus (+1,8%). Proximus profiteert van de positieve trend bij de Europese telecomwaarden.

UCB (+0,2%, 65,74 euro) breidt zijn gamma epilepsiemedicijnen uit met een puffer. De Belgische groep neemt Midazolam Nasal Spray, een middel dat klaarstaat om naar de markt te worden gebracht, over van het Britse Proximagen. UCB betaalt daar in een eerste fase 150 miljoen dollar voor. Als het middel groen licht krijgt van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond en bepaalde mijlpalen bereikt, kan daar nog 220 miljoen dollar bijkomen. ‘Een mooie toevoeging aan UCB’s spectrum van epilepsiemiddelen’, vinden de biofarma-analisten van KBC Securities. Ze behouden hun koopadvies en koersdoel van 75 euro.

Opportuniteit

Met een verlies van 5,7 procent tot 82,55 euro is Melexis het aandeel van de dag. De specialist in autosensoren presteerde in het eerste kwartaal omzetmatig zoals voorzien, maar met 34,3 miljoen euro was de bedrijfswinst lager dan verwacht (34,7 miljoen). Een zeldzaamheid bij Melexis, dat doorgaans de verwachtingen haalt of overtreft. Gezien de volle waardering wordt het aandeel dan ook afgestraft.

‘Je moet ver teruggaan in de tijd om Melexis-resultaten iets onder onze en de consensusramingen te zien uitkomen’, reageert Guy Sips van KBC Securities. Niettemin vindt de analist het positief dat Melexis zijn vooruitzichten voor het hele jaar 2018 handhaaft. Sips behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 100 euro. ‘Wij zien elke koerszwakte als een opportuniteit om het aandeel op te pikken’, klinkt het nog.

Marcel Achterberg van Degroof Petercam vermoedt dat de ongunstige evolutie van de dollar/euro-koers niet alleen de omzetgroei heeft afgeremd, maar ook op de marges heeft gewogen. Niettemin blijft Melexis het goed doen: het bedrijf profiteert van de aanhoudend sterke vraag en de omzetgroei bedraagt het dubbele van de markt. De analist verhoogde onlangs zijn koersdoel tot 110 euro en herhaalt zijn koopadvies. Ook naar zijn mening vormt koerszwakte een aantrekkelijke instapgelegenheid.

Lage waardering

Orange Belgium presteerde in het eerste kwartaal zowat naar omzet als brutobedrijfswinst (ebitda) iets beter dan verwacht en handhaaft de jaarprognose. De lagere winst was vooral te wijten aan het verlies van mvno-klanten (mobiele bellers van Telenet die nu op diens eigen netwerk zitten) en aan de weggevallen roaminginkomsten. De telecomoperator wist voor zijn LOVE-bundel (internet, televisie en mobiel) 19.000 bijkomende klanten te strikken en 14.000 enkel voor zijn mobiel aanbod.

Degroof Petercam-analist Stefaan Genoe is gecharmeerd door de sterke groei in retail en wijst op de lage waardering van Orange Belgium. Het bedrijf noteert tegen 4,7 keer de verhouding bedrijfswaarde op brutobedrijfswinst (EV/ebitda) waar dat bij sectorgenoten 5,7 tot 7 keer is. Daarom trekt hij zijn advies op van ‘houden’ tot ‘bijkopen’. Zijn koersdoel stijgt van 18 tot 19 euro. Orange Belgium veert 4,1 procent op tot 16,86 euro.

Isolatie

De eerstekwartaalcijfers die Econocom donderdagavond publiceerde, mogen er zijn. De omzet steeg met 11,8 procent in absolute cijfers en met 3,2 procent op vergelijkbare basis. ING-analist David Vagman had een slappe koersreactie verwacht – onder meer omdat de resultaten moeilijker leesbaar zijn door de toepassing van IFRS 15 en het eerste kwartaal sowieso het zwakste van het jaar is – maar het aandeel gaat toch hoger: er komt 3,8 procent bij tot 5,64 euro.

Berenberg richt zijn vizier nu ook op Recticel (+2,15%, 10,46 euro) en dat blijft niet onopgemerkt. Het Duitse beurshuis geeft de schuimrubberproducent een koopadvies en een koersdoel van 13 euro mee. De analisten voorspellen voor de periode 2017-2020 een gemiddelde omzetgroei van 8 procent. Ze zien krachtige groeimotoren voor het bedrijf, onder meer de Europese regels voor energie-efficiënte van gebouwen die nopen tot meer isolatie. Bovendien heeft Recticel duidelijk potentieel voor margeverbetering door een veranderende product mix en efficiëntiewinsten. De geplande verkoop van de Automotive-divisie kan de koers van Recticel een extra push geven, denken ze voorts.