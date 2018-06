Euronext Brussel - Mithra aan kop, Bekaert en Nyrstar in het slop

Geruzie in Canada (G7), een sputterende economie in Duitsland en een oplopende rente in Italië. Die deprimerende cocktail doet de Europese beurzen rood kleuren. De Bel20 verliest 1 procent tot 3.753 punten.

De malaise is voelbaar in alle sectoren. Behalve holding Sofina (+0,7% tot 148,40 euro) verliezen alle Bel20-aandelen terrein. Aperam (-2,5%) en Telenet (-1,8%) zijn de grootste dalers.

De druk op de Italiaanse obligaties maakt dat de Europese bankaandelen (-1,1%) vandaag bij de grootste dalers staan. In de Bel20 verliest KBC 1 procent tot 65,98 euro.

ING glijdt verder weg, 1,3 procent tot 12,60 euro. Het beurshuis Kempen haalde het aandeel van zijn kooplijst. Het koersdoel is 12,20 euro.

Op de brede markt lopen de verliezen nog meer op. Bekaert en Nyrstar verliezen beide bijna 8 procent na kritische analistenrapporten.

Bekaert kreeg een lager koersdoel van ING. Analist Stijn Demeester heeft zijn model voor de staaltechnologiegroep Quotation aangepast. Aanleiding is het dichtdraaien van de subsidiekraan voor zonnepanelen in China.



De Chinese zonnepanelenmarkt kan daardoor 30 à 40 procent terugvallen tegenover vorig jaar. 'Voor Bekaert kan dat resulteren in prijsdruk en een moeilijkere verkoop van zijn nieuwe diamantzaagdraad', zegt Demeester. Bekaert houdt sowieso al rekening met een halvering van de prijs van de zaagdraad over de komende twee jaar. Zaagdraad was in 2016 goed voor 4 procent van Bekaerts omzet en 10 procent van de bedrijfswinst (rebit).



Demeester gaat niet langer uit van een belangrijk herstel van de verkoop van zaagdraad in de tweede jaarhelft. Daarnaast verlaagt hij, na de verslechterende verkooptrend in het eerste kwartaal, ook zijn verwachtingen voor de 100%-dochter Bridon Bekaert Ropes Group (11 procent van de totale omzet).



En last but not least is de ING-analist ook op zijn hoede voor de 25%-importtaks die de VS op staal heft. Voorlopig heeft Bekaert daar geen last van aangezien het 90 procent van zijn walsdraad uit Brazilië invoert en dat land door Donald Trump wordt ontzien. Maar met de Amerikaanse president weet je nooit hoe het verder uitdraait, daarom verlaagt Demeester zijn winstverwachtingen (rebit) voor de Noord-Amerikaanse poot in 2018 en 2019 met zowat 5 miljoen.



Dat alles resulteert in een respectievelijk 7 en 6 procent lagere winstverwachting (ebit) voor dit en volgend jaar. De recurrente bedrijfswinstmarge ziet de analist eind dit jaar op 7 procent afklokken. Bekaert mikte initieel op 7,3 procent, een stabilisering tegenover vorig jaar, maar in de laatste kwartaalupdate werd die prognose weggelaten.



De lagere winstverwachtingen leiden tot een verlaging van het koersdoel van 47 tot 43 euro. Het koopadvies blijft intact.

Nyrstar gaat onderuit na een kritisch rapport van ABN AMRO. Het koersdoel gaat van 5,5 naar 4 euro en het verkoopadvies blijft intact.

'De markt onderschat het werkelijke schuldniveau en risicoprofiel van Nyrstar', luidt het bij de Nederlandse analisten. 'Uit onze analyse van het prospectus van september 2017 blijkt dat het bedrijf gebruikmaakte van een factoringfaciliteit van 70 miljoen euro, goed voor 13 procent van de huidige beurswaarde. Dat weet beleggers en investeerders nog niet omdat het nooit is vermeld in de kwartaalupdates of jaarverslagen.'

