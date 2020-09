Euronext Brussel: Niet alle dode katten springen

De Brusselse beurs kan niet herstellen van zijn klap van maandag. Nieuwkomer Unifiedpost leert meteen de regels van het spel kennen. Een vastgoeddrietal loopt in de kijker op de brede markt.

'Life is like mountaineering. You can never look down'. Met die wijsheid van Mount Everestbestijger Sir Edmund Hillary werden we deze ochtend verwelkomd bij het openen van onze Bloomberg-terminal. Na de klap van maandag durven beleggers dat advies nog niet echt opvolgen. Het schrikbeeld van nieuwe lockdownmaatregelen in Europa blijft door de hoofden spoken.

De Bel20 opende met 1 procent winst maar zag die na enkele uren wegdeemsteren. De index noteert rond het middaguur op 0,1 procent verlies op 3.237 punten. De Brusselse sterrenkorf is tegenvoets want de Europese beurzen gaan gemiddeld wel met 0,5 procent hoger.

ING en KBC blijven lijden onder de FinCEN-files die een nieuwe smet leggen op de bankensector. Barco en Solvay slagen er wel in om enigszins op te veren na hun forse verlies van maandag.

UCB komt met een tussentijds nieuwtje. Het heeft de 'toestemming voor de toestemming' beet bij zowel de Europese als Amerikaanse geneesmiddelenhond voor zijn psoriasismiddel bimekizumab. Niet de marttoelating zelf, maar wel de aanvraag voor markttoelating werd door beide regulatoren bevestigd. 'Die mijlpaal brengt ons een stap dichter bij het bieden van een zinvolle nieuwe behandelingsmogelijkheid voor psoriasispatiënten', zegt Emmanuel Caeymaex, het hoofd van de Amerikaanse divisie van UCB.

Beleggers zien er niet zozeer een mijlpaal in, maar veeleer een logische volgende horde en houden UCB stabiel op 97,3 euro.

Brede markt

Op de brede markt loopt Montea in de kijker. De logistiek vastgoedgroep kondigt een deal aan met de Franse koerierdienst DPD.

De pakjesbezorger investeert 60 miljoen euro in ons land. Het leeuwendeel (50 miljoen) gaat naar de ontwikkeling van een nieuw sorteercentrum van 9.000 vierkante meter in Vilvoorde, op een terrein van Montea. Montea zal instaan voor de ontwikkeling van het verdeelcentrum dat nadien voor 27 jaar in leasingeigendom van DPD zal komen.

Kepler Cheuvreux is matig enthousiast. Het terrein zelf, aan de Tyraslaan kortbij de afrit van de Brusselse ring in Koningslo, is één van de laatst overgebleven stukken ontwikkelingsgrond in de nabijheid van Brussel, stipt het beurshuis aan. Met een jaarlijks rendement van 6 procent die Montea vangt op de grond, is het een risicoloos en mooirenderend contract.

De analist heeft ook lof voor het feit dat DPD er een distributiecentrum op twee verdiepingen zal bouwen. In de hoogte bouwen is een groeiende trend als antwoord op de stijgende grondschaarste. Maar volgens de analist had er meer ingezeten. Montea geeft de eigendom van het pand voor 27 jaar uit handen aan DPD en mist zo een stuk recurrente cashflow. Maar, zo vat de analist het mooi samen: 'om te winnen moet je soms delen'.

Kepler hanteert een houdadvies voor Montea met een koersdoel van 100 euro. Montea levert 0,5 procent in naar 98,5 euro.

Atenor heeft een nieuwe volger. ING start de research rond het aandeel op met een houdadvies en een koersdoel van 60,8 euro. Analiste Francesca Ferragina lauwert het management om zijn sterke trackrecord maar ziet weinig verder opwaarts potentieel voor de koers. Atenor heeft een hogere schuldgraad dan sectorgenoten en is ook duurder met een premie van 51 procent ten opzichte van zijn portefeuillewaarde. De mediaanpremie bij vastgoedontwikkelaars is 44 procent.

Bovendien kan Covid-19 verdere vertragingen veroorzaken bij het opleveren van projecten en het bemachtigen van vergunningen, stipt de analiste aan. Atenor gaat 0,7 procent lager.

De ING-analiste hervat ook de opvolging van Retail Estates . Dat gebeurt eveneens met een houdadvies en een koersdoel van 60,4 euro. 'Retail Estates bevindt zich met buitenstedelijke winkelpanden in een weerbare vastgoedniche', zegt Ferragina. 'De rendebabiliteit is hoger dan gemiddeld in de sector maar de koers biedt nog weinig ruimte voor misstappen', zegt Ferragina. Retail Estates handelt met een korting van 7 procent ten opzichte van zijn portefeuillewaarde terwijl de gemiddelde korting bij winkelvastgoedvennootschappen oploopt tot 40 procent.

Retail Estates levert 1,2 procent in.

Nieuwkomers

UnifiedPost leert op zijn eerste handelsdag meteen de grilligheid van de beurs kennen. De fintechspeler ging bij opening stevig hoger maar heeft moeite die winst te behouden. Unifiedpost wint 3,2 procent naar 20,7 euro.