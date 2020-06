Euronext Brussel: Money for nothing and Tubize for free

Bloomberg ving berichten op dat Solvay in de luwte werkt aan een verkoop van twee kleinere afdelingen. De grootste van de twee is de afdeling die strontiumcarbonaat maakt, een mineraal dat gebruikt wordt in onder meer televisie-ontvangers, verven en bepaalde geneesmiddelen.

De stontiumafdeling draagt voor 20 miljoen euro bij aan de winst. Volgens KBC Securities zou Solvay er 150 miljoen euro mee kunnen opstrijken. De tweede afdeling is de amfoteerafdeling, een chemische samenstelling die gebruikt wordt in shampoos in vaatwasblokjes. Voor die afdeling, die 10 miljoen euro bijdraagt aan de winst, zou 75 miljoen euro kunnen opleveren. De totale opbrengst zou daarmee 225 miljoen euro bedragen.

Solvay wint 2,4 procent naar 73,70 euro.

Waar de overname wel al in steen gebeiteld staat is bij de start-up BlueBee die in de handen valt van het Amerikaanse miljardenbedrijf Illumina. De starter die een methode ontwikkelde om DNA-analyse te versnellen geeft daarmee ook een mooie exit aan aandeelhouder Quest For Growth . De Leuvense privak participeert in Capricorn, de investeringsmaatschappij boven Bluebee. Sinds december 2017 houdt Quest for Growth ook een rechtstreeks belang in de start-up aan.

De verkoop aan de Amerikanen heeft een positieve impact op de nettoactiefwaarde van QfG van ongeveer 6 miljoen euro ofwel 0,35 euro er aandeel, laat de privak in een persbericht weten. 'De verkoop van Bluebee bevestigt onze strategie om indirect in niet-genoteerde bedrijven te investeren', zegt CEO Yves Vaneerdewegh.

'Tubize, UCB aan halve prijs'

De hekkensluiter in de Bel20 is UCB waar het enthousiamse rond geweldige testresultaten met het psoriasismiddel bimekizumab wat uitgewerkt raakt. UCB, sinds dinsdag het derde grootste bedrijf in Brussel na UCB en KBC, koelt met 1,8 procent af.

De holding Tubize , die 35 procent van UCB als enige actief heeft, ontkoppelt zich van haar onderliggende participatie en trekt wel stevig hoger. De monoholding profiteert van een koersdoelverhoging van KBC Securities van 92 naar 120 euro. Tubize heeft de Brusselse farmavedette UCB als enige actief.

Tubize een verrukkelijk koopje, stelt KBC. Het biedt direct toegang tot het opwaarts potentieel van UCB en de holding noteert met een astronomische korting van bijna 50 procent op haar intrinsieke waarde. Bovendien is ze bijna schuldenvrij omdat ze meer dividend incasseert dan uitkeert. Een dividendverhoging of een inkoopprogramma van eigen aandelen is wenselijk om de korting weg te werken', zegt analist Michel Declercq.

Tubize rukt met 2,8 procent op naar 84 euro.

Met de X van expansie

Verschillende vastgoedaandelen laten donderdag van zich horen. Xior lijkt nog lang niet uitgespeeld na zijn recente veroveringstocht op het Iberisch schiereiland. Via een nieuw ontwikkelingsfonds met bouwpromotor Life, legt de beursgenoteerde kotmadam de hand op 6 studentenresidenties in Belgiƫ en Nederland met een waarde van 155 miljoen. De oprichting van het fonds gaat evenwel gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen waardoor bestaande aandeelhouders een stukje verwateren. Xior verliest 1,8 procent

Ook Care Property Invest versterkt zich in zijn thuismarkt en breidt uit in de stad van Felix Timmermans. De zorgvastgoedspeler zette zijn krabbel onder een koopovereenkomst voor het nog te bouwen woon-zorgcentrum Dungelhoeff in Lier. Het woon-zorgcentrum telt 128 woongelegeneheden, 30 assistentiewoningen en een kleiner herstelverblijf met zeven plaatsen.

De oplevering is voor eind volgend jaar. Zorguitbater Vulpia Care zal de faciliteit uitbaten in een erfpachtovereenkomst met een looptijd van minstens 27 jaar.

De investering bedraagt 26,5 miljoen euro. Care Property verliest 1,4 procent.

Schurgard tenslotte heeft een bouwvergunning beet om in de Berlijnse wijk Lichtenberg van start te gaan met de bouw van een grote opslagfaciliteit waarmee het zijn aanwezigheid in de Duitse hoofdstad vergroot naar 6 vestigingen. Shurgard noteert stabiel.