Euronext Brussel: Nyrstar verrast tweede keer op twee maanden

Zelfs na de winstwaarschuwing van eind september verschieten de markten nog van de kwartaalcijfers die de zinkgroep dinsdagochtend vrijgaf.

De Brusselse beurs moet net als de rest van Europa ochtendlijke winsten laten varen. Kort na de middag staat de Bel20 op een verlies van 0,5 procent. Binnen de index kwam UCB vanochtend met een beknopte stand van zaken.

Naar gewoonte gaf het farmabedrijf enkel omzetcijfers omzetcijfers, en die waren in lijn met de verwachtingen. Vooral de vijf kernproducten van de farmagroep – Cimzia, Vimpat, Keppra, Briviact en Neupro – presteerden goed met 6 procent omzetgroei. UCB bevestigt zijn vooruitzichten voor het hele jaar en wint procent tot euro.

Voor het grootste vuurwerk moeten we opnieuw naar Nyrstar kijken. In de week voor de kwartaalresultaten was het aandeel met ruim een vijfde nadat Morgan Stanley het koersdoel niet verlaagde, maar gewoon schrapte wegens een gebrek aan zicht op de geldstromen naar en vanuit Nyrstar.

De analisten reageerden daarmee op de winstwaarschuwing van 20 september, toen Nyrstar zei dat de winst in de tweede jaarhelft gevoelig lager zou liggen dan in de eerste zes maanden van 2018. Vandaag volgden de harde cijfers die nog slechter waren dan de reeds verlaagde verwachtingen.

Een paar minuten na de openingsbel van 9u 's morgens werd Nyrstar nog verhandeld tegen of zelfs boven de slotkoers van maandagavond. Pas tijdens de conference call van het bedrijf trof het zwakke kwartaalresultaat de beurskoers. Er ging vandaag nog eens een tiende van de beurskoers, logischerwijs zakt het aandeel naar een vers historisch dieptepunt.

Twee positieve aspecten halen analisten aan in hun reacties op de cijfers. Gelukkig zit Port Pirie op schema om in 2019 en 2020 respectievelijk 100 en 130 miljoen euro bij de dragen aan de ebitda. En in het afgelopen kwartaal ging ook de nettoschuldpositie - een eeuwige kwelduivel van het bedrijf - licht lager.

Op de kwartaalresultaten van Euronav reageerden beleggers aanvankelijk negatief, maar intussen gaat de koers de goede richting uit. In het derde kwartaal was er zoals verwacht fors verlies – 58,7 miljoen dollar – door de erg lage vrachttarieven tijdens de zomerperiode. Sinds de maand oktober is er echter fors herstel merkbaar. ‘We stellen vast dat de tankermarkt van richting is veranderd: van zijwaarts is ze nu in stijgende lijn aan het gaan’, zegt CEO Paddy Rodgers in een persbericht.

Verschillende factoren liggen aan de basis van de verbeterde toestand op de tankermarkt. Vooreerst is er het seizoenseffect: in het noordelijk halfrond staat de winter voor de deur en dat leidt steevast tot een hogere vraag naar olie en dus ook naar tankertonnage. De OPEC en Rusland pompen ook meer olie op, terwijl het Amerikaanse embargo tegen Iran 14 tankers inactief heeft gemaakt. Dit jaar was er ook een stevige sloopactiviteit, zodat de tankervloot ondanks de komst van verscheidene nieuwe supertankers netto licht is gekrompen.