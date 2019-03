Euronext Brussel: Nieuwe index, zelfde kwaal

Maandagochtend verwelkomde de Bel20 WDP en Barco. Maar nog steeds geldt het adagium: als een zwaargewicht zoals ING wegzakt komt de index amper van de grond.

De Europese beurzen hielden zich gedeisd tijdens de eerste beursdag van de week. Rond het middaguur stond een verwaarloosbare winst van 0,1 procent op het bord voor de Bel20. Door de degradatie van Bpost en Engie kwam er plaats vrij voor vastgoedspeler WDP en het Kortrijkse technologie-aandeel Barco. Sinds maandagochtend bepalen die twee mee de richting van de Brusselse sterindex.

Al geldt nog steeds de ijzeren wet die we al jaren kennen: als een van de kolossen die meer dan 10 procent van de index uitmaken een pechdag heeft, maakt het weinig uit wat de rest doet. Zo gaat driekwart van de indexleden erop vooruit, en stijgt de inoxproducent Aperam ruim 4 procent, en toch stijgt de index amper.

De boosdoener is ING, dat met een daling van 2,5 procent naar 10,8 euro bij de sterkste dalers van het volledige koersenbord hoort. Afgelopen weekend kreeg de Nederlandse bank een tik op de vingers van de Italiaanse toezichthouder. Na een maandenlange inspectie stelt die dat de bank te weinig doet om in de gaten te houden of klanten de wetgeving tegen witwassen na te leven.

De bank zelf reageerde snel, en stelt dat het nodige gedaan zal worden om aan de tekortkomingen tegemoet te komen. De bank riskeert vooralsnog geen boetes, maar mag geen nieuwe klanten ontvangen voor de nationale bank van Italië de duim omhoog steekt. ING bedient ongeveer 1 miljoen klanten in het land.

De inspanningen in Italië komen volgens het persbericht van ING bovenop het plan van september vorig jaar om er strikter op toe te zien dat alle regels worden gevolgd. Dat was een reactie op een schikking van 775 miljoen euro met de Nederlandse overheid, opnieuw omdat het de wetgeving tegen witwassen onvoldoende had toegepast. De financieel directeur vertrok na dat schandaal.

De koersreactie op maandag valt niet te ontkennen, al reageren meerdere analisten sussend.

De inox-fabrikant Aperam (beurswaarde 2,5 miljard euro) is de grootste stijger in de Bel20 en moet enkel de kleine aandelen Dexia (beurswaarde minder dan 10 miljoen euro) en MDxHealth (kleiner dan 100 miljoen euro) laten voorgaan. Dat gebeurt aan gewone volumes, terwijl er geen nieuws is over het bedrijf. De optiehandel gekoppeld aan het aandeel is wel atypisch hoog. Vooral de call-optie waarmee beleggers het aandeel mogen kopen voor 29,5 euro op 18 april, zijn vandaag in trek. Die prijs is nog hoger dan het aandeel waard is na de stijging van vandaag.

MDxHealth kon de aandacht van beleggers wegkapen met een persbericht over een presentatie die het zal geven over prostaatkankertest SelectMDx. Zelfs na de stijging van 6,6 procent naar 1,61 euro ligt de koers nog altijd ruim de helft lager dan een jaar geleden. Analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs van KBC Securities reageren voorzichtig.

De aandelenanalisten erkennen dat de resultaten bemoedigend zijn, maar wijzen er wel op dat SelectMDx maar een klein product is voor het bedrijf. Veruit het belangrijkste product is ConfirmMDx, welke goed is voor 87 procent van de omzet. Juist met dit laatste product ging het in 2018 een stuk minder goed. Om die reden handhaaft het beurshuis het koersdoel van 1,30 euro.