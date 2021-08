Euronext Brussel: Olieduet in twee toonaarden

Terwijl de palmolieproducent Sipef beloond wordt voor een stevig rapport, moet de olietransporteur Euronav lijdzaam toezien hoe de vrachttarieven voor supertankers verder afbrokkelen.

Er zit slechts een tiental kilometer tussen De Gerlachekaai in Antwerpen en de Calesbergdreef in Schoten. Maar de cijferrapporten van het daar gehuisvest Euronav en Sipef liggen lichtjaren uit elkaar. Wie een zeer ruime definitie van olie hanteert, kan stellen dat de bedrijven sectorgenoten zijn. De ene teelt plantaardige palmolie, de andere vervoert de ruwe brandbare variant. Al konden de omstandigheden voor beide bedrijven niet meer van elkaar verschillen.

Terwijl de markt voor ruwe olie zwaar ontwricht blijft, kan Sipef munt slaan uit een remonte van de palmoliemarkt. De gehavende oliepalmen op de plantages in Indonesië herstellen van een verwoestende vulkaanuitbarsting in 2019. Dat resulteert, samen met investeringen in het areaal, in een volumegroei in de eerste jaarhelft met 18 procent.

Die productie weet Sipef tegen fors hogere prijzen te slijten. Het verkocht tot dusver driekwart van zijn volledige jaarproductie aan meer dan 1.000 dollar per ton. Vorig jaar moest het zich met minder dan 700 dollar per ton tevreden stellen.

'De verhoogde Indonesische exportheffing wordt met die prijzen en volumes ruimschoots gecompenseerd', zegt analist Michiel Declercq van KBC Securities.

In die rooskleurige marktomstandigheden steeg de winstmarge van 19,8 procent naar een robuuste 40,9 procent, merkt de analist op. Hij verwacht dat er nog meer in de kaarten zit. 'We geloven dat verdere prijsstijgingen voor palmolie mogelijk zijn in de tweede jaarhelft.'

Declercq herhaalt zijn koopadvies met een koersdoel van 55 euro. Sipef wint 2,9 procent tot 49 euro, goed voor zijn hoogste koers dit jaar.

Schrootprijzen

Euronav brokkelt dan weer af naar zijn laagste koers dit jaar. De tankerrederij moet met lede ogen aanzien hoe de vrachttarieven maar niet uit het slop raken. Voor de prijs van een chique hotelsuite kan je dezer dagen een VLCC, een supertanker van 200.000 tot 320.000 ton, voor een dag huren. Euronav vangt nog amper 11.000 dollar met de verhuur van zijn grootste schepen. Vorig jaar in dezelfde periode was dat nog 81.500 dollar. Toen was de vraag enorm door het plotse grote overaanbod aan olie. Nu brengen de lage productieniveaus en een overaanbod aan schepen de markt uit evenwicht.

'Het zijn de laagste tarieven die ik ooit zag', zei topman Hugo De Stoop in een uitgebreide podcast van de beurssite Seeking Alpha. Het contrast met vorig jaar kon niet groter zijn: de omzet krimpt met 75 procent van 400 naar 100 miljoen. Een superwinst van 260 miljoen moet plaats maken voor een nettoverlies van 89 miljoen euro. Daarmee moet Euronav zowat enig in zijn soort zijn op de Brusselse beurs, waar bedrijven astronomische winstsprongen rapporteren na het lockdownkwartaal in de lente van vorig jaar.

'Beleggers moeten geduld oefenen voor betere tijden aanbreken', zegt Quirijn Mulder van ING. Toch ziet de analist ook sprankels hoop. 'Joe Biden kan een hulp zijn', zegt Mulder. De Amerikaanse president riep de olieproducerende landen woensdag op hun output te verhogen zodat de benzineprijs aan de pomp zou dalen.

Mulder ziet nog andere kleine opstekers. 'De schepen van Euronav, dat zijn vloot aan het verjongen is, zullen in waarde toenemen. Daarnaast zitten niet alleen de prijzen voor nieuwe schepen in de lift, ook de oude schepen vangen hogere prijzen om gesloopt te worden, met dank aan de hogere metaalprijzen.'

'Het is echter extreem moeilijk die variabelen te voorspellen', zegt Mulder, die liever aan de zijlijn blijft staan met een houdenadvies en een koersdoel van 8 euro. Euronav, het meest geshorte aandeel op de Brussel, verliest 2,3 procent naar 6,72 euro.

Dubbele trap

Vanuit de brede markt trekken we stoomopwaarts naar de sterrendivisie. In de Bel20 kunnen beleggers donderdag getuige zijn van een weinig alledaags tafereel: Cofinimmo steekt iedereen de loef af. De Brusselse vastgoedgroep, niet bepaald een swingend aandeel, krijgt een fanbrief van formaat van Barclays.

Analiste Celine Huynh zet haar verkoopadvies in één vlotte beweging om in een ronkend koopadvies. Ze citeert de belangrijke mijlpaal die Cofinimmo nadert. Door de toegenomen focus op zorgvastgoed komt het bedrijf bijna in aanmerking voor een lagere roerende voorheffing. De roerende voorheffing op dividenden van een vastgoedgroep daalt van 30 naar 15 procent als het aandeel van zorgvastgoed minstens 60 procent van de portefeuille vertegenwoordigt. Cofinimmo voldoet op een haar na aan die voorwaarde, bleek bij de halfjaarcijfers.