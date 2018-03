Euronext Brussel: Mithra geeft van jetje

Mithra heeft met een klim van 123 procent Ablynx voorbijgefietst als best presterend aandeel van 2018.

De Bel20 boekt net als de andere Europese beurzen een bescheiden remonte. De beursbarometer klimt 0,3 procent naar 3.933 punten.

De grootste stijger in de Bel20 is Umicore . De materialengroep trekt 3,4 procent hoger naar 46,06 euro. ABN AMRO handhaaft in een update het aandeel vandaag in zijn lijst met 'overtuigende koopjes', het koersdoel blijft 51 euro. Eind vorig week omschreef ook JPMorgan Umicore, samen met Air Liquide en Covestro, als de favoriete koop in de chemiesector.

Umicore heeft er een indrukwekkende rit opzitten, met dank aan de sneller dan verwachte opmars van elektrische auto's. Met Umicore, hofleverancier van batterijmaterialen voor herlaadbatterijen, proberen beleggers vol op die trend in te spelen.

Die klim ging nog crescendo in februari, toen Umicore een kapitaalronde én forse investering in batterijmaterialen aankondigde. 'Vergeet Tesla, hier is Umicore', klonk het zelfs in The Wall Street Journal.

De kersverse Bel20'er Ablynx is een toonbeeld van stabiliteit met 0,1 procent verlies naar 43,88 euro. Een verrassing is dat niet. Zelden is een bedrijf in de Bel20 gekomen met zo weinig opwaarts potentieel, aangezien Sanofi begin dit jaar met een bod van 44 euro per aandeel op de Gentse biotechspeler kwam.

Grote beleggers wachten na het royale bod dat de Fransen eind januari aankondigden niet zo lang om hun winst te verzilveren en hun geld elders aan het werk te zetten. Grootaandeelhouder Aat Van Herk nam eerder al gedeeltelijk winst, nu leert een participatie dat ook Baker Bros Advisors flink wat stukken verkocht heeft. De Amerikaanse fondsbeheerder heeft nu 3,89 procent van de aandelen in handen, tegenover 5,35 procent eind oktober.

Ablynx is sinds vandaag niet langer het best presterend Belgisch aandeel van 2018, ondanks de klim van 112 procent. Mithra doet nu beter met 123 procent.

De specialist in geneesmiddelen voor vrouwen, meldt op koers te zitten met MyRing in de Verenigde Staten. Het dossier voor de commercialisering - waarschijnlijk in het eerste halfjaar van 2019 - is ingediend bij de waakhond FDA. MyRing is een generische anticonceptiering die de concurrentie zal aangaan met de originele NuvaRing van de Amerikaanse farmamultinational Merck. Maar dat product zal nooit de grote winstmotor van het bedrijf worden. Toch volstaat zoals wel vaker in biotech een streep nieuws voor een stevige koersspurt.

Het aandeel Mithra kende sowieso een verschroeiend jaarbegin op de beurs. Die sterke prestatie heeft weinig te maken met Myring, maar vooral met de goede tussentijdse testresultaten voor de potentiële conceptiepil Estelle. De volledige resultaten van derde klinische testfase volgen later dit jaar (Europa) en begin 2019 (Verenigde Staten).

Later deze maand of begin april heeft Mithra nog een andere belangrijke afspraak met beleggers. Het bedrijf publiceert dan de fase 2-resultaten voor Donesta, een middel tegen opvliegers in de menopauze dat eveneens blockbusterpotentieel heeft.

Ook MDxHealth blijft dankzij de eerste opvolging van het Londense beurshuis Berenberg en de gunstige nieuwsflow over de prostaatkankertest goed op dreef: het aandeel van de diagnosespecialist klimt 3,9 procent naar 3,86 euro.

Inkopen

Ahold Delhaize koopt gretig eigen aandelen in. De Nederlands-Belgische supermarktketen kondigde eerder al aan dit jaar voor 2 miljard euro eigen aandelen te zullen aankopen en laat daar bepaald geen gras over groeien.

Na 2,5 maanden staat de teller op 425 miljoen euro, waarmee Ahold Delhaize 23,56 miljoen stukken van zichzelf opkocht, leert het rekenblad dat de keten zelf op het hoekje investor relations van zijn site bijhoudt.

Net vandaag maakt ook Colruyt bekend vorige week nog eens voor meer dan 5 miljoen euro eigen aandelen gekocht te hebben, goed voor 114.607 stuks. Sinds het management eind september een inkoopprogramma van 350 miljoen aankondigde, kocht de groep voor 276,2 miljoen euro 6,26 miljoen stukken in.

Met andere woorden: na nog geen half jaar is het programma dat in theorie twee jaar loopt al voor bijna vier vijfde uitgevoerd. Inkopen die een stevige bodembeschermer onder de koers leggen, ondanks de teleurstellende resultaten.