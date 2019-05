Euronext Brussel: Mexicaanse kater voor AB InBev

Trump haalt nieuw grof geschut boven en dat maakt ook in Brussel slachtoffers. Onder meer AB InBev en Melexis delen in de klappen. De uitgifte van nieuwe aandelen met een forse korting nekt Kiadis Pharma.

In twee tweets kondigde de Amerikaanse president Donald Trump vannacht aan dat de Verenigde Staten vanaf 10 juni een importheffing van 5 procent op alle Mexicaanse goederen zullen heffen. De reden hiervoor is dat er nog steeds illegalen vanuit Mexico de Amerikaanse grens oversteken. Trump is van plan de heffing geleidelijk aan te laten stijgen tot 25 procent, tot alle illegale immigratie is gestopt.

China scherpt dan weer de toon aan in de handelsoorlog met de VS. De Volksrepubliek staat klaar om de verkoop van zeldzame aardmetalen aan de VS te beperken. Producten die onmisbaar zijn om onder meer smartphones en elektrische motoren te maken en waarvan China ’s werelds voornaamste leverancier is.

Over de Chinese economie was er bovendien slecht nieuws. De verhevigende handelsoorlog lijkt de Chinese industrie steeds harder te treffen. De PMI (indicator van de aankoopdirecteurs) voor de maakindustrie is in mei gedaald tot 49,4 punten. Economen hadden op 49,9 gerekend. Een cijfer onder 50 wijst op een krimpende activiteit.

Beleggers vrezen voor een verdere vertraging van de wereldeconomie en vluchten uit aandelen. De Europese beurzen zakken gemiddeld 1,6 procent. Veilige havens als de Bund, de yen en goud zijn in trek. De rente op de Bund bereikte omstreeks 11 uur een nieuw negatief record.

In Brussel zakt de Bel20 rond 12.15 uur met 1,4 procent tot 3.406 punten. Als die trend aanhoudt stevent de graadmeter af op een maandverlies van bijna 9 procent.

Bijna alle Bel20’ers kleuren rood. De bankwaarden KBC en ING kreunen onder de dalende rentes, de zwakke beurzen en de verslechterende economische vooruitzichten. Ze verliezen respectievelijk 2,2 en 1,3 procent. Ook cyclische waarden als inoxfabrikant Aperam (-2,2%) en chemiegroep Solvay (-1,5%) verliezen terrein.

Corona

Grootste daler in de Bel20 is AB InBev. Het aandeel zakt 2,9 procent tot 71,82 euro. De bierbrouwer wordt rechtstreeks getroffen door de importheffingen op Mexicaanse producten die president Trump in het vooruitzicht stelt. AB InBev is sinds 2013 eigenaar van Grupo Modelo, de brouwer van Corona. Dat is wereldwijd het populairste Mexicaanse biermerk dat in meer dan 180 landen wordt verkocht. Ook in de Verenigde Staten is het erg populair.

De analisten van Jefferies zien het anders en denken dat een importheffing op Mexicaanse bieren in het voordeel van AB InBev kan uitvallen. Amerikaanse bieren hebben momenteel te lijden onder de concurrentie van Mexicaanse importbieren. Als die duurder worden, zou AB InBev marktaandeel kunnen winnen met zijn in de VS gebrouwen bieren. Indien de importtarieven worden doorgerekend in de prijzen voor Mexicaanse bieren, kan dat AB InBev ook meer manoeuvreerruimte bieden qua prijszetting. De analisten wijzen er op dat de VS nog steeds voor een kwart van de winst van AB InBev tekenen.

Mexico heeft een sterk uitgebouwde auto-industrie. Veel constructeurs – zowel Japanse, Amerikaanse als Europese – hebben er assemblagefabrieken neergepoot die volop uitvoeren naar de Verenigde Staten. Autobouwers dreigen dan ook een van de grote slachtoffers te worden van heffingen op Mexicaanse producten. In Brussel delen Melexis (-2,5%), een belangrijke ontwikkelaar van autochips, en Recticel (-2,1%) in de klappen. De automotive-tak van Recticel, die al geruime tijd in de etalage staat, maakt interieurelementen en autozetels.

Private plaatsing

De grootste duik maakt Kiadis Pharma: het aandeel keldert 16,5 procent tot 7,935 euro. Het Nederlandse biofarmabedrijf heeft via een private plaatsing 27,6 miljoen euro opgehaald. Daartoe werden 3.684.200 nieuwe aandelen uitgegeven aan 7,50 euro per aandeel. Dat is een korting van 21 procent tegenover de laatste slotkoers (9,50 euro). De nieuwe aandelen stemmen overeen met 15 procent van het aandelenkapitaal vóór de operatie.

Kiadis wil de opbrengst gebruiken voor de verdere ontwikkeling van zijn verst gevorderde kandidaat-geneesmiddel, ATIR101. Het is ook de bedoeling de producten die in de pijplijn van het overgenomen Amerikaans bedrijf CytoSen zitten, verder vooruit te helpen.