Euronext Brussel: Mithra bloost, Van de Velde baalt

Op een licht hogere beurs stelen Mithra, de Luikse specialist in geneesmiddelen voor vrouwen, en diagnosticabedrijf Curetis de show. Van de Velde wordt uitgekleed na een omzet- en winstalarm.

Er zit donderdag niet veel beweging in de Europese beurzen na twee opwaartse sessies en door een gemengde portie bedrijfsresultaten. De EuroStoxx50 blijft omstreeks 13.15 uur nagenoeg stabiel. Eén sector doet het wel goed: de grondstofwaarden.

In Brussel laat de Bel20 wel een kleine winst van 0,25 procent (op 3.920 punten) optekenen en die is bijna helemaal het werk van één aandeel: Umicore klimt 3 procent tot 44,17 euro. De materiaaltechnologiegroep profiteert volop van de interesse voor alles wat met grondstoffen te maken heeft. De andere bewegingen in de index zijn beperkt, met uitzondering van UCB dat 2 procent zakt tot 65,76 euro.

Voor meer beweging en meer nieuws moeten we op de brede markt zijn. Daar is Mithra de blikvanger met een winst van 6,9 procent tot 25,45 euro. Het Luikse farmabedrijf maakte voorbeurs bekend dat Donesta, een geneesmiddel om opvliegers te bestrijden bij vrouwen in de menopauze, een uitgebreid onderzoek met succes heeft doorstaan. Donesta blijkt niet alleen veilig te zijn, het middel werkt ook goed. Vrouwen die deelnamen aan het onderzoek, hadden 80 procent minder last van ‘vapeurkes’. Bovendien heeft Donesta minder bijwerkingen dan geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn. Mithra lijkt dus een potentiële blockbuster in huis te hebben.

De biotechanalisten van KBC Securities trekken hun koersdoel op van 20,50 tot 27 euro en handhaven hun koopadvies. Ze schatten de kans dat Donesta effectief op de markt komt, nu op 75 procent. Analist Thijs Hoste van Degroof Petercam schat de kans op succes even hoog in en verhoogt zijn koersdoel van 18,50 tot 24 euro. Gelet op de sterke recente rally van het aandeel handhaaft hij zijn 'houden'-advies.

Urinewegen

Curetis, de Duitse specialist in moleculaire diagnose, gaf vanmorgen meer informatie vrij over een nieuwe test om infecties van de urinewegen op te sporen. De nieuwe test, die behoorlijk betrouwbaar zou zijn, is vooral nuttig om de oorzaak van complexe en ernstige infecties van de urinewegen - met mogelijk ernstige gevolgen - in een mum van tijd te ontdekken. Onder meer bij zwangere vrouwen, kinderen of zware zieken met nierproblemen of een verzwakt immuunstelsel kan dat van groot belang zijn.

Curetis zal de nieuwe test - Unyvero UTI genaamd (UTI staat voor 'urinary tract infection') - lanceren tijdens het European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), dat van 21 tot 24 april plaatsvindt in Madrid. Met 7,8 procent winst was Curetis woensdag al de primus van de dag. Vandaag komt er nog eens 4,3 procent bij tot 5,80 euro.

Omzetalarm

In de onderste regionen is Van de Velde terug te vinden. De lingerieproducent stuurde een omzet- en winstalarm de wereld in en zakt 5,9 procent tot 35,10 euro. Van de Velde ging tot dusver uit van een omzetgroei van ongeveer 5 procent in 2018, maar moet dat nu bijstellen. Het probleem zit hem bij de retailactiviteiten (de bakstenen winkels), waar de inspanningen om de verkoop aan te zwengelen nog niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd. Het bedrijf verwacht daarom dat de omzet dit jaar niet zal groeien, maar stabiel of licht lager zal uitkomen. De groep waarschuwt ook dat dit 'belangrijke druk' zal zetten op de winstontwikkeling tegenover 2017.

Het dubbel alarm zet KBC Securities-analist Guy Sips ertoe aan zijn koersdoel te verlagen van 38 tot 36,50 euro. Analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam laat haar koersdoel zakken van 42,50 tot 36,5 euro. Beide analisten hebben voor Van de Velde een ‘houden’-advies.

Regenval

Plantageholding Sipef (-0,8%, 59,30 euro) heeft een eerder matig kwartaal achter de rug. De totale productie van palmolie, de hoofdteelt van Sipef, kromp in het eerste kwartaal met 3,3 procent en de gemiddelde palmolieprijs was ook iets lager dan een jaar eerder. In Indonesië liep alles op wieltjes en werd 11,4 procent meer palmolie geproduceerd. De plantages in Papoea daarentegen leden onder de traditioneel zware regenval in het voorjaar en produceerden een vijfde minder dan vorig jaar. Het eerste kwartaal van 2017 was echter uitzonderlijk droog in Papoea, zodat topman François Van Hoydonck niet zwaar aan de lagere productievolumes tilt.