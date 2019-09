Euronext Brussel: Melexis verliest koopadvies, Curetis keldert

Bijzonder slechte cijfers over de Europese economie en het faillissement van Thomas Cook doen beleggers naar adem happen. In Brussel haalt KBC Securities Melexis van de kooplijst en verliest Curetis nog eens een vijfde van zijn waarde.

Het is weer ‘risk off’ in Europa. De beurzen zakken rond het middaguur gemiddeld 1 procent door een gevarieerde slechtnieuwssoep. De grootste klappen zijn voor de financials, grondstofspelers, IT-bedrijven en industriële waarden. De economie van de eurozone zit bijna in krimpmodus. De PMI, de indicator van de aankoopdirecteurs, is in september gedaald van 51,9 tot 50,4 punten. 50 is de grens tussen groei en krimp. De grote schuldige is de Duitse industrie.

De zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict zijn weer toegenomen nadat een bezoek van een Chinese delegatie aan Amerikaanse landbouwstaten werd afgeblazen. De voorbereidende gesprekken tussen de twee handelspartners lijken niet van een leien dakje te lopen. Europa kampt ook met een ongezien faillissement in de toeristische sector: Thomas Cook heeft de boeken neergelegd en daardoor zijn 600.000 reizigers gestrand.

In Brussel verliest de Bel20 1,3 procent tot 3.690 punten. De enige stijger in de index is Colruyt (+2,3%), een notoir defensief aandeel dat na een lastige week weer wordt opgepikt. De grootste verliezen zijn voor industriële spelers als inoxproducent Aperam (-2,5%), materiaaltechnologiegroep Umicore (-2,2%) en de bankwaarden KBC (-2,9%) en ING (-2,5%).

De telecomsector blijft in het middelpunt van de belangstelling staan. De verkoop van de Waals-Brusselse kabelgroep VOO aan het Amerikaanse Providence lijkt nog geen gedane zaak. Volgens de RTBF is binnen de raad van bestuur van Enodia, het moederbedrijf van Nethys, een meerderheid gekant tegen die verkoop. Als de deal met Providence niet doorgaat, biedt dat weer perspectieven voor Telenet (-0,1%) en Orange Belgium (+0,4%). Bij Proximus (stabiel) is Dominique Leroy nu helemaal weg en is CFO Sandrine Dufour benoemd tot CEO ad interim.

Ongunstige nieuwsstroom

Melexis krijgt een klap van 3,5 procent tot 68,10 euro. KBC Securities heeft de ontwerper en verkoper van autochips van de kooplijst gehaald. Het advies zakt naar ‘houden’, het koersdoel blijft op 70 euro. Volgens analisten Marcel Achterberg en Guy Sips had het aandeel sinds het laagtepunt in augustus al 34 procent gewonnen. Die klim weerspiegelde het herstel van de Europese autobouwers en toeleveraars aan de autosector door hoop op een Amerikaans-Chinese handelsdeal.

De kans op een ongunstige nieuwsstroom voor leveranciers van auto-onderdelen blijft echter groot, merken de analisten op. Er is nog steeds geen oplossing voor het Amerikaans-Chinese handelsconflict, de handelsbesprekingen tussen de VS en de EU zijn zelfs nog niet van start gegaan en de brexit blijft ook een probleem. Komt daarbij dat de cijfers over de automarkt blijven ontgoochelen. De KBCS-analisten verwachten dat de autosector in de tweede jaarhelft voort de voorraden zal afbouwen.

Mea culpa

Rusthuisuitbater Aedifica en Elia, de beheerder van hoogspanningsnetwerken in België en Duitsland, maken vanaf vandaag deel uit van Euro Stoxx 600. In die breed samengestelde index zitten nu 14 Belgische aandelen. Aedifica en Elia, twee defensieve waarden, winnen respectievelijk 0,9 en 1,2 procent.

Vrijdag vond bij Greenyard de algemene vergadering plaats, een vergadering waarop het bijzonder moeilijke voorbije boekjaar werd besproken. Co-CEO Hein Deprez sloeg mea culpa en beklemtoonde dat Greenyard volop inzet op het herstel van de winstgevendheid en de gezondmaking van de balans. Co-CEO Marc Zwaaneveld benadrukte dat er heel wat potentieel zit in Greenyard en in de markt waarin het fruit- en groenteconcern actief is. Een boodschap die niet in dovemansoren valt: het aandeel stijgt 4,4 procent tot 2,975 euro.

Risico's

Met een koersval van bijna 30 procent is Curetis de sterkste daler op Euronext Brussel – en Euronext Amsterdam. In een gesprek met Het Financieele Dagblad zegt CEO Oliver Schacht dat het aandeel waarschijnlijk van de Euronext-tabellen verdwijnt.

Een verrassing is dat niet. Begin deze maand kondigde de diagnosticaspecialist aan dat hij wordt overgenomen door de Amerikaanse sectorgenoot OpGen die op Nasdaq noteert. Een overname (feitelijk een omgekeerde overname) die met nieuwe aandelen OpGen wordt betaald.

In het persbericht zei Schacht toen al dat de transactie Curetis toegang zou geven tot de Amerikaanse kapitaalmarkten, wat noodzakelijk is om de producten in de pijplijn verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Daaruit kon worden afgeleid dat de noteringen in Amsterdam en Brussel zouden worden geschrapt, al werd dat niet met zoveel woorden gezegd.