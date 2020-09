Euronext Brussel: Mithra onderuit na halfjaarcijfers

De beurzen noteren in het rood. Mithra zakt weg na halfjaarresultaten. Elia profiteert van een adviesverhoging.

De Europese beurzen gaan lager. Beleggers zijn bepaald niet gerust op de rap oplopende coronabesmettingen in Europa. Dat kan druk zetten op de consumptie, omdat consumenten bij hogere besmettingen angstiger zijn om naar de winkels te gaan.

Daarnaast krijgen mensen richting de winter weer last van verkoudheden en griepjes die in de beginfase niet te onderscheiden zijn van corona. Daardoor kan het dat er meer vraag komt naar coronatesten dan er aanbod is. Sommige economen vrezen dat overheden bij een tekort aan tests genoodzaakt zijn de coronamaatregelen te verstrengen, waardoor de hele economie onder druk komt te staan.

De Bel20 gaat rond 11.00 uur 0,9 procent lager. WDP , Aedifica en Cofinimmo zijn een van de weinige stijgers in de sterindex.

ING

Analist Jason Kalamboussis van KBC Securities verlaagt zijn koersdoel voor de bank ING van 8,50 naar 8 euro. 'De FinCEN Files zorgen voor flinke beschuldigingen aan het adres van ING. Daarnaast gaat de focus van de activiteiten in Polen naar de werkzaamheden in België.' Uit de audit van de Nationale Bank zou blijken dat ING België onvoldoende waakzaam was bij het aanbieden van diensten als 'correspondentbank', waarbij ze voor buitenlandse banken onder andere transacties in dollars regelt of internationale overschrijvingen verzorgt.

Kalamboussis vreest nu voor meer boetes in andere landen, zodat hij zijn koersdoel bijstelde. De analist hoopt meer te weten te komen bij zijn gesprek met de CEO dat spoedig zal plaatsvinden. ING verliest 0,8 procent.

Mithra

Voor verder nieuws moeten we op de brede markt zijn waar Mithra met resultaten komt. De specialist in vrouwengeneeskunde ziet de omzet over de eerste jaarhelft dalen van 19,6 naar 2,5 miljoen. In deze omzet zitten de eerste verkopen van de anticonceptiering Myring. De omzetdaling is het gevolg van lagere licentieverkopen voor anticonceptiepil Estelle en Myring. De ebitda daalde tot -30 miljoen euro, tegenover -6,8 miljoen euro in de eerste helft van 2019. Deze verslechtering vloeit voort uit de lagere omzet en de hogere onderzoeksuitgaven voor Donesta (tegen opvliegers in de menopauze).

Succes van Estelle is meest belangrijk. Benoit Louage Analist bij Degroof Petercam

Het nettoverlies verkleint wel tot -34 miljoen, tegenover -89,7 miljoen euro in dezelfde periode het jaar daarvoor. Dat heeft te maken met het wegvallen van waardeverminderingen. De cashpositie lag eind juni op 62 miljoen euro tegenover 49 miljoen aan het eind van december.

'Met de kapitaaltoezegging van LDA Capital van 50 miljoen euro en een banklening van 20 miljoen euro over 18 maanden, kunnen we onze strategie in onderzoek en ontwikkeling en in de verkoop verderzetten.'

Analiste Sandra Cauwenberghs van KBC Securities zegt dat de cashpositie van Mithra daardoor sterk blijft. 'De specialist in vrouwengeneeskunde zou een solide cashpositie moeten houden zelfs als het fase-3-onderzoek naar Donesta geld blijft onttrekken van het bedrijf. Dat is te danken aan de de extra financiering die de onderneming heeft geregeld.'

Estelle

Volgens analist Benoit Louage van Degroof Petercam is het succes van Estelle het meest belangrijk voor de specialist in vrouwengeneeskunde Mithra. 'Het grootste deel van onze waardering voor Mithra draait om de anticonceptiepil Estelle. Wij gaan uit van een succeskans van 95 procent en een verwachte wereldwijde verkoop van 900 miljoen dollar.' Voor een verkoopsucces voor Estelle moeten de partners van het bedrijf, Mayne Pharma voor de VS en Gedeon Richter voor Europa, een stevige commerciële slagkracht hebben, benadrukt Louage.

Elia

We zien een opwaarts potentieel van 19,9 procent voor Elia. Bart Cuypers Analist bij KBC Securities

Analist Bart Cuypers van KBC Securities verhoogt zijn advies voor stroomnetbeheerder Elia van 'houden' naar 'kopen' en houdt het koersdoel op 102 euro. 'Het groeiverhaal op lange termijn blijft intact', zegt Cuypers. 'We gaan er nog altijd vanuit dat de winst per aandeel tot 2024 zal groeien met 8,7 procent per jaar. Ook daarna verwachten we dat er veel investeringspotentieel is, vooral dankzij de Duitse 'Energiewende'.'

'We zien een opwaarts potentieel van 20 procent vanaf de slotkoers van woensdag. We denken dat Elia te hard gedaald is voor een aandeel dat coronaproof en defensief is', besluit de analist.