ABN AMRO frist zijn model op met de extra schuld van 70 miljoen, wat een negatieve invloed heeft op de waardering. 'De hoge schuldgraad maakt Nyrstar uiterst kwetsbaar maakt voor eventuele tegenvallers, terwijl het bedrijf tegelijkertijd aan het begin van een lange en uitdagende ramp-up staat van zijn smelterij in Port Pirie.'

Het is niet allemaal kommer en kwel in Brussel. Mithra schiet 6,6 procent omhoog tot 29,95 euro. Bij KBC Securities heeft analiste Sandra Cauwenberghs heeft haar model voor het Luikse farmabedrijf een update gegeven. Omdat er in het derde kwartaal resultaten verwacht worden over de fase III-test voor de antivruchtbaarheidspil Estelle in Europa/Rusland. In de VS en Canada worden de resultaten begin volgend jaar verwacht.

Cauwenberghs: 'De volgende stap is de reglementaire goedkeuring en commercialisering van het geneesmiddel waarvoor het bedrijf een strategische partner wil aantrekken.' De analiste kijkt ook uit naar de update van de anticonceptiering MyRing, waarvan de commerciële lancering in Europa gepland is in het huidige tweede kwartaal en in de VS begin volgend jaar.

Cauwenberghs waardeert Estelle en Donesta (een middel tegen opvliegers in de menopauze) elk op 10 euro per aandeel en MyRing op 4 euro. Het verwachte potentieel van het labo-productiecentrum CDMO nabij Luik trok de analiste op. Alles samen resulteert dat in een koersdoel van 35 euro, tegen 27 euro voordien. Het koopadvies blijft behouden.

Nog in de farmabranche wint IBA 2,1 procent tot 22,98 euro. De protontherapiespecialist heeft een deal binnen, maar het is geen duur protontherapiesysteem. Het gaat om een Cyclon 70-deeltjesversneller van 16 à 20 miljoen dollar. De Cyclon 70 laat toe om het jaar rond radioactieve isotopen te produceren, die gebruikt worden bij de diagnose van cardiovasculaire en andere ernstige aandoeningen.

'Dit is goed nieuws voor de divisie 'andere versnellers', oordelen de KBC Securities-analisten die hun 'opbouwen' en koersdoel van 23,5 euro herhalen. Die afdeling zag de omzet vorig jaar met 26 procent dalen tot 40,2 miljoen euro. 'Vandaag maken die versnellers 14 procent van de totale omzet uit en dit contract kan de omzet van de divisie met 10 procent doen stijgen.'

In de hoogste regionen is al farma en biotech wat de klok slaat: Bone Therapeutics (+2,5%), ASIT Biotech (+2,5%), Biocartis (+1,9%), Thrombogenics (+1,9%) en Argenx (+1,9%) dat op 18 juni toetreedt tot de Bel20.

De kapitaalverhoging van Xior was een succes. Aandeelhouders schreven in op ruim 4 nieuwe aandelen, hetzij 94 procent van het totale aanbod. De 514.705 aandelen waar niet op werd ingetekend, worden via een versnelde private plaatsing verkocht. Dat gebeurt tegen dezelfde prijs van 31 euro per aandeel als bij het initiële aanbod.

In afwachting van de resultaten van de volledige verkoop (dus ook de scrips of de rechten waar niet op werd ingetekend) werd de handel in Xior opgeschort.

Greenyard tot slot laat 1,5 procent liggen op 14,76 euro. KBC-Secrities-analist Alan Vandenberghe verlaagde zijn koersdoel voor de groente- en fruitverkoper van 19 tot 17 euro. Hij behoudt zijn 'houden'.

Op een analistenvergadering naar aanleiding van de jaarcijfers gaf het bedrijf aan dat de 'fresh'-volumes daalden omdat één Duitse discountklant overstapte naar een concurrent. De marges bleven wel stabiel. In 'long fresh' speelde de beschikbaarheid van producten parten, maar

verbeterde de marge voor bevroren producten, aldus de analist.