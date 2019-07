Euronext Brussel: Mithra's fabriek groeit razend snel

Op een licht hogere beursdag werkt Mithra zich in de kijker. Het Luikse farmabedrijf stoomt zijn CDMO-vestiging in Flémalle klaar om er binnenkort volop geneesmiddelen te produceren.

Het Amerikaanse resultatenseizoen trekt zich deze week op gang en dat leidt tot behoedzaamheid onder de beleggers. Analisten verwachten over het algemeen lagere winsten, maar het is even geduld oefenen tot de trend duidelijk wordt.

De Euro Stoxx 50 staat omstreeks 12.30 uur 0,2 procent in de plus. De index verzwakte even toen de ZEW-index erg zwak uitviel. Grote beleggers en analisten zijn nog iets somberder geworden over de Duitse economie: de index kwam in juli op -24,5 uit tegen -21,1 in juni en onder de verwachting van -22,3 punten.

De Bel20 doet iets beter met een winst van 0,3 procent tot 3.634 punten. De conjunctuurgevoelige aandelen Aperam (+2,6%) en Solvay (+0,9%) trekken de kar, terwijl defensieve waarden als WDP (-0,6%) en Colruyt (-1,2%) op de rem staan.

Expansie

Later deze week stromen ook de eerste halfjaarresultaten van Belgische bedrijven binnen. In afwachting daarvan is het nieuwsaanbod aan de karige kant. Het Luikse farmabedrijf Mithra , dat zich toelegt op geneesmiddelen voor vrouwen, kwam wel met wat managementnieuws, aangevuld met een stand van zaken.

Mithra versterkt zijn management met de benoeming van een nieuwe CSO (chief scientific officer) en een ‘plant manager’van de Mithra CDMO, zijn productie- en onderzoekseenheid in Flémalle. Graham Dixon, een man met 27 jaar ervaring in de internationale farma-industrie, vervangt als CSO Valérie Gordenne, die als consultant in dienst blijft. Hij heeft een ruime onderzoekservaring in tal van therapeutische domeinen.

Aan het hoofd van de Mithra CDMO komt Renaat Baes te staan, iemand met 20 jaar ervaring met productie en logistiek in de farmasector. De CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) is een cruciale schakel in het bedrijfsmodel van Mithra. Sinds begin dit jaar is het aantal werknemers in de fabriek al met 30 procent toegenomen, van 190 tot 250, en verdere groei is gepland.

Mithra laat ook weten klaar te staan om de fase 3-onderzoeken met de kandidaat-geneesmiddelen Donesta en PeriNesta aan te vatten. Mithra ligt iets voor op de planning en wacht nu op groen licht van de bevoegde instanties. Donesta is een middel tegen opvliegers tijdens de menopauze, PeriNesta is een combinatie van een anticonceptiepil en een symptoombestrijdend middel voor vrouwen die net voor de menopauze staan. CEO François Fornieri bevestigt ook dat de aanvragen om de anticonceptiepill Estelle in de VS en de EU op de markt te brengen eind dit jaar worden ingediend.

De benoemingen voor de CDMO moeten de expansie van Mithra ondersteunen, merken de farma-analisten van KBC Securities op. Zij handhaven hun koersdoel van 33 euro en hun koopadvies. Het aandeel Mithra dikt 4,3 procent aan tot 27,10 euro, de hoogste koers in bijna drie maanden.

Biotech

Een andere stijger in de (bio)farmasector is Oxurion , dat 8,6 procent opveert tot 5,05 euro. Dat is de hoogste koers sinds november. Specifiek nieuws is er niet rond het aandeel, voor zover we konden achterhalen. Mogelijk heeft de koerssprong van Galapagos van maandag – een winst van 18,8 procent die volgde op de miljardendeal met Gilead – de interesse voor biotechbedrijven weer aangewakkerd.

Oxurion maakte eind juni wel beloftevolle fase 1-resultaten bekend van een middel om een oogaandoening die veel diabetici treft te behandelen.

Galapagos beweegt vandaag overigens weinig maar tikt wel een nieuw record aan: er komt 0,5 procent bij tot 152,90 euro

Niet evident

Intervest Offices & Warehouses (-0,6%, 26,25 euro) heeft er dankzij de zoektocht van beleggers naar de resterende eilandjes rendement een opmerkelijke rally op zitten dit jaar, net als zowat alle Belgische vastgoedgroepen met hun stevig en voorspelbaar dividend: het aandeel won tot nog toe dit jaar 30 procent, na een verschroeiende eerste jaarhelft.

Degroof Petercam vindt de rally stilaan welletjes en knipt het koersdoel bij van gewoon 'kopen' tot 'bijkopen'; het koersdoel blijft 28 euro. 'Tegen een premie van 30 procent op de intrinsieke waarde per aandeel noteert het aandeel nog altijd goedkoper dan de Belgische pure logistieke spelers WDP en Montea, maar in lijn met de waardering van wat al lang onze favorieten zijn: VIB Vermögen en Argan', merkt analist Herman van der Loos op. Hij voegt er ook aan toe dat een opvolger vinden voor de langdienende CEO Jean-Paul Sols, die eind 2019 na 13 jaar vertrekt, niet evident belooft te worden.