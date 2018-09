Euronext Brussel - Nyrstar diept dieptepunt uit

De Bel20 zakt 0,6 procent tot 3.750 punten. Dat is meer dan de andere Europese indexen. Dat komt omdat de zwaargewichten Engie, ING en AB InBev onder druk staan.

Engie (-0,9%, 12,51 euro) verlaagde zijn winstverwachting voor dit jaar als gevolg van de langdurige sluiting van twee kernreactoren in België. Dat zei financieel directeur Judith Hartmann tijdens een telefonische vergadering met analisten.

ING, een ander zwaargewicht in de Bel20, gaat 1,4 procent lager tot 11,46 euro. KBC verliest 0,7 procent tot 66,24 euro.

UBS verlaagt zijn koersdoel voor AB InBev van 107 naar 99 euro. Het koopadvies blijft onveranderd. De bierbrouwer zakt 1,4 procent tot 76,98 euro.

Solvays (+0,3%, 116,85 euro) prognoses voor de periode 2019-2021 kwamen hoger uit dan de analisten hadden verwacht. De chemiegroep mikt op een organische groei van de brutobedrijfswinst met 6 à 9 procent de komende drie jaar en een vrije cashflow die nog sterker toeneemt, met gemiddeld 10 à 15 procent per jaar. De consensus ging voor 2019 en 2020 uit van respectievelijk 5,5 en 4,9 procent winstgroei.

Een speerpunt om de ambitieuze groeidoelstellingen in te lossen wordt PVDF (polyvinylideenfluoride), een polymeer dat vaak gebruikt wordt in lithium-ionherlaadbatterijen. De productie profiteert van de boom in elektrische wagens.

Degroof Petercam stelt vast dat Solvay nog altijd met 30 procent korting noteert tegenover zijn speciaalchemiesectorgenoten, 'wat ongerechtvaardigd is gezien het groeiprofiel van de groep'. Het beurshuis herhaalt daarom zijn koopadvies.

Nog in de Bel20 ontvangt Galapagos (-0,8%, 95,98 euro), zoals we in juni al schreven, van zijn Franse partner Servier een mijlpaalbetaling van 9 miljoen euro voor de behandeling van de eerste patiënt met artrose in de knie. Wanneer later nog successen volgen zijn er nog ruim 280 miljoen mijlpaalbetalingen mogelijk.

Op de brede markt beleeft Nyrstar weer een baaldag na de 36%-pandoering van vrijdag. Het aandeel duikt 9,4 procent lager tot 2,63 euro, een nieuw dieptepunt. De zinksmelter zette vrijdag stevig de schaar in zijn winstvooruitzichten voor de rest van het jaar.

Goldman Sachs en ING halen het aandeel van hun kooplijst en snoeien flink in hun koersdoel. Bij Goldman Sachs gaat het van 6,5 naar 3 euro, bij ING van 7,5 tot 2,8 euro.

Aan de andere kant van de tabel wint Mithra 2,1 procent tot 31,65 euro. Mithra rondde het contract af met Hyundai Pharm, die de anticonceptiepil Estelle in Zuid-Korea zal verdelen. Nieuws dat al in juni bekend raakte.

Greenyard (+0,5%, 8,27 euro) verkoopt haar divisie horticultuur, waaronder Greenyard Mycoculture, voor 120 miljoen euro aan Straco, een investeringsfonds van het echtpaar De Raedt-Verheyden.

De potgronddivisie gaat volgens Degroof Petercam wel tegen een prikje de deur uit, 120 miljoen in plaats van 160 miljoen waarop analist Fernand De Boer de afdeling waardeerde. Om die reden verlaagt hij zijn koersdoel met 1 euro tot 9,30 euro. De Boer houdt wel vast aan zijn koopadvies ('add') omdat hij Greenyard ziet terugkeren naar een genormaliseerde winstgevendheid.

De fruit- en groentengroep stelt door de desinvestering op schema te zitten voor het verlagen van zijn schuldgraad. Vorige week deelde Greenyard nog mee dat de banken de voorwaarden van de kredietfaciliteiten hadden aangepast, zodat Greenyard meer financiële ruimte kreeg.

De analisten van UBS vrezen dat het aandeel van Orange Belgium (-0,4%, 13,52 euro) gebukt zal blijven gaan onder de vrees voor de komst van een vierde mobiele operator naar ons land. Bovendien kijkt de operator in de tweede jaarhelft aan tegen hogere arbeidskosten, zoals aangegeven in het halfjaarrapport. De analisten verlagen hun winstverwachting voor 2018 met 1 procent, terwijl de omzetverwachting 1 procent hoger komt te liggen. De verwachte kapitaalinvesteringen gaan in het model 10 procent omhoog tot 188 miljoen euro. Alles samen resulteert dat in een koersdoel van 13,50 euro, tegen 16 euro voordien. Het advies blijft 'houden'.

VGP trekt 2,1 procent aan tot 66,80 euro. De vastgoedgroep rapporteerde vrijdag sterke halfjaarcijfers. Dat zette de analisten van KBC Securities aan het rekenen, waarna ze hun verwachtingen optrokken. Met name de pijplijn hadden ze te conservatief ingeschat - de meeste groei wordt verwacht in Duitsland en Tsjechië. Hun koersdoel stijgt van 78 naar 81 euro. Het koopadvies blijft behouden.